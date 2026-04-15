Según el economista Fausto Spotorno, “parecería que a la inflación no le da la nafta para seguir creciendo”

El economista Fausto Spotorno dialogó con Infobae en Vivo y analizó el dato de inflación de marzo, que fue 3,4% y se ubicó por encima de lo esperado por el mercado. A su vez, contó qué espera para el nivel de actividad este año.

El especialista consideró en primer lugar que ese 3% de inflación que venían viendo en los últimos meses se repitió en marzo. “Si uno hace la aritmética directamente, cuánto subió la educación de más respecto de lo que venía subiendo, cuánto subió el transporte —que implica los combustibles—, se observa que esos shocks explican la diferencia entre el 2,9% y el 3,4% que tuviste”, señaló Spotorno.

“El reto es una persistencia de la inflación alrededor del 3%. Pero la política monetaria está bien rumbeada, la política fiscal es responsable y el tipo de cambio está estable. Lo cierto es que la inflación parecería no tener nafta para seguir creciendo”, consideró el economista, que espera un IPC de 2,7% para abril y 29% para el año.

El economista Fausto Spotorno

La cuestión, dice el entrevistado, son los shocks de precios y reacciones del propio sector productivo y comercial argentino, que necesita trasladar costos. “Ahora bien, ¿qué es lo que me va a convencer a mí de que no lo puedo trasladar? No vender".

Spotorno señaló que en la lógica del plan de gobierno, se esperaba que el productor reaccionara con mayor rapidez. Sin embargo, también hay que considerar su situación: está muy limitado, con poco margen de maniobra y dificultades para acceder a financiamiento, dijo. “No cuenta con muchos instrumentos para salir adelante. Por eso, los tiempos de reacción terminan siendo más lentos de lo que uno podría prever”, indicó.

Asimismo, sostuvo que el país se encamina a una economía donde la demanda determina los precios, lo cual comprime los márgenes de ganancia.

Aseguró que bajar la inflación no es el resultado de una sola medida ni de un pequeño ajuste en la vida económica del país. Cada vez que la Argentina enfrentó este desafío, se habló de un cambio de régimen, es decir, de una transformación profunda en la estructura económica.

También hizo el planteo desde otro ángulo: si se flexibiliza la política monetaria para no afectar tanto la actividad, en un contexto de presión de costos como el de los combustibles, la inflación puede escalar rápidamente.

Spotorno aseguró que bajar la inflación no es el resultado de una sola medida ni de un pequeño ajuste en la vida económica del país

“La pregunta es si estamos dispuestos a tolerar niveles mensuales del 4% o 5% y, con ello, abrir una ‘caja de Pandora’ difícil de cerrar”, consideró.

Igualmente, por otro lado, Spotorno cree que se podrían implementar algunas medidas puntuales para aliviar la situación financiera. Una de ellas sería avanzar sobre el sistema bancario, habilitando líneas específicas para reestructuración de deudas, en un contexto de aumento de la morosidad.

En ese sentido, podría evaluarse la asignación de una parte de los encajes a este objetivo. De esta forma, no implicaría una reducción de encajes —y, por lo tanto, no generaría emisión monetaria—, sino una reasignación de recursos hacia nuevas estructuras de crédito.

Además, el Banco Central podría dictar una normativa que permita a las entidades financieras instrumentar estos mecanismos sin tener que registrar pérdidas de manera inmediata.

Qué espera en materia de actividad

Consultado por sus proyecciones para la actividad, el economista dijo que “es muy difícil proyectar en este contexto porque la dinámica es altamente heterogénea. Hay sectores que caen, otros que crecen y algunos que, aun estando rezagados, tienen potencial de recuperación”, señaló.

En ese marco, destacó el rol de la construcción como termómetro de la actividad: “Es un sector que reacciona muy rápido. Cuando se activa, el impacto se percibe en la calle. Si bien no es el más grande ni el principal generador de empleo, tiene una capacidad de tracción muy alta”.

Se trata de un sector, apunta Spotorno, que ya muestra señales de crecimiento, impulsado en gran medida por el dinamismo del mercado inmobiliario, que funciona como locomotora de la construcción. A esto se suman actividades como el petróleo, la minería, el agro y la ganadería, todas ellas con fuerte demanda de infraestructura.

Sin embargo, esa necesidad no está siendo plenamente atendida: faltan inversiones en caminos rurales, rutas y logística en general. Aun así, es un sector con un alto potencial de crecimiento hacia adelante.

Por el contrario, el sector comercial enfrenta dificultades debido a la falta de poder adquisitivo de los consumidores, lo que afecta las ventas. “Al sector que hoy le está yendo mal, porque realmente lo que estamos viendo es que el consumidor no tiene plata”, afirmó y agregó que los salarios cayeron con fuerza en marzo.

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Mirá la entrevista completa a Fausto Spotorno

En Infobae en Vivo, el economista Fausto Spotorno desglosa la cifra explicando los factores económicos que la impulsan y las implicaciones para los consumidores y productores. Además, abordó la necesidad de cambios estructurales para combatir la suba de precios