Economía

Paro en el Servicio Meteorológico: cómo afecta a los vuelos y qué aeropuertos tendrán demoras y cancelaciones

La medida de fuerza de ATE prevista para este 30 de abril podría afectar la operatividad de los aeropuertos más importantes del país

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Paro Controladores Aereos Aeroparque
El paro en el Servicio Meteorológico Nacional podría complicar la operatoria de los principales aeropuertos del país en una fecha clave para el turismo (Maximiliano Luna)

La protesta anunciada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves 30 de abril en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) impactará en la actividad aérea de todo el país. Según anticiparon las autoridades, los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque podrían registrar demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos durante una jornada clave para el turismo, a raíz del aumento de la demanda por el fin de semana largo.

La reacción sindical llegó luego del cruce con el Gobierno nacional por la decisión de avanzar con el despido de 240 trabajadores, cifra que representa alrededor del 30% del personal civil del organismo, una parte significativa de los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad de la navegación aérea. De este total, 130 empleados se desempeñan en estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país y 110 trabajan en la sede central del SMN.

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El impacto concreto sobre los pasajeros se relaciona con la importancia de los informes meteorológicos en la planificación de los despegues y aterrizajes. La ausencia o limitación de estos informes compromete la operación regular de los vuelos. En este contexto, se prevén demoras, reprogramaciones e incluso cancelaciones de vuelos en todo el país. El impacto podría sentirse con mayor fuerza debido al movimiento previo a un fin de semana largo, lo que incrementa la demanda de viajes.

Aeroparque paro controladores
Las aerolíneas instan a los pasajeros a consultar el estado de sus vuelos ante posibles demoras, reprogramaciones o cancelaciones por la protesta sindical Créditos: NA

Las aerolíneas recomiendan chequear el estado de los servicios con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación de líneas aéreas y aeropuertos. Como respuesta preventiva, la autoridad aeronáutica declaró que el servicio meteorológico aplicado a la aviación es esencial, y estipuló que en escenarios de huelga no puede paralizarse más del 50% del servicio.

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Previo a esta medida, ATE, en representación de los trabajadores del Servicio Meteorológico, había amenazado con realizar un reclamo el viernes de la semana pasada. Sin embargo, horas después de que el paro se levantara, el Gobierno, a través del Decreto 274/2026 transfirió a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) la facultad de garantizar la prestación del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), ya sea de manera directa o a través de terceros proveedores nacionales o internacionales.

El objetivo era asegurar la prestación ininterrumpida, regular y confiable de este servicio estratégico para el país. El decreto define que la interrupción, prestación deficiente o afectación del servicio puede derivar inmediatamente en demoras, cancelaciones, desvíos y restricciones operativas con impacto directo sobre usuarios, cargas, operadores y la actividad económica vinculada.

En cuanto al horizonte operativo inmediato, la Secretaría de Transporte confirmó a Infobae que el SMN continuará prestando servicios a EANA hasta por 180 días hábiles desde la puesta en vigor del decreto, plazo en el que podrían producirse cambios en el esquema de provisión de información meteorológica.

Controversia sobre la estructura y modernización del SMN

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un descargo en su cuenta en X para justificar la reducción: expuso que el SMN opera con cerca de 1.000 trabajadores y unas 100 estaciones meteorológicas en todo el país, aunque sólo 20 personas serían meteorólogos.

El funcionario lamentó el elevado número de personal de apoyo y criticó la falta de modernización tecnológica en el organismo: “La mayoría de las estaciones tienen más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos”. Sturzenegger sostuvo que el servicio podría cumplir su función “gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente”, y estimó que se lograría “un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas”.

Declaraciones como estas recibieron un rechazo inmediato por parte de profesionales y especialistas en meteorología, e incluso generaron debate público en la red social. La polémica se profundizó con la respuesta de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien desmintió los datos del ministro y denunció un “vaciamiento” del SMN.

Según declaraciones del propio Aguiar, la cifra de estaciones meteorológicas activas asciende en realidad a 120, contradiciendo la información oficial y sumando que en la actual gestión ya se cerraron cinco estaciones. “El desguace y la falta de financiamiento e inversión provocaron que más de la mitad ya no trabajen durante la noche, dejando una ventana de entre nueve y doce horas sin cobertura”, afirmó.

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