EN VIVO: Arabia Saudita afirmó que Irán será el “mayor perdedor” si continúa con ataques contra los estados árabes

Una imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se muestra en una pantalla en Teherán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 9 de marzo de 2026 (Majid Asgaripour/WANA)

El régimen de Irán designó como nuevo líder supremo a Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo asesinado Ali Khamenei. Su nombramiento lo coloca al frente del país en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido previamente que Mojtaba sería una elección “inaceptable”.

En el terreno militar, Israel informó que lanzó ataques contra Beirut y objetivos en Irán, mientras Teherán anunció el lanzamiento de misiles. Países del Golfo reportaron ataques durante la noche y decenas de heridos en Bahréin. En Arabia Saudita, un séptimo militar estadounidense murió a causa de sus heridas, según reportes oficiales.

La escalada también golpeó a los mercados. Las bolsas asiáticas cayeron después de que el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril, su nivel más alto en cuatro años. Al abrir los mercados el domingo por la noche, el crudo subió más de 10% y superó ese umbral por primera vez en casi cuatro años.

En paralelo, en una publicación en redes sociales, Donald Trump sostuvo que el aumento del petróleo sería “a corto plazo” y lo calificó como “un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”.