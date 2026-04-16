A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de 2026, según los principales analistas locales y extranjeros

Las previsiones reflejaron presiones de corto plazo y una desaceleración hacia el mediano plazo REUTERS/Matias Baglietto/

Los analistas locales e internacionales trazaron, como todos los meses, proyecciones para distintas variables de la economía argentina en 2026. Entre ellas, el dólar y la inflación aparecen como dos referencias clave para anticipar la dinámica macroeconómica a lo largo del año, en un contexto de reformas internas y cambios en las condiciones financieras.

De acuerdo con el último relevamiento de FocusEconomics, publicado días atrás, el consenso de mercado ubicó al dólar en $1699,2 hacia fines de 2026, valor que significa una merma respecto de la proyección del mes pasado, cuando habían proyectado un tipo de cambio de $1.713 por dólar para fin de año.

A su vez, para el 2027, las estimaciones señalaron una continuidad en la tendencia, con un valor proyectado del dólar de $1956,6. Hace un mes, las previsiones para el año próximo indicaban un dólar a $1.947. Es decir que los mayores cambios se produjeron para este año, no para el próximo.

En cuanto a la inflación, los especialistas estimaron que la inflación promedio anual se ubicará en 29% en 2026, lo que implicó una revisión al alza de 2 puntos porcentuales respecto de las previsiones del mes anterior. A su vez, para diciembre los analistas prevén que la suba de precios se ubicará en 25,8%, cuando el mes pasaba la ubicaban en 23%. Aún así, el promedio de consultoras de Latinfocus proyecta un nivel menor de inflación que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que ya pronostica una suba de los precios de 29,4% a fin de año.

Para 2027, las proyecciones marcaron una desaceleración respecto del 2026 pero una aceleración respecto de las estimaciones del mes pasado. A diciembre, los analistas ubican el IPC con un alza de 16,2%, mientras que la promedio se ubicaría en 18,7 por ciento.

Este gráfico muestra las estimaciones de inflación de las consultoras consultadas por Latinfocus y cómo las previsiones van al alza

Las previsiones reflejaron un escenario en el que ambas variables mantienen una dinámica descendente en términos relativos, aunque con presiones en el corto plazo. En particular, los analistas advirtieron que la inflación podría registrar incrementos adicionales en los próximos meses debido al impacto de factores externos, como el aumento de los precios internacionales de la energía.

En cuanto al mercado cambiario, el esquema vigente contempla una depreciación administrada del peso dentro de una banda vinculada a la inflación pasada. Este mecanismo busca evitar una apreciación en términos reales, pero la realidad fue que el tipo de cambio mostró movimientos acotados en el corto plazo.

Al 10 de abril, el dólar oficial se ubicó en $1377,3, con una apreciación mensual del 2%. En el mercado paralelo, la cotización alcanzó $1390, lo que implicó una suba del 2,5% en el mismo período. A pesar de estos movimientos, las proyecciones indicaron una trayectoria de depreciación hacia el cierre del año.

Las expectativas de los analistas en materia cambiaria

En el plano inflacionario, los datos más recientes mostraron una aceleración en el ritmo de aumento de precios. En febrero, la inflación interanual alcanzó el 33,1%, por encima del 32,4% registrado en enero. Este comportamiento marcó el cuarto mes consecutivo de suba tras un período prolongado de desaceleración.

Según señalaron algunos analistas, la aceleración reciente generó mayor inercia para los próximos meses y podría verse influida por factores como el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios de los combustibles. Al mismo tiempo, indicaron que el proceso de desinflación podría continuar si se mantienen los equilibrios monetarios y fiscales, aunque advirtieron que este tipo de dinámicas no suele ser lineal.

Qué pasará con las tasas y el PBI

Las expectativas del mercado también incorporaron la evolución de las tasas de interés como un factor relevante para ambas variables. Tras las elecciones legislativas de octubre, las tasas mostraron una caída significativa, precisó el informe. La tasa Badlar descendió desde niveles cercanos al 50% antes de los comicios hasta alrededor del 25% a comienzos de abril.

El consenso de FocusEconomics proyectó que las tasas continuarán en descenso hacia el cierre de 2026, lo que podría contribuir a sostener la inversión. En ese escenario, los analistas estimaron que la tasa Badlar terminará el año en 20,63%, mientras que para 2027 proyectaron un nivel de 15,61 por ciento.

El consenso de analistas ubicó el avance del PBI en 3,2% para ese año y en 3,1% para 2027 REUTERS/Alexander Villegas/File Photo

Más allá de las previsiones puntuales para el dólar y la inflación, el informe incluyó un análisis del contexto macroeconómico que condicionó estas estimaciones.

En 2025, la economía argentina registró un crecimiento del 4,4%, el más alto desde 2022. Este desempeño se explicó por la implementación de políticas económicas orientadas al mercado, la caída de las tasas de interés, una producción agrícola dinámica y la expansión del sector energético. Sin embargo, la política fiscal restrictiva limitó parcialmente ese crecimiento.

Durante el inicio de 2026, la actividad económica mostró señales positivas. En enero, avanzó un 0,4% respecto del mes anterior, lo que reflejó un comienzo sólido del año. Entre los factores que impulsaron esta dinámica se destacaron una cosecha favorable, una mayor estabilidad política tras las elecciones legislativas y avances en el proceso de reformas, plantea el documento.

Además, en los últimos meses, el Congreso aprobó una ley destinada a flexibilizar el mercado laboral y reducir costos para las empresas, así como un esquema de incentivos fiscales para promover la inversión de pequeñas y medianas empresas. Y el aumento de los precios internacionales de la energía desde fines de febrero impulsó los ingresos por exportaciones y las reservas internacionales, aunque también introdujo presiones sobre la inflación.

Las proyecciones de crecimiento indicaron que la economía argentina se expandirá por encima del promedio regional en 2026. El consenso de analistas ubicó el avance del PBI en 3,2% para ese año y en 3,1% para 2027, con el respaldo de factores como reformas estructurales, inversión en sectores estratégicos y una mejora en la confianza empresarial.

En el análisis del sector real, los datos del cuarto trimestre de 2025 mostraron un crecimiento moderado. El PBI avanzó un 0,6% en términos trimestrales desestacionalizados, sin cambios respecto del trimestre anterior. En términos interanuales, la expansión alcanzó el 2,1%, por debajo del 3,3% del período previo.