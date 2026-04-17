Sabrina Rojas contó cómo fue la primera cita con Pepe Chatruc: "Es ahora o nunca"

Sabrina Rojas compartió detalles de su primera cita con José "Pepe" Chatruc

Sabrina Rojas decidió compartir en Bondi Live las emociones que atraviesa por su vínculo naciente con José “Pepe” Chatruc. Con sinceridad, la actriz habló en #ÁngelResponde acerca de la ilusión y las dudas que siente ante el avance de la relación, y describió con detalle cómo se dio el primer acercamiento entre ambos.

En la entrevista con Ángel de Brito, Sabrina Rojas explicó que le genera temor hablar en público sobre su historia con Chatruc por miedo a decepcionarse. “Me asusta un poco. O sea, tengo ganas de decir un montón de cosas relindas de Pepe, pero después digo: ‘Ay, yo creo que esto no funciona y quedo como una boluda’”, expresó en el encuentro. También reconoció que no vivía algo similar desde hacía mucho tiempo: “Hacía mucho que nadie me cautivaba así”.

El comienzo de la relación estuvo marcado por mensajes, bromas y una dinámica de complicidad. Rojas contó que, dentro de su grupo de amigos, “había como una cosa” y que llegó a decir a sus amigas: “Creo que me gusta Pepe Cibrián”. Según ella, Chatruc le propuso entre risas: “Bueno, entonces a los 55, si llegamos solteros, nos ponemos de novios”.

Los primeros encuentros incluyeron interacciones en redes sociales. “Yo tal vez subía una foto linda y él me ponía: ‘Podemos bajar dos añitos’”, relató Rojas en Bondi Live. Sobre la primera cita, recordó: “Fue en su casa. Pero costó eh... La primera vez que me invitó a su casa, pero con mucha gente. En un momento le dije: ‘Pepe, conectá, estoy acá, en tu casa, es ahora o nunca’. Se ve que se ponía como nervioso”.

La primera foto de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc juntos en un restaurante

El surgimiento público del romance entre Sabrina Rojas y Pepe Chatruc

El vínculo entre Sabrina Rojas y Pepe Chatruc se hizo visible mucho antes de la confirmación oficial. Las primeras sospechas surgieron cuando ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Buenos Aires y, luego, compartieron actividades en un grupo unido por el pádel. La periodista Paula Varela relató en Intrusos: “Ellos comparten un grupo, todos juntos... Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas”.

A este entorno de encuentros frecuentes se sumaron salidas a festivales y el intercambio de comentarios en redes sociales. Una foto en la playa de Punta del Este y el video de un beso se difundieron rápidamente, aumentando la curiosidad.

Mientras se multiplicaban los rumores, la actriz respondió a través de Instagram con declaraciones ambiguas sobre su estado sentimental. Primero escribió “Soltera”, y más adelante, frente a la pregunta sobre si estaba sola, contestó: “A veces sí, a veces no”, acompañando la frase con un guiño.

La primera aparición pública de Chatruc y Sabrina Rojas (Crédito: RSFOTOS)

La primera vez de la pareja ante las cámaras

La confirmación llegó en el estreno de una obra teatral, donde la pareja hizo su primera aparición pública. Un beso y sonrisas sellaron el momento ante la prensa. Consultada al respecto, Rojas respondió: “No somos novios todavía. ¿Vos me dijiste de ser tu novia? No”.

En ese diálogo con los medios, la actriz detalló: “Somos amigovios, amigos que se besan. Vinimos porque tengo amigas, Carla Conte, una obra que casi hago, porque cuando se iba a estrenar yo estaba haciendo Pasó en América”. Chatruc, con humor, agregó: “Acá, sí, ahora, justo”, ante la broma sobre formalizar la relación.

Rojas remarcó su actitud cautelosa: “Paso a paso. Todavía no nació el amor, nos estamos conociendo”. Más adelante, aclaró: “Quiero resguardar algo que no sé qué va a pasar, es muy reciente. Sin expectativas mejor, día a día, paso a paso”.

El exfutbolista eligió responder con humor ante los comentarios y bromas sobre la pareja en redes sociales. “Nada me importa menos que la opinión de la gente que no me conoce. Relax”, escribió, defendiendo el espacio propio de la relación.

Panam posa junto a Sabrina Rojas y José Chatruc, celebrando su amistad y el rol que la animadora tuvo en el vínculo de la pareja

Panam y el “pollo amor”: el origen casual de la relación

La historia tuvo un giro especial gracias al entorno de amigos, especialmente por la participación de Panam (Laura Franco), presentadora infantil. Ella relató cómo las reuniones amigables y cenas en su casa propiciaron la cercanía entre Rojas y Chatruc. “Se ven muy lindos, no me digan que no. Es una pareja inesperada. Yo la adoro a Sabrina... y Pepe es muy amigo de mi marido. Y bueno, cena va, cena viene...”, resumió.

Con humor, Panam comentó la anécdota que lleva el nombre de “pollo amor”: “Ellos no hacen el poliamor, hacen el pollo amor porque se conocieron comiendo pollo, ¿podés creer?”. Destacó que todo se dio de forma genuina: “Todo se fue dando naturalmente, la verdad”.

La presentadora negó haber desempeñado un rol de celestina, aunque percibió la química desde un primer momento. En sus palabras: “En esas cenas, antes que se den cuenta, vi chispitas”. Para Panam, fue Chatruc quien tomó la iniciativa: “Obvio que fue Pepe el que tiró el primer mensaje”. Remarcó la espontaneidad y el buen ambiente en la relación, apreciando el deseo de bienestar propio de las relaciones adultas.

El respaldo de amigos y la complicidad del entorno acentuaron lo particular y espontáneo de este vínculo. Se espera que la pareja disfrute del presente, sin apresurarse respecto al futuro, mientras quienes los rodean celebran esta nueva etapa.