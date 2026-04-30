Caputo consiguió más de USD 1.300 millones en abril y refuerza la estrategia para pagar la deuda

Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió USD 848 millones con el Bonar 2027 y 2028. (Maximiliano Luna)

En medio de las negociaciones por garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó con nuevas colocaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028. Esta semana, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 848 millones a través de estos instrumentos y totaliza más de USD 1.300 millones en abril, lo que llevó la proyección de depósitos en moneda extranjera del Tesoro a cerca de USD 1.400 millones para el cierre de abril. Parte de esos fondos se utilizarían para cubrir un vencimiento por USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de comienzos de mayo.

La Secretaría de Finanzas adjudicó en la segunda subasta del jueves un total de USD 148 millones, luego de recibir ofertas por el mismo monto. El desglose de la operación mostró que en el Bonar 2027 se ubicaron USD 100 millones y en el Bonar 2028, USD 48 millones a tasas nominales anuales de 5,04% y 8,44% respectivamente. Estas cifras se sumaron a las colocaciones del martes por USD 700 millones, que permitieron engrosar el flujo de dólares en cuentas públicas. A lo largo del mes, Economía consiguió USD 1.348 millones mediante la emisión de estos dos instrumentos. Si se suman las licitaciones previas, el total asciende a 2.279 millones de dólares.

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Según el último informe diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 27 de abril los depósitos en moneda extranjera del Tesoro ascendían a 526 millones de dólares. Con el ingreso de los fondos provenientes de la licitación más reciente de los Bonar 2027 y 2028, el stock total de depósitos treparía, de no mediar egresos, a 1.374 millones de dólares. Este incremento representa una mejora considerable en la capacidad de pago y manejo de divisas de la administración central, en un contexto de restricciones sobre el mercado cambiario y limitaciones en el acceso a financiamiento externo.

Los depositos del Tesoro aumentarían a USD 1.400 millones.

Un informe de la consultora Equilibra señaló que la licitación se presentó sólida en pesos, pero con señales mixtas en el tramo en dólares. El análisis remarcó un “roll-over positivo por cuarta vez consecutiva”, aunque el AO28 no alcanzó el tope máximo de emisión en la segunda vuelta. El AO27 cumplió el objetivo de llegar al tope de emisión de USD 350 millones en la primera vuelta y USD 100 millones adicionales en la segunda, con una tasa nominal anual (TNA) de 5,04%, alineada con el mercado secundario. El AO28 completó la primera ronda con USD 350 millones, mientras que en la segunda reunió VNO USD 48 millones de un máximo de USD 100 millones, a una TNA de 8,44%. En conjunto, entre el AO27 y el AO28, el Gobierno emitió más de 2.250 millones de dólares.

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El flujo de fondos captado en dólares a través de las últimas licitaciones permitió diversificar el financiamiento y robustecer la caja del Tesoro para enfrentar vencimientos inmediatos. Analistas de Equilibra destacaron que la dinámica de las colocaciones permitió sostener el esquema de refinanciación y captar recursos frescos, aunque la demanda por el AO28 resultó menor en la segunda vuelta.

Sin embargo, hasta el momento, el equipo económico no mostró capacidad para acumular los dólares en su cuenta en el BCRA debido a los compromisos de deuda externa. De hecho, la licitación de los mencionados Bonares está destinada a cumplir con los vencimientos por USD 4.300 millones de julio. En el medio, Hacienda tuvo que utilizar parte de lo acumulado para abonar distintas obligaciones con organismos internacionales.

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Más allá de la colocación de Bonares, que prevé un máximo de USD 4.000 millones, el Gobierno explora otras alternativas como las garantías con el Banco Mundial y el BID para obtener hasta USD 4.000 millones así como las privatizaciones y concesiones de diversas empresas públicas, que, según estimaciones oficiales, podrían dejar hasta 2.000 millones de dólares.

El viernes hay un vencimiento por USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Vencimiento con el FMI

El economista Federico Machado afirmó que con las adjudicaciones del martes y el miércoles, el Tesoro logró USD 850 millones “con lo cual tiene cubierto el pago de intereses al FMI de mayo, sin necesidad de solicitarle reservas al BCRA”. De este modo, la estrategia de financiamiento permitiría evitar, al menos en el corto plazo, una mayor exigencia sobre el stock de reservas internacionales.

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Es que en las próximas horas, el equipo económico deberá decidir cómo afronta el pago con el organismo internacional. Y sobre la mesa el ministro Caputo cuenta con dos alternativas: pagar con reservas del BCRA como ya hizo en febrero o hacerlo con los depósitos del Tesoro. Una tercera vía sería que hasta el viernes el directorio del FMI apruebe la revisión del acuerdo y con ello se destrabe el desembolso por USD 1.000 millones, aunque parece difícil que suceda.

La evolución de los depósitos y la estrategia de colocaciones evidencian la prioridad de la gestión económica por fortalecer la caja del Tesoro y limitar el uso de reservas del BCRA ante la cercanía de pagos internacionales. El saldo de depósitos en dólares, según el reporte oficial, refleja el impacto directo de las emisiones recientes y el margen que tendrá la administración para atender pagos externos en el corto plazo.

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