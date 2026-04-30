Cristiano Ronaldo metió un gol clave para Al Nassr y desató el caos: cara a cara con un ex compañero y pelea con los hinchas

El Bicho llegó a los 970 goles en su carrera

La victoria del Al Nassr por 2-0 ante Al Ahli por la fecha 30 de la Saudi Pro League dejó mucha tela para cortar en el AlAwwal Park de Riad porque Cristiano Ronaldo convirtió un gol, achicó la brecha rumbo a los 1.000 tantos y se mantiene como líder después de un encuentro que incluyó duras críticas del perdedor a la labor arbitral.

Ronaldo dejó atrás la paridad a los 75 minutos con un excelente cabezazo en el primer palo, tras un centro de Joao Felix desde el córner izquierdo y, con esa celebración, alcanzó los 970 gritos en 1318 encuentros como futbolista profesional. De esta manera, quedó a solo 30 anotaciones de llegar a las cuatro cifras.

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Además, el Bicho le sacó una ventaja de 66 goles a Lionel Messi en la pelea por ser el máximo artillero en la historia del deporte. La Pulga no pudo anotar en su último duelo con Inter Miami, con empate 1-1 frente a New England por la MLS, y permanece con 904 celebraciones en 1147 juegos en toda su carrera, según consta en MessiStats.

El compromiso quedó liquidado en el último minuto del tiempo reglamentario, ya que Kingsley Coman, ex jugador del Bayern Múnich, convirtió el 2-0 con un zapatazo desde adentro del área. Con este resultado, Al Nassr logró la vigésima victoria consecutiva y la decimosexta en fila en la competición doméstica.

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A pesar de estos datos, su resonante triunfo contra el reciente bicampeón asiático quedó marcado por las quejas posteriores al pitazo final con cruces entre el público y CR7 y la reprobación de Merih Demiral, una de las figuras de Al Ahli, al cuerpo arbitral.

El astro de Al Nassr protagonizó un ida y vuelta acalorado tras la victoria

A segundos del pitazo final, Demiral quedó cara a cara con Cristiano y se produjo un tenso momento en Arabia Saudita. En este sentido, el quíntuple ganador del Balón de Oro también recibió chicanas de los espectadores visitantes, quienes presumieron del título obtenido en la Champions League. “Tengo cinco Champions Leagues”, devolvió el portugués con una sonrisa en su rostro y señaló su mano derecha efectuando el número en cuestión. Ganó la Orejona en cuatro oportunidades con Real Madrid y una con Manchester United.

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Sin embargo, esto no terminó acá. Merih Demiral, ex compañero de Ronaldo en Juventus, se retiró del campo de juego y regresó al césped para enseñarle a los hinchas la medalla de campeón continental, luego de imponerse al Machida Zelvia de Japón en la definición. “Por primera vez, hay una medalla de la Champions League en su estadio”, escribió el defensor en un posteo en su cuenta personal de X (antes, Twitter) con imágenes de esa situación.

La publicación de Merih Demiral en X

También se detuvo en zona mixta a la salida del estadio y efectuó un análisis negativo sobre el trabajo del árbitro belga, Erik Lambrechts: “Todos lo ayudan a Al Nassr. Quieren lograr algo. Es una vergüenza. Siempre los empujan. Quieren que gane Al Nassr. ¿Qué pasa, mi amigo? Esto es una vergüenza”.

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La postura del Al Ahli contra el referato no es nueva porque a principios de abril también reclamaron por la actuación de un juez en el empate 1-1 contra Al-Fayha. Hussein Abdul Ghani, referente histórico del club, aseguró que le “han robado el partido” porque “le negaron dos penales”. “El primero se puede discutir, el segundo no”, sentenció.

En este sentido, Iván Toney, su principal figura, apuntó: “Está claro, está claro como el día, no sé qué más quieres que haga”. Y el entrenador alemán, Matthias Jaissle, sorprendió con una revelación: “Mis jugadores están extremadamente enfadados, ¡el cuarto árbitro les dijo textualmente que se enfocaran en el Campeonato Asiático!”.

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El triunfo del equipo de Cristiano Ronaldo se cerró con mucha polémica

Con su caída más reciente, Al Ahli quedó virtualmente afuera de la pelea por el título de la Liga saudí. Permanece tercero con 66 unidades con un partido menos que el puntero Al Nassr (79) y a 5 del invicto Al Hilal (71). A Los Caballeros de Najd le quedan cuatro partidos para romper una racha de siete años sin ganar el título local.

Además, Al Nassr afrontará la final de la Champions League Two, una competición similar a la Europa League o la Copa Sudamericana. Se medirá el 16 de mayo al Gamba Osaka y estos dos trofeos podrían ser los primeros oficiales de Cristiano Ronaldo con esta camiseta, ya que el Campeonato de Clubes Árabes 2023 no es considerado por la FIFA.

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