Fortalecen en Panamá norma jurídica que protege los arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociadas

La falta de protección es la causa principal del deterioro indirecto de los arrecifes. Foto: Juan David Osorio.

La protección de los ecosistemas marinos estratégicos de Panamá, particularmente los arrecifes coralinos y los pastos marinos, se ha visto fortalecida por una iniciativa que refuerza la Ley 304 de 31 de mayo de 2022, que establece la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociadas en el país.

Proteger, conservar, generar acciones de uso sostenible, restaurar, prevenir la contaminación y rehabilitar los ecosistemas de arrecifes de coral, tales como los peces de arrecifes, los humedales y los pastos marinos son, entre otros, los propósitos de esta norma.

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Ahora, se le asigna al Ministerio de Ambiente, en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, la responsabilidad regulatoria sobre las actividades que puedan afectar estos ecosistemas.

El Ministerio de Ambiente liderará la elaboración de un plan de acción, incluyendo las acciones priorizadas, necesarias para proteger, evitar el daño ambiental, conservar y restaurar los ecosistemas de arrecifes de coral, sus ecosistemas y especies asociadas, así como promover la investigación científica en beneficio de estos ecosistemas.

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En Panamá se estima que hay 280 km2 de arrecifes a lo largo de las costas del Caribe y del Pacífico, según la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

Se estima que en Panamá hay 280 km2 de arrecifes a lo largo de las costas del Caribe y del Pacífico.

La mayor diversidad, 68 especies de coral duro, se encuentran en el Caribe, mientras que en el Pacífico hay 25 especies de coral duro.

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Las áreas del litoral, junto con la parte oeste del istmo de Panamá muestran unas interacciones ecológicas de especies endémicas y migratorias altamente complejas, debido en parte a la sobreposición continental.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá indica que los arrecifes coralinos son ecosistemas altamente productivos y diversos que cumplen funciones importantes en el mantenimiento de la zona costera, beneficiando directamente a los asentamientos humanos adyacentes y a las economías de muchas naciones, al igual que la producción de alimentos, la utilización de corales para medicamentos y el turismo recreativo, entre otros.

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Actualmente, asegura la entidad gubernamental que la falta de protección de estos ecosistemas es la causa principal de deterioro indirecto en Panamá.

El manejo inadecuado de la zona litoral y la deforestación de áreas adyacentes, agrega, han incrementado la destrucción de todos los arrecifes a nivel local, mientras el país se prepara para un desarrollo que contempla entre otros planes, el uso recreativo de la zona costera, particularmente los arrecifes de coral.

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Los arrecifes más desarrollados del Caribe se encuentran en el archipiélago de Kuna Yala y Bocas del Toro. (Foto AP/Matías Delacroix)

Los recursos marinos de la zona costera de esta región del país no han sido evaluados apropiadamente hasta el momento, siendo una necesidad imperante la implementación de estudios que describan la distribución y estado actual de estos ecosistemas.