Crimen de Lucía Pérez: comenzó el segundo juicio contra Matías Farías por abuso sexual agravado

Matías Farías durante el primer juicio por la causa Lucía Pérez (Christian Heit)

El proceso judicial por la causa Lucía Pérez inició una nueva fase con la apertura de audiencias destinadas a fijar una nueva condena para Matías Farías. Después de que la Justicia rechazara condenarlo por femicidio en 2023, en este nuevo juicio, llegó imputado por el delito de abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes.

Durante esta primera audiencia, el tribunal, integrado por Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert, escuchó los planteos iniciales del fiscal Carlos Russo y de la defensora oficial María Laura Solari. Además, intervino el abogado de la familia de la víctima, Juan Pablo Gallego, quien anticipó que pedirán la mayor pena posible.

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La reapertura de este debate se produjo luego de que la Cámara de Casación anulara la condena dictada en febrero de 2023, que había impuesto prisión perpetua a Farías por considerarlo responsable de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y por el suministro de sustancias estupefacientes en concurso ideal con femicidio”.

Según el fallo de Casación, la figura de femicidio no podía ser atribuida al acusado en la muerte de la adolescente de 16 años, por lo que debía determinarse una nueva pena únicamente por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes”.

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La familia de Lucía buscará que Farías sea condenado por abuso sexual y por haberle suministrado drogas

De acuerdo con la información publicada por La Capital de Mar del Plata, Farías siguió la audiencia de forma remota, mientras declararon como testigos los padres de la adolescente fallecida en octubre de 2016. La defensa también presentó a sus propios testigos, al tiempo que insistieron ante la Suprema Corte para que se revise la decisión de Casación de no considerar el caso como femicidio.

Por este motivo, aclararon que en este tramo de la causa no se vuelve a discutir el hecho, sino que se evalúan atenuantes y agravantes que determinarán la condena. Así, las partes presentarán sus alegatos el jueves y se prevé que la sentencia se conozca la próxima semana.

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De acuerdo con el Código Penal argentino, en esta nueva instancia Farías podría llegar a ser condenado a una pena máxima de 15 años de prisión. De esta manera, los años que podrían atribuirle tras las rejas se sumarían a la condena previa de 8 años por dedicarse a la venta de drogas.

La reconstrucción de la muerte de Lucía Pérez

En octubre de 2016, la adolescente contactó a Farías y Juan Pablo Offidani para comprar estupefacientes. Al día siguiente, acordó encontrarse con Farías, quien la llevó a su vivienda ubicada en la calle Racedo 4825.

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La mamá de Lucía Pérez (Télam)

Según determinaron en el expediente de la causa, Pérez y Farías estuvieron juntos menos de cinco horas, periodo en el que ella consumió marihuana y cocaína provistas por el acusado. También mencionaron que mantuvieron relaciones sexuales, tras lo cual la joven sufrió una descompensación.

Alrededor de las 15:00 horas, Offidani llegó al lugar acompañado por Alejandro Maciel, un terapeuta especializado en el tratamiento de adicciones. Fue así que los tres trasladaron el cuerpo de la adolescente a la sala de salud de Playa Serena, donde se constató su muerte.

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Luego de que el período de investigación concluyera, en noviembre de 2018, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 condenaron a ocho años de prisión a Farías y Offidani únicamente por venta de droga, absolviéndolos de los delitos de abuso sexual y femicidio.

Esta decisión derivó en la apertura de un jury en contra de los Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, luego de que la querella repudiara el fallo contra los acusados. Finalmente, en noviembre de 2024, el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense resolvió absolverlos.

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Previo a esto, el fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo, había solicitado la destitución de los magistrados, quienes habían llegado al proceso bajo una suspensión y un embargo de sus sueldos.