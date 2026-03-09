Economía

Jornada financiera: las acciones argentinas repuntaron, pero el riesgo país se acerca a los 600 puntos

En una rueda dominada por la volatilidad internacional, los activos locales reaccionaron de forma dispar y el riesgo país aumentó a 583 unidades. El dólar operó estable y el Banco Central compró USD 50 millones

Las acciones argentinas revirtieron la caída inicial, aunque el riesgo país volvió a subir. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Con el conflicto en Medio Oriente como telón de fondo, los activos argentinos tuvieron una jornada volátil, aunque lograron cerrar mayoritariamente en verde sobre el cierre de la rueda. En paralelo, el tipo de cambio se mantuvo estable y el riesgo país subió por una caída de los bonos soberanos.

A propósito del comportamiento bursátil, el S&P Merval experimentó una suba de 0,3% en pesos hasta los 2.632.795,13 y de 0,6% en dólares hasta las 1.786,58 unidades. Transportadora de Gas del Norte lideró el aumento de las acciones con 5%, seguida de Metrogas (3,5%) y Banco Supervielle (3,4%).

Al mismo tiempo, los ADR, certificados de depósito emitidos por bancos estadounidenses que representan acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, mostraron avances de hasta 4,1%, como en el caso de Supervielle.

El hito que marcó la reversión de los resultados negativos a positivos fue una declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la guerra en Irán. En efecto, el jefe de Estado norteamericano deslizó que habrá una pronta resolución del conflicto ya que está “prácticamente completo” porque Irán quedó con una capacidad militar reducida.

El mercado nuevamente al ritmo de las noticias de Irán. Ayer tuvimos al petróleo con subas de 15%, que luego fueron disminuyendo a lo largo de la jornada. Sumado a ello, sobre el final de la rueda Trump dijo que la guerra podría terminarse pronto, por lo que vimos un reversal del WTI (que incluso termina en torno a -10%) y un rebote en los mercados", indicó Nicolás Cappella, analista de Grupo IEB.

Las palabras de Trump cambiaron el humor de los inversores: el Nasdaq registró un aumento del 1,3%, el Dow Jones sumó 0,5% y el S&P 500 cerró con una mejora del 0,8%, tras recuperarse de las bajas iniciales de la sesión, lo que también afectó positivamente a los activos argentinos locales e internacionales.

Al mismo tiempo, los dichos del mandatario estadounidense tuvieron un impacto directo en el mercado del petróleo, que atravesó fuertes oscilaciones luego del máximo registrado en la madrugada del lunes, cuando tanto el Brent como el WTI rozaron los 119 dólares por barril, alcanzando su valor más alto en cuatro años. Hacia la tarde, el barril del Brent retrocedió hasta los USD 92, la misma cifra a la que cotizaba el último viernes, mientras que el WTI descendió hasta los 82 dólares.

Por otra parte, el riesgo país se ubicó en 583 puntos, lo que implicó un incremento de 8 unidades frente al cierre previo. Especialistas relacionan este movimiento bajista de los bonos soberanos con una postura más cautelosa por parte de los inversores ante la persistente volatilidad internacional y las dudas respecto a los activos argentinos. El comportamiento de los mercados sigue condicionado tanto por factores externos como locales, en un contexto donde las miradas siguen puestas en las próximas decisiones económicas del Gobierno.

“Bonos argentinos arrancan la semana con caídas de 0,9% promedio como consecuencia de la muy mala rueda a nivel global para emergentes: EMB -0,4%. Tasa del tesoro de EEUU a 10 años se mantiene sin cambios en 4,14%”, evaluó el analista financiero, Javier Giordano.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar no mostró variaciones ni en el mercado mayorista ni en el minorista, mientras que el único avance se produjo en el segmento informal, con leves retrocesos en las cotizaciones financieras.

El volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios alcanzó los USD 340 millones y el tipo de cambio mayorista permaneció en 1.416 pesos, sin cambios frente al cierre anterior. El Banco Central estableció el techo de la banda cambiaria en $1.621,98, lo que deja al mayorista un 14,6% por debajo de ese límite. Esto significa que la divisa podría subir 205,98 pesos adicionales antes de que la autoridad monetaria intervenga para mantenerla dentro del rango.

En el sector minorista, la cotización se mantuvo en $1.435 y el dólar tarjeta cerró a $1.865,50, reflejando estabilidad en el segmento formal. Los inversores orientaron su atención hacia el desempeño de los tipos de cambio alternativos y las condiciones del escenario internacional.

El dólar blue subió 10 pesos y cerró en $1.425, ampliando la brecha con el oficial. En el mercado financiero, el dólar MEP retrocedió a $1.433,39 y el contado con liquidación finalizó 1.477,13 pesos.

En tanto, el BCRA aprovechó la estabilidad cambiaria para seguir con la compra de divisas e hilvanar 44 jornadas consecutivas con saldo comprador. Este lunes sumó USD 50 millones y, en lo que va de 2026, acumula adquisiciones por 3.053 millones de dólares.

Pese a las nuevas compras del Central, las reservas internacionales retrocedieron a USD 45.768 millones, lo que representa una disminución de USD 236 millones en comparación con el viernes de la semana pasada. Fuentes del organismo explicaron que este retroceso estuvo influido por la caída en los precios de monedas y materias primas que forman parte de las reservas, con un impacto estimado en USD 130 millones, además de pagos a organismos internacionales por poco más de 30 millones de dólares.

Vuelven los créditos hipotecarios en

El Banco Central compró dólares

De Galperín a Rocca: cómo

El dólar se mantuvo estable

El Gobierno reunió a gobernadores
Un entrenador argentino es uno

Las explosivas publicaciones de Wanda

Una protesta estudiantil sacude la

