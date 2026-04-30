Guatemala: Arévalo avanza en la evaluación de candidatos a Fiscal General con dos nuevas entrevistas

El presidente Bernardo Arévalo continuó la etapa de entrevistas para designar al nuevo Fiscal General de Guatemala. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

El proceso para la designación al próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala avanza hacia su etapa final con las entrevistas a los candidatos seleccionados. En la segunda jornada, el presidente Bernardo Arévalo se reunió con Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio, quienes forman parte de la nómina final enviada por la Comisión de Postulación, la cual cuenta con 6 aspirantes al cargo.

Este procedimiento busca asegurar que el mandatario guatemalteco cuente con elementos de primera mano para valorar el perfil y las propuestas de cada aspirante.

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En la jornada del miércoles, García Alvarado fue el primero en ingresar para presentar al presidente Arévalo su plan de trabajo, enfocado en fortalecer la acción penal y el funcionamiento del Ministerio Público. Tras finalizar su participación, ofreció declaraciones en las que destacó la totalidad de su propuesta.

Carlos Alberto García Alvarado presentó un plan para fortalecer la acción penal y modernizar el Ministerio Público, destacando su perfil como fiscal de carrera sin sanciones. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

“Se abordó el plan de trabajo, específicamente la totalidad del plan de trabajo de su servidor, que es un plan de trabajo al servicio del pueblo de la República de Guatemala, revolucionando la acción penal desde 1994. No se ha visto un fiscal que sea un fiscal de carrera. Su servidor es un fiscal de carrera que ha estado en el Ministerio Público desde hace muchos años. He estado en todos los puestos de la institución, también he estado por convocatoria pública con todos los abogados de la nación. No he tenido ninguna tacha, no he sido sancionado, ni tampoco no he sido sancionado ni condenado en ningún tribunal de la República de Guatemala o del extranjero”, indicó Alvarado.

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Por su parte, Ávila Aparicio acudió al Palacio Nacional para sostener su entrevista con el presidente.

“En su momento explicaremos los temas que tratamos. Estuve muy seguro y las preguntas fueron objetivos”, apuntó Aparicio. Y sobre la participación de Marco Antonio Villeda Sandoval, Ministro de Gobernación de Guatemala, comentó: “Es bueno que también participe para que no exista ningún divorcio entre las instituciones”

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”Se debe hacer una reingeniería y una modernización total al Ministerio Público“, destacó.

César Augusto Ávila Aparicio subrayó la necesidad de transformar y actualizar por completo el Ministerio Público. (Cortesía: TN23)

Fase final de entrevistas y expectativa por la designación del nuevo Fiscal General

Estas reuniones forman parte de la fase final del proceso de selección, en la que el presidente Arévalo evalúa a los aspirantes incluidos en la nómina elaborada por la Comisión de Postulación. El proceso continuará el jueves con las entrevistas a Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebaldo de León Ramírez, con lo que se completará la ronda de entrevistas.

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La normativa establece que, tras la culminación de las entrevistas y la resolución de impugnaciones, el mandatario debe designar a uno de los seis candidatos como Fiscal General para el período 2026-2030. La expectativa se centra ahora en la decisión que adoptará el presidente Arévalo, quien asumirá la responsabilidad de seleccionar al próximo titular del Ministerio Público.

En la primera jornada, realizada el martes, el Arévalo sostuvo encuentros con Gabriel Estuardo García Luna y Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos.

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El próximo 17 de mayo de 2026 es la fecha clave en la que toma posesión el nuevo funcionario.