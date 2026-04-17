Economía

El uso de la capacidad instalada de la industria mostró una leve mejora, pero registró el febrero más bajo en una década

Si bien se registró un avance en comparación a enero, los números sigue marcando récords históricos negativos. Cómo opera cada rama de actividad

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de la capacidad instalada en febrero exhibió una suba respecto al mes anterior y una caída respecto al mismo mes de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La utilización de la capacidad instalada en la industria argentina mostró en febrero de 2026 un retroceso frente al desempeño registrado el año anterior. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el indicador se ubicó en 54,6%, por debajo del 58,6% correspondiente a febrero de 2025, aunque registró un avance de un punto porcentual respecto al 53,6% de enero. La disminución anual representa un desafío para el sector manufacturero, que atraviesa un contexto de menor actividad en la mayoría de sus ramas.

El informe del Indec señala que solo algunos bloques sectoriales alcanzaron porcentajes de utilización superiores al promedio general. Entre ellos, la refinación del petróleo se destacó con el mayor nivel, impulsada por un mayor volumen de procesamiento de crudo. El segmento de papel y cartón llegó a 65,9%, mientras que sustancias y productos químicos alcanzaron 64,4 por ciento.

Por su parte, las industrias metálicas básicas se mantuvieron en 59,7% y los productos alimenticios y bebidas en 58,6%. Estos sectores, según el documento oficial, lograron sostener niveles de actividad relativamente altos respecto del resto del entramado industrial.

En contraste, otros bloques presentaron porcentajes inferiores al promedio y seis de ellos se ubicaron debajo del 50% de su capacidad. La edición e impresión marcó 54,4%, los productos del tabaco 49,5%, y los productos minerales no metálicos 49 por ciento. Por su parte, la industria textil retrocedió hasta 39,9 por ciento, pero mostró un avance mensual desde el 23,7% del mes previo.

El reporte del organismo estadístico también resalta el desempeño de la industria automotriz, que con un 38,9% presentó uno de los valores más bajos del período, ubicándose por debajo del nivel registrado en febrero del año anterior, cuando alcanzó 54,6 por ciento. Este descenso estuvo vinculado principalmente a la menor producción de unidades por parte de las terminales automotrices. No obstante, es necesario destacar que el rubro aumentó respecto al 24% de enero.

El sector de productos de caucho y plástico operó en 38,7%, mientras que la metalmecánica, excluidos los automotores, tuvo la menor utilización entre los bloques relevados, con un 33,9%. Este último segmento, de acuerdo con el Indec, se constituyó en la principal incidencia negativa del mes, luego de haber registrado 44,0% en febrero de 2025.

La caída se relacionó directamente con la baja en la producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. Según el índice de producción industrial manufacturero, la fabricación de maquinaria agropecuaria descendió 37,7% interanual, mientras que la producción de aparatos de uso doméstico se redujo 38,0% respecto del mismo período del año pasado.

En tanto, las industrias metálicas básicas alcanzaron en febrero 59,7%, por debajo del 67,3% del año anterior. La producción de acero crudo, según la Cámara Argentina del Acero, retrocedió 14,0% en la medición interanual.

Una planta de procesamiento de cítricos con trabajadores clasificando limones y naranjas en cintas transportadoras, con camiones y palmeras al fondo.
El ritmo de trabajo de la industria alimenticia disminuyó en el úlitmo año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos alimenticios y bebidas registraron una utilización del 58,6%, que también quedó por debajo del 62,4% de doce meses atrás. La explicación se encuentra, principalmente, en la menor molienda de oleaginosas y en la reducción de la producción de carne vacuna. En febrero, la molienda de oleaginosas cayó 21,9% en términos interanuales, mientras que la elaboración de carne vacuna mostró una baja de 8,2%, de acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero.

En el otro extremo, la refinación del petróleo fue el único bloque que incrementó de manera significativa su capacidad utilizada, pasando de 73,9% en febrero de 2025 a 88,9% en el mismo mes de 2026, impulsada por un mayor procesamiento de petróleo crudo.

Peores números que en pandemia

La industria está atravesando un momento crítico y son muchos los indicadores que lo confirman. Uno de ellos, es justamente el que hace referencia al uso de la capacidad instalada. De acuerdo a los datos históricos publicados por el Indec, el índice está en el valor más bajo para un mes de febrero del que se tiene registro.

La serie estadística comenzó en 2016 y desde entonces, nunca se vio un valor tan bajo para un segundo mes del año. Ni siquiera en los años afectados por la pandemia del Covid-19 se registraron valores tan inferiores en el uso de la capacidad instalada. En 2020 las fábricas trabajaban al 59,4% de su capacidad y en 2021 al 57,9 por ciento.

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