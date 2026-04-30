Tras el pico de morosidad, los bancos se mantienen cautos: repunta más el crédito para empresas que para individuos

La morosidad de las familias alcanzó el 11,2% en febrero de 2026, el nivel más alto desde 2004. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la morosidad de las carteras crediticia llegó a su pico en el primer trimestre del año, lentamente los bancos se animan a volver al ruedo. Pero, por ahora, los pasos son muy graduales y el mayor crecimiento se observa en las líneas de corto plazo dirigidas a empresas para financiar capital de trabajo. En cambio, los créditos personales o prendarios continúan con un marcado rezago.

Ayer fue el titular del Central, Santiago Bausili, quien se refirió al mayor nivel de incumplimiento y relativizó el problema: “Si no hay crédito no hay mora. En ese sentido, apuntó a que los bancos -especialmente en créditos personales- “no habían desarrollado un buen sistema de evaluación de riesgo”. Pese a este escenario, Bausili afirmó en Expo EFI que “la morosidad estaría cerca de alcanzar su punto máximo y que ya se observan señales de estabilización”.

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Según anticipó, los datos preliminares de marzo y abril muestran una desaceleración en el deterioro de las carteras, con mejoras graduales en el sistema financiero.

La morosidad del público llegó a niveles máximos del 11,2% en el sistema financiero, pero entre las billeteras digitales se superó incluso el 25 por ciento. Es decir, dejaron de pagar regularmente uno de cada cuatro préstamos. Esto sucede porque buscan clientes no bancarizados, aumentando el riesgo. La consecuencia fue un significativo aumento de los atrasos.

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Hubo muchas explicaciones para lo ocurrido. En primer lugar, hubo un fuerte aumento del crédito al sector privado en 2024, después de varios años de caída. Pero tal como explicó el titular del BCRA, las entidades no tenían preparado sus esquemas de scoring para atender un caudal que subió de manera significativa. Para las billeteras digitales, el impacto fue aún mayor.

Otro aspecto que se menciona está relacionado con la baja de la inflación. Esto provocó que las cuotas que se toman a la hora de hacer una compra se licúan mucho menos que en el pasado. Esto provocó que muchos tomadores se encontraran con la obligación de cubrir los vencimientos simultáneos de muchas cuotas, quitándole capacidad de pago. Por supuesto que hay mucho que trabajar en materia de educación financiera.

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“Medido en pesos el impacto de la mora marginal va perdiendo relevancia sobre el sistema financiero. En un sistema financiero tan amplio, los datos son heterogéneos, con bancos que ya han visto el pico de la mora, algunos en enero, otros en febrero y otros en marzo. De a poco, el sistema se está saneando”, agregó Bausili.

En relación al otorgamiento de nuevas líneas, en abril se notó un incremento de 5,6% en adelantos y descuento de documentos, que son préstamos dirigidos en buena medida a empresas. En cambio, la cartera créditos personales aumentó a un ritmo de 3,5%, es decir que lentamente se va recuperando.

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El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que la morosidad hizo pico y comenzará a reducirse en los próximos meses.

“Nuestro sistema bancario es muy robusto, cuenta con tres veces el nivel de capital exigido por las normas internacionales, y el crédito sigue siendo muy bajo a nivel país. Lo importante -agregó el titular del Central- es que volvemos a encontrarnos en condiciones para que el crédito retome su sendero de crecimiento”.

El componente del balance de los bancos que está denominado en dólares se concentra en créditos comerciales corporativos donde la mora se mantiene a niveles históricos. “El préstamo en dólares ya retomó su ritmo, y aumentó USD 4.000 millones en lo que va del año. Esto es un incremento de 22% en cuatro meses”, sumó Santiago Bausili.

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La expectativa es que a medida que los nuevos préstamos se sumen y lentamente vayan representando un porcentaje mayor sobre la cartera total de los bancos y las billeteras digitales, el nivel de morosidad empezará a disminuir.

Más allá de esta expectativa, en general las entidades ajustaron su scoring crediticio y elevaron la vara para decidir a quién prestarle. Bajo los nuevos criterios mucho más ajustados que definieron los bancos, aumentó la cantidad de potenciales tomadores que “rebotaron” a la hora de solicitar un nuevo préstamo en los últimos meses.

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