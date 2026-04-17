Economía

El dólar volvió a subir tras varias jornadas de calma y recortó la baja semanal

La divisa subió a $1.364,50 en la plaza mayorista, mientras que al público quedó ofrecido a $1.390 en el Banco Nación

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Varios billetes de pesos argentinos y dólares estadounidenses distribuidos sobre un escritorio de madera, junto a una calculadora y una taza, en un entorno de oficina.
La divisa de EEUU subió sostenida por las compras del BCRA.

En las últimas ruedas operativas la cotización del dólar pareció estar buscando un piso. Este viernes la divisa inició las operaciones en baja, pero la tendencia se revirtió al promediar la rueda mayorista, en un comportamiento que podría estar marcando ese límite.

En la sesión de contado (spot) se operaron USD 463,5 millones, una cifra acorde a una etapa de mayores liquidaciones de comercio exterior. El dólar mayorista subió al cierre 6,50 pesos o 0,5%, a 1.364,50 pesos.

No obstante, el dólar mayorista llegó a operarse por la mañana en un mínimo de 1.349 pesos, el precio más bajo desde el 26 de septiembre de 2025, casi siete meses atrás, cuando la divisa amenazó perforar el techo de las bandas en medio de la tensión política por las elecciones legislativas.

El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en los $1.682,25, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 317,75 pesos o 23,3% de ese máximo establecido para la libre flotación.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 5,50 pesos (-0,4%), lejos de la caída de 24 pesos registrada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“El dólar mayorista se reacomoda ligeramente más cerca de los $1.360 mientras sigue prevaleciendo un clima de exceso de oferta, y los operadores monitorean la reacción del BCRA a través del ritmo de compras. También se evalúa la respuesta de los inversores a las tasas cortas reales negativas dado que podrían habilitar rebalanceos en la gestión de carteras, ya sea a extender duration dentro de la curva en pesos y/o evaluar alternativas de renta fija en dólares”, señaló Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Esta dinámica actual permite que la autoridad monetaria opere con fluidez sin presionar la cotización del tipo de cambio. El escenario refleja una calma sostenida en la plaza local gracias al incremento en la liquidación de divisas y a la previsibilidad de los ajustes programados en el esquema de flotación administrada”, afirmó Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

El dólar al público avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.390 para la venta en el Banco Nación, tras haber tocado los $1.375 por la mañana, su valor más bajo desde el 9 de octubre del año pasado. En la semana la divisa cedió cinco pesos o 0,4 por ciento.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.389,01 para la venta y $1.339,40 para la compra.

El dólar blue descontó cinco pesos en el día, a $1.410 para la venta; en la semana cedió 20 pesos o 1,4 por ciento. Para la compra, las agencias informales tomaron a la divisa a $1.390 para la compra. Este último es 50 pesos o 3,7% más alto que aquel que toman al público los bancos, lo que lleva a que muchos ahorristas decidan liquidar sus divisas en el segmento paralelo para hacerse de pesos.

Baja de tasas

En otro orden, las tasas de interés ratificaron este viernes un ligero sesgo descendente luego de que el Banco Central anunció una baja en los encajes bancarios, con el fin de dar más liquidez al mercado y donde falta el crédito.

El BCRA bajó al 65%, desde el 75% previo, el nivel de integración mínima diaria encajes bancarios, medida que busca liberar pesos en el sistema financiero para intentar disminuir el costo del dinero para reactivar los créditos e impulsar la actividad económica. Además esta liquidez contribuirá parcialmente a sostener la demanda privada de divisas, en un marco de franca caída del tipo de cambio.

“Se ve que los bancos tomaron nota de los altos intereses como parte del problema de la morosidad en las familias y salieron a corregirlo”, comentó el analista Christian Buteler.

“Esta medida del BCRA busca suavizar las oscilaciones de las tasas de interés y dinamizar la oferta de crédito”, reportó el Grupo SBS.

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