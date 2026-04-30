Juicio por Maradona: declaran Verónica Ojeda, el médico que le hizo RCP a Diego y se define qué pasa con los nuevos audios

La expareja de Maradona continuará declarando este jueves

La última audiencia del juicio por la muerte de Maradona generó una ola de repercusiones adentro y afuera de la sala de debate. Verónica Ojeda, la expareja de Diego, comenzó a declarar el martes y admitió ante los jueces que tenía un nuevo audio clave para la causa, que pidió incorporar. El episodio provocó sorpresa, los abogados y los fiscales discutieron al respecto, y el tribunal se retiró a debatir. Finalmente, decidieron que la testigo aporte el material para el caso.

En este contexto, se renaudará este jueves el debate oral. La madre del hijo más chico del Diez continuará testificando y las partes técnicas luego deberán definir si reproducen o no ante todos la prueba agregada por ella.

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Se trata de un audio en el que quedó registrada la reunión que se realizó a principios de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, donde la familia y el equipo médico de Maradona definieron las condiciones de la internación domiciliaria en Tigre, en la que el ex DT murió 25 días después.

Los fanáticos de Diego Maradona frente al juzgado el primer día del juicio (Foto AP/Rodrigo Abd)

El expediente ya tiene un audio de ese encuentro que dura una hora y 5 minutos. Lo aportó el médico Rodolfo Benvenutti, que estuvo en la operación de cabeza que se hizo Diego ese mismo mes. Sin embargo, el que suma Ojeda, que dijo haber grabado ella misma, promete ser más completo. Por lo pronto, dura 1 hora y 45 minutos y tendría algunos datos nuevos, pero que serían “clave”.

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Para los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que encabezan la acusación pública, la grabación de la ex pareja de Maradona tendrá algunas palabras más pero no consideran que modifique el contenido. Además, tal como remarcaron en la audiencia pasada, el abogado de Verónica Ojeda validó la incorporación de la otra filmación como prueba y esta nunca la había aportado.

La cuestión sobre si se reproducirá o no en el marco del juicio se resolverá en la audiencia de este jueves.

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Por otro lado, también está citado a declarar el médico Colin Campbell Irigoyen, quien era vecino de Maradona en el barrio privado de San Andrés, en Tigre, y fue el primero en dar auxilio cuando se descompensó.

Colin Campbell, el médico que le hizo RCP a Maradona, durante el juicio nulo de 2025

Campbell le hizo RCP a Maradona y describió que, cuando llegó a la casa, “Diego ya no tenía signos vitales hace mucho tiempo”.

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También se espera que pueda ampliar su indagatoria el psicólogo imputado Carlos Díaz, que ya había pedido declarar durante la última jornada pero no llegó a hacerlo por un problema técnico que hizo levantar la audiencia.

El imputado, que es defendido por el abogado Diego Olmedo, era quien estaba a cargo de la rehabilitación por drogas de Maradona. Es especialista en adicciones y patologías mentales severas y había comenzado a trabajar con el astro del fútbol apenas un tiempo antes del trágico 25 de noviembre de 2020.

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Está acusado por la fiscalía y la propia familia del futbolista de ser quien mantuvo aislado a Diego en sus últimos días de vida dentro de la casa del barrio San Andrés, en Tigre.