El divertido intercambio de Wanda Nara y Martín Migueles durante el rodaje de la novela vertical

Wanda Nara posa con un look casual de sudadera gris y camiseta blanca, destacando su elaborado maquillaje para una serie fotográfica.

Wanda Nara atraviesa días de rodaje intenso mientras graba su primera novela en formato vertical, un proyecto que la tendrá como protagonista junto a Maxi López y que, según trascendió, estará inspirado en su propio pasado amoroso. En medio de las grabaciones, la conductora y empresaria compartió con sus seguidores las primeras imágenes de uno de sus looks en la ficción.

En la serie de fotos, Wanda luce una campera deportiva oversize en tono gris desgastado, acompañada por una musculosa blanca de escote redondo. Su cabello rubio suelto, peinado con ondas suaves y maquillaje en tonos nude, le aportan un aire relajado y moderno acorde al personaje que interpretará. En algunas tomas se la ve con la capucha puesta y en otras sosteniéndola, mientras el equipo de estilistas ajusta los últimos detalles antes de salir a escena.

Wanda Nara posa con un conjunto deportivo gris deslavado, cabello rubio suelto y un maquillaje sofisticado que resalta sus labios y ojos.

La conductora apostó por un look deportivo moderno

La serie vertical tratará la escandalosa separación entre Wanda y Maxi López, cambiando los nombres de los protagonistas

Estas primeras postales del detrás de escena no solo anticipan parte del estilo de la novela, sino que también refuerzan la expectativa sobre el debut actoral de Wanda en un formato que apuesta por la cercanía visual y la narrativa inspirada en hechos reales. El proyecto, que ya genera repercusión en redes, suma un nuevo hito a la multifacética carrera de la empresaria, ahora lista para conquistar también la ficción.

El detrás de escena de la primera novela de Wanda no solo generó expectativa por el debut actoral y el look de la empresaria, sino que también dio lugar a un tierno ida y vuelta con su pareja, Martín Migueles, en redes sociales. Bajo una de las fotos en las que Wanda luce su primer outfit de ficción, Martín comentó: “Y siguen intentando....”, sumando un tono cómplice y divertido a la publicación.

La respuesta de Wanda no tardó en llegar, reforzando el juego de pareja y el afecto público: “Martín Migueles te amo scuishi”. El intercambio, que rápidamente cosechó cientos de likes y comentarios de seguidores atentos a cada gesto de la pareja, volvió a mostrar la naturalidad y la cercanía que ambos eligen compartir en este nuevo capítulo profesional y personal.

El ida y vuelta entre Wanda y Migueles en la última publicación de la empresaria

Días atrás, Pía Shaw, panelista de A la Barbarossa, estuvo en el detrás de escena del primer día de grabación de la novela vertical protagonizada por Wanda Nara. “Estos son los pasillos de Telefe, querido, creo que tengo una amiga que hoy comienza a grabarse en estos estudios y en esta casa la novela vertical de Wanda Nara y una de las protagonistas de esta novela es nada más y nada menos... Te damos la bienvenida, querida Yanina Latorre”, relató Pía al presentar a la conductora, que tendrá un rol clave en la serie.

Al ser presentada, Yanina se mostró entusiasmada y reveló parte de su material: “Acá tengo el guion, estas son mis escenas de hoy”. Explicó que debía grabar cuatro escenas y contó sobre su personaje: “Voy a hacer de conductora de un programa de espectáculos, amor. Doy primicias de Wanda y Maxi. Tengo panelistas, tengo todo. Cuando vean a mi panelista se mueren”. Entre bromas y complicidades, mantuvo el misterio sobre la identidad de su panelista: “No te lo voy a decir”.

La recorrida de Pía incluyó también a Georgina Barbarossa, quien desde el piso del programa confirmó su participación en la serie, en el rol de la abogada de Wanda Nara. “Hago un personaje muy lindo, muy divertido”, adelantó Georgina. Ante la consulta sobre si su papel se inspiraba en Ana Rosenfeld —la abogada que llevó adelante el divorcio de Wanda y Maxi—, Georgina respondió: “Sí, sí, señora”. Yanina sumó: “Es que acá tengo todo el guion. Y acá están todos los famosos que aparecen”.

Yanina Latorre trabajará codo a coco con Nora Colosimo, la mamá de Wanda

La sorpresa llegó al conocerse la identidad de una de las panelistas que acompañarán a Latorre en su programa dentro de la ficción: nada menos que Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien también formará parte del elenco. Así, la novela promete no solo ficción inspirada en hechos reales y cruces mediáticos, sino también la participación de figuras clave del entorno personal y mediático de su protagonista, en un proyecto que ya genera expectativa tanto por su trama como por su casting.