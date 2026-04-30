Honduras y Canadá refuerzan su relación bilateral con agenda centrada en comercio, desarrollo económico y gobernanza

El presidente Nasry Asfura se reunió con la embajadora de Canadá para fortalecer la relación bilateral entre ambos países. (FOTOS: X Presidencia de Honduras)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo un encuentro oficial con la embajadora de Canadá en Costa Rica y concurrente para Honduras, Ioanna Sahas Martin, como parte de una agenda orientada a fortalecer los vínculos diplomáticos y ampliar la cooperación entre ambos países.

La reunión, según información oficial, se enmarca en los esfuerzos por consolidar una relación bilateral que ha ganado relevancia en los últimos años, especialmente en áreas clave como el comercio, el desarrollo económico y la gobernanza institucional.

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Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron oportunidades para impulsar inversiones, generar empleo y promover iniciativas que contribuyan al crecimiento sostenible de Honduras.

En ese sentido, el Gobierno hondureño destacó la importancia de la cooperación internacional como herramienta para dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población.

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“El presidente sostuvo una reunión en el marco de una agenda orientada a seguir fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países”, se indicó, subrayando el interés mutuo en ampliar los espacios de colaboración.

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con la Excelentísima Señora Ioanna Sahas Martin, embajadora de Canadá en Costa Rica, concurrente para Honduras, en el marco de una agenda orientada a seguir fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países.



Durante el… pic.twitter.com/YLiQgm5R7K — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) April 30, 2026

La relación entre Honduras y Canadá se ha caracterizado por una cooperación constante en diversos ámbitos, incluyendo programas de desarrollo, fortalecimiento institucional y apoyo a sectores productivos.

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En este contexto, el diálogo sostenido entre ambas naciones busca abrir nuevas oportunidades en áreas estratégicas que permitan diversificar la economía hondureña.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el impulso al comercio bilateral, considerado un pilar clave para el crecimiento económico. Las autoridades coincidieron en la necesidad de facilitar el intercambio comercial, atraer inversión extranjera y generar condiciones favorables para el desarrollo empresarial.

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Además, se discutieron temas relacionados con la gobernanza, un aspecto fundamental para fortalecer las instituciones democráticas y mejorar la transparencia en la gestión pública.

El encuentro abordó temas clave como comercio, desarrollo económico y gobernanza institucional. (FOTOS: X Presidencia de Honduras)

La cooperación en este ámbito ha sido una constante en la relación entre ambos países, con programas orientados a modernizar procesos y promover buenas prácticas.

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El encuentro también adquiere relevancia en el contexto de la conmemoración de los 65 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y Canadá, que se celebrarán en 2026. Esta fecha representa un hito en una alianza que, según autoridades, se ha construido sobre principios de desarrollo, igualdad de oportunidades y beneficios compartidos.

“Durante el encuentro se abordaron oportunidades de cooperación en comercio, desarrollo económico y gobernanza, en una relación que se proyecta hacia la conmemoración de sus 65 años en 2026”, destacaron fuentes oficiales.

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La reunión forma parte de una agenda orientada a consolidar la cooperación internacional. (FOTOS: X Presidencia de Honduras)

Analistas consideran que este tipo de reuniones refuerzan la posición de Honduras en el ámbito internacional, al consolidar vínculos con socios estratégicos que pueden contribuir al crecimiento económico y a la estabilidad institucional.

En un escenario global marcado por desafíos económicos y sociales, la cooperación internacional se presenta como un elemento clave para impulsar el desarrollo. En este sentido, la relación con Canadá representa una oportunidad para fortalecer sectores productivos, mejorar la competitividad y generar empleo.

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Asimismo, la agenda bilateral refleja el interés de ambas naciones en trabajar de manera conjunta para enfrentar retos comunes, promoviendo iniciativas que beneficien a sus poblaciones.

El acercamiento entre Honduras y Canadá se mantiene como un componente relevante dentro de la política exterior hondureña, con el objetivo de consolidar alianzas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la integración económica.

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