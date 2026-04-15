Economía

A cuánto habría llegado la inflación de marzo con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó

El avance inflacionario fue superior a lo esperado y, con el IPC actualizado, hubiese sido más alto aún

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Nuevo edificio del Indec
El nivel general de precios se ubicó muy por encima de las expectativas del mercado en marzo

El Indec informó ayer que el índice de inflación se incrementó a 3,4% en marzo. Sin embargo, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado, cuya fecha de lanzamiento permanece incierta tras la salida de Marco Lavagna del organismo estadístico, la inflación hubiera sido superior.

A pesar de haber anunciado la decisión, el Gobierno se negó a aplicar la actualización del índice en febrero pasado, en ocasión de publicarse el IPC de enero, lo que derivó en la renuncia de Lavagna. La nueva metodología actualizada otorga dentro del índice una incidencia mayor a los servicios públicos y el transporte, los precios que todavía tienen por delante ajustes pendientes para corregir las distorsiones del pasado.

“Tras haberse compensado en el primer bimestre, las diferencias entre el IPC vigente -ponderadores de la Encuesta de gastos (ENGHo) de 2004/05- y el IPC actualizado (ENGHo 2017/18) que iba a implementar Indec a partir de enero fue relevante en marzo: la inflación mensual habría sido 3,65%, acumulando 9,7% en el primer trimestre”, calculó la consultora Equilibra.

Gráfico de barras comparando la inflación mensual vigente (azul turquesa) y actualizada (rojo) de enero a marzo de 2026, con línea de brecha acumulada
Comparación de la inflación mensual vigente y actualizada con el nuevo IPC (Equilibra)

Señalaron que la principal razón de esa diferencia es que, en conjunto, Educación y naftas tienen un peso tres puntos porcentuales mayor en el IPC actualizado y que, este mes, fueron los rubros que más impulsaron la inflación.

Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que la reponderación aplicada desde principios de 2026 hubiese dado por resultado una inflación de 3,5% para marzo.

“El diferencial se debe al sensible incremento de servicios (producto de la quita de subsidios), aunque fue algo más moderado debido al incremento de precios de alimentos (en la comparación ENGHo 2004/5 y 2017/8 hay un trade off entre estos rubros)”, precisó el CEPA.

Y recordó que, si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 11,5% adicional de incremento de precios.

También vale mencionar que la inflación medida en dólares muestre un avance acumulado de más del 13% en el primer trimestre del año.

El IPC conocido ayer se ubicó muy por encima de las expectativas del mercado, impulsado por Educación (12,1%), Transporte (4,1%) y Vivienda, agua, luz, gas y combustibles (3,7%).

Mientras tanto, el presidente Javier Milei aseguró durante el AmCham Summit 2026 que el dato responde, en primer lugar, a la caída de demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado.

AmCham Summit 2026 - Javier Milei
El presidente Javier Milei en AmCham Summit 2026. Jaime Olivos

Además, dijo el mandatario, en marzo impactaron el aumento estacional de los precios de la educación y el conflicto bélico en Medio Oriente, que generó un efecto cascada sobre el transporte. También mencionó el alza de la carne.

“Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos y converger hacia ahí. Lo que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. Nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica y de la evidencia empírica. Tampoco vamos a violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica”, afirmó Milei.

“La política monetaria no cambió. Por lo tanto, esto no es inflación estrictamente. Es que pegó un salto el nivel de precios por cambios en los precios relativos, pero la inflación de largo converge en la internacional. Al equilibrio al que vamos no cambió”, agregó.

No obstante, admitió que “el dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “el proceso de desinflación, que venía muy bien, se vio interrumpido durante el período previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva, con una caída fuerte de la demanda de dinero. Como sabemos, la inflación es un fenómeno monetario”.

AmCham Summit 2026 - Luis Toto Caputo
Caputo: "La inflación va a tener certificado de defunción”. Fotografía: Maximiliano Luna

“A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación muy importante y mayor crecimiento. La inflación va a tener certificado de defunción”, añadió.

Comparativa regional

Por otra parte, en comparativa con el resto de los países de la región, Venezuela lideró el ranking de inflación mensual con 13,10% y un acumulado trimestral del 71,80%, reflejando una crisis persistente de precios. La Argentina se ubicó segunda con un 3,4% mensual y 9,40% en el trimestre, seguido por Perú con 2,38% mensual y 3,19% acumulado.

Otros países como Chile (1% mensual), Brasil (0,88%) y Paraguay (0,80%) mostraron mayor control, con inflaciones trimestrales inferiores al 2%.

Colombia, Uruguay, Ecuador y Bolivia registraron variaciones mensuales bajas o incluso deflación en el caso de Bolivia (-0,34%).

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