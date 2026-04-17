Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

La baja en la cotización del crudo se reflejó en las principales bolsas y empresas energéticas del mundo (EFE)

El precio del petróleo registró una caída abrupta tras el anuncio de Irán sobre la apertura temporal del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego pactado con Estados Unidos. La cotización del crudo Brent descendió con fuerza, mientras los futuros del West Texas Intermediate (WTI) también mostraron un retroceso significativo, en un contexto marcado por negociaciones diplomáticas y expectativas de distensión en Oriente Medio.

El viernes, los mercados internacionales observaron un comportamiento volátil luego de que Irán comunicó que el estrecho de Ormuz, un corredor esencial para el comercio mundial de hidrocarburos, permanecerá habilitado para la navegación mientras dure el cese de hostilidades. La noticia generó reacciones inmediatas en los precios de referencia mundial, con caídas de en torno al 10%. El Brent cerró en 89,43 dólares por barril, con una baja de 8,77 dólares y un retroceso del 8,93%. Por su parte, el WTI finalizó la jornada en 81,53 dólares, perdiendo 11,65 dólares respecto al día anterior.

Esta tendencia bajista reflejó la expectativa de los inversores acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La posibilidad de negociaciones durante el fin de semana y la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días entre Líbano e Israel reforzaron el optimismo en los mercados sobre una posible resolución del conflicto en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó confianza en que las conversaciones con Irán se encuentren cerca de un desenlace favorable. “Veremos qué pasa. Pero creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán”, aseguró Trump a la prensa frente a la Casa Blanca, declaración recogida por Reuters. El mandatario estadounidense también utilizó sus redes sociales para pedir a Hezbollah que actúe “bien” durante este periodo crítico y, en un evento en Las Vegas, afirmó que la guerra progresa “swimmingly” y anticipó que podría terminar pronto, según consignó The Wall Street Journal.

A pesar de las bajas registradas en los últimos días, el petróleo todavía se mantuvo cerca de los 90 dólares por barril, después de que en marzo subiera un 50%.

Los avances en las negociaciones de paz empujan al alza a los índices de Wall Street (Reuters)

El contexto geopolítico en Oriente Medio se mantiene como factor determinante para la variación de los precios. El alto el fuego entre Israel y Líbano, aunque temporal, contribuyó a aliviar la presión sobre los mercados y abrió la puerta a negociaciones más amplias. La naturaleza transitoria del cese de hostilidades y la persistencia de objetivos militares por parte de Israel hacia el régimen iraní mantuvieron cierto nivel de soporte en los valores del crudo. Además, las perspectivas de reapertura del estrecho de Ormuz de manera permanente siguen siendo limitadas, lo que restringe una mayor reducción en el precio del barril.

Por otro lado, la reacción bursátil de las compañías energéticas acompañó la tendencia de los precios internacionales. Las acciones de Chevron bajaron 1,3% y las de Exxon Mobil cedieron 1,6% en la preapertura del mercado estadounidense, mientras que ConocoPhillips experimentó un descenso del 1,8%. El descenso en los precios del crudo impactó de inmediato en los papeles del sector, atentos a cualquier novedad diplomática o militar en la región.

Durante la semana, los precios del WTI acumularon una baja del 14%, aunque el saldo anual siguió mostrando una suba del 51%. Los contratos de WTI registraron su menor cierre desde el 23 de marzo y permanecieron debajo de los 100 dólares por octava jornada consecutiva, cifra que superó la marca de seis días por encima de ese nivel alcanzada previamente.

En el ámbito de los mercados financieros, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq mostraron indicadores positivos en la apertura del viernes, tras una racha de doce jornadas consecutivas en alza para el índice tecnológico, el mayor período de subidas desde 2009. Este comportamiento bursátil se vinculó a la expectativa de un desenlace favorable en las negociaciones diplomáticas y una posible estabilización en el suministro global de petróleo.