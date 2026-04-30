Economía

Caputo consiguió más de USD 1.300 millones en abril y refuerza la estrategia para pagar la deuda

Esta semana, la Secretaría de Finanzas colocó más de USD 800 millones en dos bonos en el mercado local. Qué otras alternativas activó el equipo económico para pagar los USD 4.300 millones de julio. El vencimiento con el FMI que podría impactar en los depósitos del Tesoro

Guardar
Expo EFI - Luis "Toto" Caputo
Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió USD 848 millones con el Bonar 2027 y 2028. (Maximiliano Luna)

En medio de las negociaciones por garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó con nuevas colocaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028. Esta semana, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 848 millones a través de estos instrumentos y totaliza más de USD 1.300 millones en abril, lo que llevó la proyección de depósitos en moneda extranjera del Tesoro a cerca de USD 1.400 millones para el cierre de abril. Parte de esos fondos se utilizarían para cubrir un vencimiento por USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de comienzos de mayo.

La Secretaría de Finanzas adjudicó en la segunda subasta del jueves un total de USD 148 millones, luego de recibir ofertas por el mismo monto. El desglose de la operación mostró que en el Bonar 2027 se ubicaron USD 100 millones y en el Bonar 2028, USD 48 millones a tasas nominales anuales de 5,04% y 8,44% respectivamente. Estas cifras se sumaron a las colocaciones del martes por USD 700 millones, que permitieron engrosar el flujo de dólares en cuentas públicas. A lo largo del mes, Economía consiguió USD 1.348 millones mediante la emisión de estos dos instrumentos. Si se suman las licitaciones previas, el total asciende a 2.279 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Según el último informe diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 27 de abril los depósitos en moneda extranjera del Tesoro ascendían a 526 millones de dólares. Con el ingreso de los fondos provenientes de la licitación más reciente de los Bonar 2027 y 2028, el stock total de depósitos treparía, de no mediar egresos, a 1.374 millones de dólares. Este incremento representa una mejora considerable en la capacidad de pago y manejo de divisas de la administración central, en un contexto de restricciones sobre el mercado cambiario y limitaciones en el acceso a financiamiento externo.

Los depositos del Tesoro aumentarían a USD 1.400 millones.
Los depositos del Tesoro aumentarían a USD 1.400 millones.

Un informe de la consultora Equilibra señaló que la licitación se presentó sólida en pesos, pero con señales mixtas en el tramo en dólares. El análisis remarcó un “roll-over positivo por cuarta vez consecutiva”, aunque el AO28 no alcanzó el tope máximo de emisión en la segunda vuelta. El AO27 cumplió el objetivo de llegar al tope de emisión de USD 350 millones en la primera vuelta y USD 100 millones adicionales en la segunda, con una tasa nominal anual (TNA) de 5,04%, alineada con el mercado secundario. El AO28 completó la primera ronda con USD 350 millones, mientras que en la segunda reunió VNO USD 48 millones de un máximo de USD 100 millones, a una TNA de 8,44%. En conjunto, entre el AO27 y el AO28, el Gobierno emitió más de 2.250 millones de dólares.

PUBLICIDAD

El flujo de fondos captado en dólares a través de las últimas licitaciones permitió diversificar el financiamiento y robustecer la caja del Tesoro para enfrentar vencimientos inmediatos. Analistas de Equilibra destacaron que la dinámica de las colocaciones permitió sostener el esquema de refinanciación y captar recursos frescos, aunque la demanda por el AO28 resultó menor en la segunda vuelta.

Sin embargo, hasta el momento, el equipo económico no mostró capacidad para acumular los dólares en su cuenta en el BCRA debido a los compromisos de deuda externa. De hecho, la licitación de los mencionados Bonares está destinada a cumplir con los vencimientos por USD 4.300 millones de julio. En el medio, Hacienda tuvo que utilizar parte de lo acumulado para abonar distintas obligaciones con organismos internacionales.

Más allá de la colocación de Bonares, que prevé un máximo de USD 4.000 millones, el Gobierno explora otras alternativas como las garantías con el Banco Mundial y el BID para obtener hasta USD 4.000 millones así como las privatizaciones y concesiones de diversas empresas públicas, que, según estimaciones oficiales, podrían dejar hasta 2.000 millones de dólares.

Luis Caputo, con traje oscuro y corbata roja, junto a Kristalina Georgieva, con chaqueta roja, posando frente a una pintura abstracta y plantas de orquídeas
El viernes hay un vencimiento por USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Vencimiento con el FMI

El economista Federico Machado afirmó que con las adjudicaciones del martes y el miércoles, el Tesoro logró USD 850 millones “con lo cual tiene cubierto el pago de intereses al FMI de mayo, sin necesidad de solicitarle reservas al BCRA”. De este modo, la estrategia de financiamiento permitiría evitar, al menos en el corto plazo, una mayor exigencia sobre el stock de reservas internacionales.

Es que en las próximas horas, el equipo económico deberá decidir cómo afronta el pago con el organismo internacional. Y sobre la mesa el ministro Caputo cuenta con dos alternativas: pagar con reservas del BCRA como ya hizo en febrero o hacerlo con los depósitos del Tesoro. Una tercera vía sería que hasta el viernes el directorio del FMI apruebe la revisión del acuerdo y con ello se destrabe el desembolso por USD 1.000 millones, aunque parece difícil que suceda.

La evolución de los depósitos y la estrategia de colocaciones evidencian la prioridad de la gestión económica por fortalecer la caja del Tesoro y limitar el uso de reservas del BCRA ante la cercanía de pagos internacionales. El saldo de depósitos en dólares, según el reporte oficial, refleja el impacto directo de las emisiones recientes y el margen que tendrá la administración para atender pagos externos en el corto plazo.

Temas Relacionados

Luis CaputoDeudaBonosBonaresLicitaciónBanco MundialFMITesoroBanco CentralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exportaciones centroamericanas mantienen saldos negativos con China tras los tratados comerciales

Un balance negativo caracteriza la relación comercial entre naciones de Centroamérica y China, ya que la presencia de inversiones y el acceso al mercado del país asiático se mantienen limitados luego de varios años de acuerdos bilaterales

Exportaciones centroamericanas mantienen saldos negativos con China tras los tratados comerciales

Cómo influirá el crecimiento de la población senior en la economía de Argentina y América Latina durante las próximas décadas

Cambios notables se avecinan en la región con la presencia activa de silvers impulsando nuevos modelos de trabajo e impacto social. Las proyecciones transforman tanto el consumo como el ámbito financiero regional

Cómo influirá el crecimiento de la población senior en la economía de Argentina y América Latina durante las próximas décadas

Tras el pico de morosidad, los bancos se mantienen cautos: repunta más el crédito para empresas que para individuos

El presidente del Banco Central consideró que ya habría pasado lo peor en relación al incumplimiento crediticio. Las entidades elevaron la vara y son más restrictivas a la hora de prestar. Lo que más crece es el financiamiento en dólares

Tras el pico de morosidad, los bancos se mantienen cautos: repunta más el crédito para empresas que para individuos

Paro en el Servicio Meteorológico: cómo afecta a los vuelos y qué aeropuertos tendrán demoras y cancelaciones

La medida de fuerza de ATE prevista para este 30 de abril podría afectar la operatividad de los aeropuertos más importantes del país

Paro en el Servicio Meteorológico: cómo afecta a los vuelos y qué aeropuertos tendrán demoras y cancelaciones

Los 7 países que definen el comercio exterior de la Argentina: cuáles son los principales socios y cómo es el intercambio

La balanza comercial se apoya en un grupo reducido de socios que concentra gran parte de las exportaciones y las importaciones, con saldos bilaterales que alternan entre superávit y déficit e influyen fuertemente el resultado global

Los 7 países que definen el comercio exterior de la Argentina: cuáles son los principales socios y cómo es el intercambio
DEPORTES
De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

El arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana: el histórico récord que ostenta un argentino

El “gol errado del año”: la increíble chance con el arco vacío que dilapidó Montevideo City Torque en su caída ante Riestra

Cristiano Ronaldo metió un gol clave para Al Nassr y desató el caos: cara a cara con un ex compañero y pelea con los hinchas

Cuál es la lesión que sufrió Julián Álvarez en la semifinal de la Champions league: la palabra de Simeone

TELESHOW
Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: “Ella estaría de novia con el mejor amigo de él”

Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados después de una explosiva gala

El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

Eugenia Tobal mostró cómo le enseña educación financiera a su hija Ema: “Aprendan a cuidar su plata”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump afirmó que está evaluando reducir la presencia militar de Estados Unidos en Alemania

Donald Trump afirmó que está evaluando reducir la presencia militar de Estados Unidos en Alemania

Por qué las rayas desarrollan manchas con forma de ojo: claves de un estudio evolutivo

Honduras y Canadá refuerzan su relación bilateral con agenda centrada en comercio, desarrollo económico y gobernanza

Guatemala: Arévalo avanza en la evaluación de candidatos a Fiscal General con dos nuevas entrevistas

El Salvador: Condena a treinta miembros de una estructura criminal a hasta 204 años de prisión