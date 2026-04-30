El “gol errado del año”: la increíble chance con el arco vacío que dilapidó Montevideo City Torque en su caída ante Riestra

El increíble gol errado de Kevin Silva de Montevideo City Torque frente a Deportivo Riestra por la Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana, un error de Kevin Silva con la camiseta de Montevideo City Torque marcó la derrota 2-1 frente a Deportivo Riestra en el Bajo Flores y se consolidó como una de las jugadas más recordadas de la edición 2026 del torneo. Las imágenes de la jugada pronto se volvieron virales porque resulta increíble cómo la secuencia no terminó en gol.

En el cotejo disputado este miércoles en el Estadio Pedro Bidegaín, el defensor argentino desperdició una oportunidad excepcional de gol con el partido empatado, lo que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto local, que consiguió su primera victoria en el plano internacional.

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A los 29 minutos del primer tiempo, en el recinto también conocido como Nuevo Gasómetro, Silva quedó solo frente al arco tras una jugada caótica en el área chica. Sin presencia del arquero Ignacio Arce, que permanecía tendido en el césped luego de un rebote, el lateral argentino no consiguió capitalizar la ventaja y su remate se elevó por encima del travesaño, a pesar de contar con todo el arco a disposición.

La insólita jugada no solo resultó determinante en el marcador: el fallo de Silva tuvo consecuencias inmediatas en el ánimo del equipo uruguayo y fue definido en redes sociales como “uno de los goles errados más insólitos de lo que va del 2026” o, directamente, “el gol errado del año”.

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La incidencia fue precedida por un tiro de esquina lanzado desde la izquierda; tras un despeje defectuoso del arquero local, la pelota quedó en los pies de Salomón, quien remató con dirección clara al arco. La intervención inesperada de Silva, que apareció sin marca, intentó rematar para asegurar el gol, aunque desvió la pelota por arriba del travesaño. La acción dejó boquiabiertos a los hinchas uruguayos, ya que el arquero no tenía ninguna posibilidad de detener la pelota en esa circunstancia.

Los mejores momentos del partido entre Deportivo Riestra a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana

Silva, de 23 años, surgió en Rosario Central y también tuvo un paso por Alvarado de Mar del Plata, que juega en el Torneo Federal A. Se incorporó al equipo uruguayo en febrero de esta temporada y lleva ocho partidos disputados, cinco por la liga charrúa y tres por la Copa Sudamericana.

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El impacto de la jugada quedó de manifiesto a los pocos minutos. Luego de que los uruguayos se pusieran en ventaja con un golazo de tiro libre de Facundo Silvera, Deportivo Riestra, aprovechó esa falla para conseguir el 2-1 mediante el doblete de Juan Randazzo. Este tanto significó una inyección de confianza para el club de Villa Soldati en su campaña internacional.

Para Montevideo City Torque, la secuencia representó un golpe emocional del que no lograron recuperarse, dejando la sensación de que el desenlace final pudo haber sido muy diferente.

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Con esta victoria, Riestra es segundo en la tabla con 4 puntos, a dos de los uruguayos. Gremio de Porto Alegre tiene 3 unidades, pero jugará en segundo turno (21.30) ante Palestino (1) en Chile.

En la próxima fecha, Riestra recibirá a Gremio el martes 5 de mayo desde las 19.00. Al otro día Montevideo City Torque será anfitrión de Palestino, a partir de las 19.00.

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