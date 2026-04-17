La especial dedicatoria de Barco a Panichelli tras la clasificación de Racing de Estrasburgo en la Conference League

La dedicatoria de los jugadores del Racing de Estrasburgo a Panichelli (Crédito: Reuters/Stephanie Lecocq)

El Racing de Estrasburgo protagonizó una de las remontadas más contundentes de la temporada al vencer por 4-0 al Mainz de Alemania y alcanzar las semifinales de la UEFA Conference League, una instancia que sitúa al club francés a un paso de una temporada histórica tras superar la derrota 2-0 que había sufrido en el partido de ida. El triunfo, marcado por la actuación destacada de Valentín Barco, incluyó una especial dedicatoria suya a su compañero de equipo, Joaquín Panichelli, que se quedará al margen por varios meses tras una grave lesión.

Luego de concretar el ansiado triunfo en el Stade de la Meinau, los jugadores del elenco galo sacaron a la luz la camiseta con el 9 en la espalda y la mostraron a todo el estadio, como una mención de que Panichelli continúa presente en cada encuentro al lado de ellos. El ex delantero de River Plate sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante un entrenamiento con la selección argentina en la última convocatoria de marzo y se perderá el Mundial cuando peleaba por un lugar en la lista final de Lionel Scaloni.

“Por vos, 9″, escribió Barco a través de sus redes sociales en una imagen junto a dos compañeros, entre ellos el paraguayo Julio Enciso, sosteniendo la casaca con el dorsal que utilizaba Joaquín Panichelli antes del diagnóstico médico. Tiempo atrás, el Colo también se había referido a esta situación: “La lesión fue durísima, fue un momento muy, muy duro para todos. Yo estaba al lado y fue el momento más duro que me tocó vivir”.

"Por vos, 9", escribió el Colo Barco en una clara dedicatoria a Panichelli sosteniendo el dorsal que utilizaba el delantero hasta antes de lesionarse (Crédito: @colo.barco/Instagram)

La ausencia del punta repercutió en el aspecto colectivo porque los dirigidos por Gary O’Neil afrontarán el resto de la temporada sin el máximo goleador de la Liga de Francia hasta ese momento. Sus 20 tantos y 4 asistencias en 39 partidos de todas las competencias habían ilusionado a todos los hinchas, pero ahora deberá recuperarse para volver en el tramo final de 2026. “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar”, escribió Panichelli en una emotiva carta publicada en redes.

La serie resuelta este jueves en Francia le da la posibilidad al Racing de Estrasburgo de pelear por su segundo título europeo, luego de la Copa Intertoto 1995. Tras el 0-2 de la ida, el anfitrión niveló la llave en menos de 35 minutos gracias a los goles de Sebastian Nanasi —tras asistencia de Ben Chilwell— y de Abdoul Ouattara tras un centro de Enciso.

El acceso a semifinales quedó sellado en el complemento y el rendimiento colectivo realzó la sobresaliente actuación del Colo Barco: fue titular, referente del mediocampo y provocó el penal en el minuto 63 tras una maniobra individual en la que Dominik Kohr lo derribó dentro del área. Emanuel Emegha desperdició la oportunidad, pero su error no alteró el dominio del conjunto francés.

*El penal que provocó Valentín Barco

El tercer y cuarto gol del Racing llevaron la firma de Julio Enciso —tras un desborde de Martial Godo— y del propio Emegha, quien se reivindicó con un cabezazo para decretar la goleada por 4-0. Este resultado colocó al ganador en semifinales, donde enfrentará al Rayo Vallecano de España, que dejó en el camino al AEK Atenas y posee a Augusto Batalla entre sus filas. Por el otro lado del cuadro, Shakhtar Donetsk de Ucrania enfrentará al Crystal Palace de Inglaterra, después de que ambos equipos eliminaran a AZ Alkmaar y Fiorentina respectivamente.

Los franceses atraviesan una temporada en la que se mantuvieron varias fechas entre los primeros puestos de la Ligue 1. La salida de Liam Rosenior para dirigir al Chelsea y el arribo de Gary O’Neil mantuvieron la idea de juego: ocupa la octava posición con 43 puntos y sigue firmemente en carrera para volver a los torneos internacionales en la próxima temporada. Y para esos objetivos, los aportes de Valentín Barco han sido una marca registrada a lo largo del curso. Una muestra de eso es que pelea un lugar en la lista de 26 apellidos para jugar el Mundial con el campeón del mundo.

*El resumen de la clasificación a la semifinales del Racing de Estrasburgo

EL CUADRO DE LAS SEMFINALES DE LA UEFA CONFERENCE LEAGUE

Ida - Jueves 30/4 a las 16:00

Rayo Vallecano vs. Racing de Estasburgo

Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace

Vuelta - Jueves 7/5 a las 16:00

Racing de Estasburgo vs. Rayo Vallecano

Crystal Palace vs. Shakhtar Donetsk

*Los horarios corresponden a la Argentina