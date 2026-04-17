Economía

Econtech: especialistas debatieron sobre el impacto de la IA en los negocios en plena revolución digital

Un nutrido grupo de participantes acudió al evento en la Facultad de Ciencias Económicas donde se analizaron los desafíos que plantea la inteligencia artificial en los negocios y se fomentó el intercambio entre el ámbito académico, el empresarial y los jóvenes profesionales

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Econtech 2026
El evento reunió a más de 3.000 estudiantes y graduados

Más de 3.000 estudiantes y graduados colmaron la Facultad de Ciencias Económicas para participar de la primera edición de la ECONTECH, un evento que reunió a referentes del sector para debatir el impacto de la inteligencia artificial en los negocios en el contexto de la transformación digital.

El foro, según sus organizadores —el Centro de Desarrollo Empresarial, la Secretaría de Graduados y el Centro de Estudiantes de la Facultad—, propuso una agenda centrada en los desafíos laborales y la adaptación al cambio tecnológico, con la participación de empresas como Mercado Libre, Globant, PwC, KPMG y Pan American Energy.

La feria de empleo, que funcionó durante el encuentro, registró postulaciones en los stands corporativos, ofreciendo oportunidades de inserción laboral a los asistentes.

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Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre

Referentes del sector empresarial y académico intervinieron en distintas exposiciones. En sucesivas exposiciones que se sucedieron durante todo el día, participaron Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre; Patricia Jebsen, referente en transformación digital; Gabriel Antelo, Global VP of Technology Strategic Partnerships de Globant; y Walter Castro, orador internacional en inteligencia artificial generativa, entre otros.

Szarfsztejn, que “el futuro profesional exige pensamiento crítico, aprendizaje constante y dominio de tecnologías como la IA, que ya está integrada al trabajo. Ya ha transformado tanto la vida de las personas como la forma de hacer negocios”.

En cuanto a la planificación que el egresado hace de su futuro, explicó que “las carreras no son lineales: crecer implica salir de la zona de confort, aprovechar oportunidades y aprender de cada experiencia con paciencia”.  Finalmente, expresó “orgullo y emoción por volver a su facultad”. .

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En la Econtech funcionó una feria de empleo para alumnos y graduados

Desde la visión de la transformación digital, Patricia Jebsen subrayó que “hoy todavía se generan más trabajos de los que desaparecen, pero el gran desafío es el empleo joven: muchos de esos primeros puestos están siendo reemplazados por la IA y la automatización“, e identificó la comunicación interna como uno de los retos principales para las compañías.

En la Econtech funcionó una feria de empleo para alumnos y graduados, que tuvieron la oportunidad de potenciar su inserción laboral en los stands de EY, PwC, KPMG, Lisicki Litvin & Abelovich, Sancor Salud, TRP, así como Globant, Softtek, Mercado Libre, Naranja X, Pan American Energy, Chebron y ExxonMovil, Banco Patagonia, Axira, Balanz, Renault, Terminales Río de la Plata y Osdepym.

La jornada incluyó una Carpa Tech donde los asistentes experimentaron actividades inmersivas, dinámicas interactivas y espacios de networking orientados a establecer vínculos profesionales directos entre participantes y actores clave del mercado.

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