Exportaciones centroamericanas mantienen saldos negativos con China tras los tratados comerciales

Una balanza de grandes dimensiones cargada con contenedores de envío ilustra el concepto de déficit comercial internacional frente a un puerto y un mapa mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centroamérica mantiene un saldo comercial notoriamente desfavorable con China tras 15 años del primer tratado de libre comercio entre ambas partes. Las cifras más recientes indican déficits comerciales sostenidos, baja inversión directa y una presencia limitada de productos centroamericanos en el mercado chino, de acuerdo a una publicación del portal Centroamérica360.

La experiencia con los tratados de libre comercio con China ha implicado un marcado desfase comercial y bajo impacto en inversión: el flujo comercial privilegia las importaciones de productos asiáticos, mientras que las exportaciones centroamericanas tienen un acceso limitado al gigante asiático.

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Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, lo expresa así: “China es la segunda economía del mundo y esta relación, para mí, se ha quedado corta”. El diario costarricense La Nación, citado por el medio regional, aportó datos que contextualizan la comparación: Costa Rica mantiene desde hace dos años un superávit comercial con Estados Unidos, su principal socio extrarregional, mientras que con China el saldo ha sido persistentemente negativo. En 2025, Costa Rica registró un déficit comercial de USD 4,182.6 millones con China, según cifras de la institución oficial Banco Central de Costa Rica.

En Costa Rica, el flujo de inversión extranjera directa (IED) de origen chino fue de USD 5 millones en 2025 sobre un total nacional de USD 5,121.8 millones, según la institución oficial Banco Central de Costa Rica. Estados Unidos aportó el 50.7 % de la IED recibida por Costa Rica. El empleo generado por empresas de China en Costa Rica sumó 290 puestos, una cifra muy inferior a los empleos originados por inversiones de Japón (6,000) o India (2,500), países sin tratados comerciales vigentes, de acuerdo a Manuel Tovar.

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Costa Rica registró un déficit comercial de USD 4,182.6 millones y una IED china que representa menos del 0.1 % del total nacional. En el caso de Estados Unidos, el contraste es marcado: Costa Rica reportó para 2025 USD 10,673.2 millones en exportaciones a ese país y USD 9,199.6 millones en importaciones, resultado en un superávit.

El déficit comercial y la baja inversión china lastran las economías centroamericanas

El saldo negativo se extiende a otros países de la región. Nicaragua, tras el primer año de vigencia del tratado, exportó menos de USD 100 millones frente a casi USD 1,900 millones en importaciones, un desbalance que multiplica por 23 el valor de las compras frente a las ventas, indica la nota de Centroamérica360.

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En Nicaragua, el acuerdo de libre comercio con China entró en vigor el 1 de enero de 2024, otorgando arancel cero inmediato al 60 % de las exportaciones principales, como carne bovina, azúcar y textiles, pero la balanza comercial en 2025 se ubicó en menos USD 1,812 millones, ya que Nicaragua exportó USD 81.1 millones e importó USD 1,893 millones desde China, informó la institución oficial Banco Central de Nicaragua.

Restricciones de acceso y frustración oficial por las trabas al mercado chino

Las autoridades centroamericanas reconocen que el acceso al mercado chino sigue siendo complejo. El ministro costarricense Manuel Tovar detalló a la agencia financiera Bloomberg que los “protocolos sanitarios y fitosanitarios son complejos de cumplir” y, pese a recientes negociaciones, “el avance es lento y sujeto a una alta exigencia técnica” para colocar productos agropecuarios y alimenticios en China. Agregó: “No ha cumplido con las expectativas establecidas cuando iniciamos las negociaciones”.

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Imagen de archivo. Productos fabricados en China se exhiben en una tienda minorista dentro de un centro comercial especializado en importaciones chinas. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El estancamiento o enfriamiento de negociaciones en Panamá, Honduras y El Salvador

En Panamá, las conversaciones para un tratado de libre comercio quedaron suspendidas en 2019 y no han tenido avances formales, pese a que la relación diplomática se mantiene desde 2017. China sigue siendo uno de los principales proveedores del país canalero: en 2024, China vendió al país canalero 11 veces más de lo que China compró a Panamá, con un déficit comercial de un déficit de USD 3,500 millones de acuerdo con cifras del medio Centroamérica360. La mayor parte de las exportaciones panameñas dependía del cobre, afectadas tras el cierre de la mina principal.

En Honduras, el inicio de las negociaciones para un tratado se dio en julio de 2023 y fue interrumpido por las demandas que exigía China: acceso libre de aranceles para el 98 % de los productos originarios del país asiático, una cláusula que el exvicecanciller Gerardo Torres definió como “un ataque al mercado” hondureño. Según datos oficiales, entre 2020 y noviembre de 2025, las ventas chinas a Honduras se duplicaron, de USD 1,317 millones a USD 2,784 millones, mientras que las exportaciones hondureñas a China pasaron de USD 24 millones a USD 48 millones.

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En el caso de El Salvador, el déficit comercial también aumentó de forma sostenida: las importaciones desde China alcanzaron USD 3,566.2 millones, frente a USD 50 millones en exportaciones en 2025. El saldo negativo pasó de USD 2,600 millones en 2024 a un déficit de USD 3,500 millones en 2025, según el medio regional.

Las importaciones y exportaciones salvadoreñas aumentaron de enero a marzo de 2026, con Estados Unidos como principal socio y China como segundo origen de importaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las promesas incumplidas de inversión e integración

Pese a anuncios y acuerdos de “asociación estratégica”, la publicación indica que la inversión china directa materializada rara vez supera los USD 300 millones totales, como ocurre en Nicaragua. Muchos proyectos anunciados no se concretan y el financiamiento es menos ágil de lo que comunican las autoridades.

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