El Salvador

El Salvador: Condena a treinta miembros de una estructura criminal a hasta 204 años de prisión

El tribunal especializado dictaminó sentencias tras acreditar que la organización, identificada como El Diablo de Cordoncillo, recibió financiamiento internacional para cometer homicidios selectivos entre 2018 y 2020 en municipios del oriente del país

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Primer plano de dos pares de manos posadas sobre barras de prisión oscuras. Las personas visten camisetas blancas, detrás de las rejas de metal.
La estructura criminal 'El Diablo de Cordoncillo' fue condenada a penas de hasta 204 años de prisión en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal 2° contra el Crimen Organizado de San Miguel dictó condenas que alcanzan hasta 204 años de prisión para 30 miembros de una estructura criminal que operaba en los municipios de San Alejo y Yayantique, en el departamento de La Unión. Según informó la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) este miércoles, los sentenciados integraban un grupo de exterminio conocido como “El Diablo de Cordoncillo”, dedicado a asesinatos por encargo y otros delitos graves.

De acuerdo con los reportes de la FGR, la estructura se encontraba activa entre 2018 y 2020, periodo en el que sus integrantes recibieron financiamiento desde Estados Unidos para ejecutar homicidios a cambio de dinero. Cada uno de los condenados desempeñaba funciones específicas en la organización, incluyendo papeles de cabecillas, ejecutores y colaboradores. “Cada miembro tenía un rol definido dentro del grupo, que actuó bajo encargo y coordinación internacional”, detalló la Fiscalía salvadoreña.

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Entre los delitos comprobados, la sentencia atribuye a los acusados la autoría material de un homicidio y la planificación de al menos otros nueve asesinatos. El fallo judicial, recogido por la FGR, establece que los implicados también participaron en actividades de tráfico ilícito, pertenencia a organizaciones terroristas y tenencia ilegal de armas de fuego.

Cinta amarilla 'Escena del Crimen No Pase' en diagonal. Marcadores de evidencia numerados y círculos blancos delinean casquillos sobre asfalto oscuro.
San Alejo y Yayantique, en La Unión, funcionaron como las zonas de operación principal del grupo de exterminio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Penas máximas y estructura jerárquica

Efraín G., señalado como cabecilla principal de la estructura, recibió la pena más alta: de 204 años de prisión. Otros líderes y miembros clave fueron identificados por la Fiscalía y condenados de la siguiente manera: Juan M. y Érick H. recibieron 87 años de cárcel cada uno, Ramón Díaz A. fue condenado a 77 años, Adrián H. a 72 años y Jorge F. a 69 años. El resto de los condenados enfrenta penas proporcionales a su grado de participación y responsabilidad, conforme a lo determinado en el proceso oral y público.

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“La investigación demostró que los sentenciados formaban parte de un grupo estructurado para delinquir en la zona oriental del país, recibiendo instrucciones y recursos económicos desde el extranjero”, informó la FGR.

La estructura criminal funcionaba con una disciplina interna y niveles jerárquicos definidos, lo que dificulta su identificación en las primeras etapas de la investigación”, subrayó la Fiscalía en declaraciones recogidas tras la lectura de la sentencia.

Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y shorts blancos, con las manos esposadas a la espalda sobre un fondo oscuro.
Treinta integrantes del grupo criminal recibieron sentencias por homicidio agravado, conspiración, tráfico ilícito y pertenencia a organizaciones terroristas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los delitos por los que se dictó condena incluyen homicidio agravado, proposición y conspiración para homicidio, tráfico ilícito, pertenencia a organizaciones terroristas y tenencia ilegal de armas de fuego. La Fiscalía General de la República de El Salvador enfatizó que la severidad de las penas refleja la gravedad de los hechos y el impacto de la estructura sobre la seguridad en La Unión.

El proceso judicial se celebró ante el Tribunal 2° contra el Crimen Organizado de San Miguel, instancia que analizó pruebas documentales, testimoniales y periciales que confirmaron el funcionamiento y los crímenes del grupo. La FGR subrayó que el caso constituye un precedente en la lucha contra estructuras de exterminio y el financiamiento internacional de delitos en el país centroamericano. Los sentenciados integraron una organización de exterminio identificada como “El Diablo de Cordoncillo”.

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