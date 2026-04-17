El Banco Central acelera la compra de dólares: ya sumó más de USD 6.000 millones en 2026

El BCRA hilvanó 69 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 69 jornadas consecutivas de compras de dólares en el mercado oficial y a través de operaciones en bloque con empresas y organismos de forma directa. Este viernes, incorporó USD 95 millones, con lo que el acumulado anual superó los 6.000 millones de dólares.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero de 2026, la autoridad monetaria sumó USD 6.020 millones, cifra que ya supera largamente la mitad del objetivo previsto para 2026. En abril, se observa una aceleración de la adquisición de divisas por parte del Central respecto a los meses previos. De hecho, en la semana que termina adquirió 595 millones de dólares.

En tal sentido, el BCRA alcanzó el 60% de la meta anual de compras, aunque la acumulación de reservas internacionales se vio limitada por los pagos de deuda externa que realizó el Tesoro, el cual adquirió parte de los dólares al propio Banco Central. Esto moderó el incremento neto de los activos en moneda extranjera.

Para sostener el ritmo de compras, la entidad emitió pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro utilizó la colocación de títulos en moneda local para absorber liquidez y contener la expansión monetaria, buscando evitar presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.

Las estimaciones oficiales sugieren que, de acuerdo con la demanda de pesos y la oferta de divisas, el saldo neto de compras podría oscilar entre USD 10.000 y USD 17.000 millones en 2026. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, indicó que estos factores serán determinantes para el resultado final.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales alcanzaron los USD 45.791 millones, tras experimentar una suba diaria de 160 millones de dólares. En febrero, las reservas llegaron a USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y un máximo en la actual administración. Los movimientos recientes reflejan tanto pagos de deuda en moneda extranjera como cambios en la valuación de activos, incluidos el oro y los bonos, en un contexto internacional variable.

La apuesta a reactivar el crédito

Además de relajar las normas sobre los encajes bancarios, el Banco Central también reactivó la ventanilla de pases activos como parte de una estrategia para normalizar el mercado financiero. Esta decisión restablece el corredor de tasas de interés, un mecanismo clave para reducir la volatilidad en los tipos de interés a corto plazo y brindar mayor previsibilidad a los bancos.

El corredor de tasas establece límites claros: el piso está dado por los pases pasivos, actualmente en 20%, que es la tasa que el Central paga a los bancos por sus excedentes, mientras que el techo lo fijan los pases activos, ubicados en 25%, porcentaje que la autoridad monetaria cobra a las entidades que buscan liquidez urgente.

Este esquema permite que la tasa de interés de mercado se mantenga dentro de un rango controlado, evitando movimientos bruscos en el costo del dinero. Así, el BCRA busca estabilizar el sistema financiero y generar condiciones favorables para la reactivación del crédito y la economía.

La preocupación por el nivel de las tasas de interés se intensifica ante el repunte de la morosidad en el sistema bancario. De acuerdo con un informe de la consultora 1816, los créditos otorgados a familias muestran un deterioro persistente. Los registros de la Central de Deudores del Banco Central revelan que la morosidad en préstamos a hogares aumentó durante 16 meses seguidos y en febrero llegó a 11,2%, el porcentaje más elevado en más de dos décadas.

“La morosidad está vinculada con el nivel de las tasas de interés de los créditos, que son más altas en el caso de los préstamos a familias y especialmente en el caso de los préstamos de entidades no financieras”, detalló el informe de 1816.