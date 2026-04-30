Crimen y Justicia

La Justicia de Salta dará a conocer la sentencia contra el único acusado por el femicidio de Mercedes Kvedaras

La ronda de alegatos tuvo lugar el miércoles y la Fiscalía pidió prisión perpetua. José Eduardo Figueroa está imputado por homicidio doblemente calificado, en contexto de violencia de género

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Vista aérea de una sala de audiencias con jueces en el estrado, un oficial de seguridad de pie, y abogados con laptops en las mesas, con asientos vacíos al fondo
La sala de audiencias durante los alegatos en el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, que se lleva a cabo en Salta. (Captura de video)

A casi un mes de haber comenzado el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras -ocurrido en agosto de 2023 en un barrio privado de Salta- la Justicia dará a conocer finalmente la decisión que tomó sobre el único acusado del crimen, el ex marido de la víctima, José Eduardo Figueroa.

El fallo condenatorio tendrá lugar este jueves -de acuerdo con lo informado por El Tribuno- tras la jornada de alegatos que se construyó el día anterior, en donde la fiscal que representa al Ministerio Público Fiscal, María Luján Sodero Calvet, pidió que se imponga una prisión perpetua para Figueroa. La jornada del miércoles estuvo marcada por exposiciones intensas y posturas enfrentadas entre las partes.

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La fiscal penal de la Unidad de Femicidios de Salta explicó su pedido al considerar que “no hay otra respuesta jurídica ante este hecho que disponer la responsabilidad penal del señor Figueroa por el delito de homicidio doblemente calificado e imponer la sanción única que se prevé en este caso, que es la prisión perpetua”. Sodero Calvet fundamentó su pedido en la magnitud del daño ocasionado y la gravedad de la conducta atribuida al acusado, subrayando que la pena resulta ajustada a derecho, razonable y proporcional. Incluso, el mismo Figueroa reconoció durante la última ronda de testigos su responsabilidad. “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”, indicó.

“Figueroa sabía lo que hacía. El tipo de muerte que le dio a Mercedes habla de decisión, lucidez, determinación y voluntad”, indicó la funcionaria del MPF y requirió que el imputado permanezca detenido hasta la confirmación de la sentencia. Además, solicitó una indemnización económica para la familia de la víctima por el daño ocasionado.

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Mercedes Kvedaras
Mercedes Kvedaras fue asesinada en agosto de 2023

Sodero Calvet remarcó que el caso se encuentra completamente abarcado por el agravante de violencia de género. En este sentido, explicó: “El agravante de la muerte en contexto de violencia de género, la muerte de una mujer por parte de un hombre, está probada totalmente y toda la última parte de mi alegato he hablado de esto. Cómo se presentó la violencia de género en cada una de las etapas durante la vida, la relación, durante la muerte, en el momento mismo de la muerte, posterior a la muerte. La violencia de género estuvo presente siempre y con esto queda abarcado el elemento normativo del tipo penal.

La fiscal enfatizó que la relación entre la víctima y el acusado estuvo marcada por manipulación, control y episodios reiterados de violencia, acompañados de compensaciones materiales posteriores. Al respecto sentenció: “Todas las violencias estuvieron presentes: la violencia sexual, la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, simbólica y emocional”.

Las fiscalía en el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras (MPF Salta)
Las fiscalía en el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras (MPF Salta)

La fiscal recordó que, de acuerdo al resultado de la autopsia, la mujer murió por asfixia mecánica y presentaba golpes en todo el cuerpo, además de heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca y raspaduras en las rodillas.

“Cada uno de los elementos están acreditados. La mató y fue una muerte que está legítimamente probada”, aseguró mientras repasaba el pliego probatorio y criticaba la estrategia de la defensa, señalando que no logró consolidar una teoría alternativa ni desacreditar la hipótesis del Ministerio Público. Sostuvo que los testigos presentados por la defensa no refutaron el encuadre legal propuesto y que la violencia de género estuvo presente en todas las etapas de la relación y en el hecho investigado.

El 4 de agosto de 2023, el cuerpo sin vida de Kvedaras fue hallado en el barrio privado El Tipal, mientras que su esposo “Jota” Figueroa, presentaba lesiones y estaba dentro del auto familiar, con lesiones. La búsqueda se inició luego de que los familiares advirtieran que los hijos del matrimonio habían quedado solos en la vivienda. El hallazgo ocurrió cuando un allegado al propietario del vehículo acudió al lugar tras recibir un mensaje de WhatsApp de Figueroa en el que manifestaba no poder afrontar la situación.

Al llegar al barrio privado, las autoridades encontraron a la mujer sin signos vitales y trasladaron a Figueroa a un hospital local, donde permaneció internado un día hasta que se constató que sus lesiones no revestían gravedad. La investigación determinó que la muerte de Kvedaras fue violenta, descartando un accidente y el uso de arma blanca como causa principal.

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