La advertencia del economista Nicolás Gadano sobre la nafta: “Aunque el conflicto amaine, la baja no llegará rápido a los surtidores”

El economista Nicolás Gadano advirtió que la baja del petróleo no se trasladará rápidamente a la nafta en Argentina debido a la volatilidad global

La reapertura del estrecho de Ormuz provocó una baja de más del 10% en el precio internacional del petróleo, según se analizó en una entrevista exclusiva con el economista Nicolás Gadano en Infobae al Regreso, quien explicó por qué no se esperan rebajas inmediatas en los surtidores.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, Matías Barbería presentó en pantalla la magnitud del derrumbe en los valores del crudo. “Estamos viendo una caída de más del 10%, llegó a perforar los 80 dólares más allá de un rebote”, detalló al repasar la evolución del WTI, el tipo de petróleo de referencia en Estados Unidos. Según el analista, el movimiento se explica por la reapertura parcial del estrecho de Ormuz y la salida de Irán del conflicto que mantenía bloqueada esa vía estratégica.

El precio internacional retrocede, pero el impacto en Argentina es limitado

Barbería precisó que el WTI llegó a tocar los 118 dólares en los momentos más álgidos de la crisis, aunque tras el anuncio volvió a niveles cercanos a 83 dólares. “Se mantiene después de haber subido más de 50%, se mantiene 30% por arriba del nivel que supo tener durante la guerra”, explicó. Al referirse al Brent, el barril de referencia para la Argentina, indicó que “también tuvo un derrumbe grande y se mantiene”, situándose “35% por arriba de su nivel previo a la guerra”.

La volatilidad global contrastó con el panorama local. Nicolás Gadano, economista y titular de Empiria, analizó: “Desde el punto de vista del precio que la gente paga, es una muy buena noticia que el conflicto amaine, que se abra el estrecho y que esto sea duradero. Como mostraba Matías, hemos tenido una volatilidad en los precios infernal. Creo que YPF y el Gobierno tomaron algunas medidas, hicieron bien en no trasladar inmediatamente esto al consumidor y decir: ‘Todo este ruido, vamos a esperar a ver qué pasa’. Lo que todo aparenta es que la cosa se calma”.

En marzo, el aumento promedio de la nafta en las estaciones de servicio fue de solo un 8% pese a una suba del 25% en el petróleo mayorista nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que el petróleo mayorista en Argentina subió “del 25%” en marzo, Gadano aclaró: “Se trasladaron al consumidor bastante menos. El Gobierno mantuvo el valor del impuesto a los combustibles sin cambios. Entonces, lo que uno vio en marzo en las estaciones de servicio fue un aumento promedio de alrededor del 8%, nada más”. Para abril, reconoció que “hubo más”, pero remarcó que “si esto se mantiene como está o incluso baja un poco más, no deberíamos tener aumentos adicionales en los surtidores”.

Por qué las petroleras no anticipan rebajas en los surtidores

Consultado sobre qué tendría que pasar para que baje el precio en las estaciones, Gadano fue terminante: “Para que el surtidor baje tendríamos que volver a los precios que teníamos preconflicto. Vos lo mostraste, alrededor de 60 dólares. En general, nadie pronostica que eso vaya a suceder en el corto plazo, aún si el conflicto se termina. Primero, por la propia expectativa de que la tensión pueda reaparecer en cualquier momento. Pero además porque no es solo un tema del estrecho. También hubo daño en instalaciones, en infraestructura, en refinerías. Entonces, va a llevar más tiempo para que el mercado del crudo se tranquilice y vuelva a los niveles preconflicto”.

El economista subrayó que la tendencia no se revertirá rápido: “Eso va a llevar más tiempo aún, insisto, si el conflicto se termina para que el mercado del crudo se recupere, la oferta en términos de que entonces todo vuelva como estaba antes”.

Exportaciones, invierno y el efecto de largo plazo para Argentina

En el cierre de la entrevista, Barbería consultó a Gadano sobre el impacto para la economía local y el invierno: “Está el lado positivo, si se quiere, por el lado de la exportación, un 30% por encima de los precios, si se mantienen en un período largo, van a beneficiar las exportaciones”.

El precio del Brent, referencia para Argentina, cayó tras la normalización, pero aún se mantiene un 35% por encima del nivel previo a la guerra (Adrian Escandar)

Gadano precisó: “Si vamos hacia esta normalización que se ve hoy, yo diría que eso va a amainar. El efecto sobre los costos del invierno del gas, realmente Argentina, con la expansión de la oferta de gas y de los gasoductos, lo que se importa es muy pequeño y los precios hoy ya están en alrededor de catorce dólares. Así que no veo un problema ahí”.

De todos modos, remarcó que el contexto internacional puede beneficiar a la Argentina: “Toda oferta de GNL que venga de países que están lejos del estrecho de Ormuz y de Medio Oriente va a ser favorecida. Los proyectos de exportación de proveedores como Argentina, que por ahí tenemos otros problemas, pero no tenemos ese riesgo de que el suministro se corte porque hay un conflicto bélico”.

Gadano concluyó que, a largo plazo, la expansión de Vaca Muerta seguirá siendo positiva: “Genera más exportaciones, más dólares, más divisas, más empleo, que en el corto plazo algún costo mayor sobre las importaciones de gas en el invierno, que como dije, es una porción muy pequeña de la oferta de gas. La mayoría del gas que consumimos es gas argentino y el efecto en el precio finalmente va a ser muy pequeño también”.

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