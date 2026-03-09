EN VIVO: Arabia Saudita afirmó que Irán será el “mayor perdedor” si continúa con ataques contra los estados árabes

El régimen de Irán designó como nuevo líder supremo a Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo asesinado Ali Khamenei. Su nombramiento lo coloca al frente del país en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido previamente que Mojtaba sería una elección “inaceptable”.
En el terreno militar, Israel informó que lanzó ataques contra Beirut y objetivos en Irán, mientras Teherán anunció el lanzamiento de misiles. Países del Golfo reportaron ataques durante la noche y decenas de heridos en Bahréin. En Arabia Saudita, un séptimo militar estadounidense murió a causa de sus heridas, según reportes oficiales.
La escalada también golpeó a los mercados. Las bolsas asiáticas cayeron después de que el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril, su nivel más alto en cuatro años. Al abrir los mercados el domingo por la noche, el crudo subió más de 10% y superó ese umbral por primera vez en casi cuatro años.
En paralelo, en una publicación en redes sociales, Donald Trump sostuvo que el aumento del petróleo sería “a corto plazo” y lo calificó como “un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) emitió el domingo una advertencia a la población iraní que, en la práctica, funciona como una notificación de intenciones: las provincias de Dezful, Isfahán y Shiraz albergan plataformas de lanzamiento de drones y misiles balísticos en medio de núcleos urbanos, y esas instalaciones, según el comunicado, podrían perder su protección bajo el derecho internacional humanitario.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió el lunes sobre los riesgos inflacionarios derivados del conflicto en Medio Oriente. Señaló que un aumento del 10% en los precios del petróleo, si persiste durante la mayor parte del año, provocaría un incremento de 40 puntos básicos en la inflación global.
“Estamos viendo cómo la resiliencia se pone a prueba nuevamente por el nuevo conflicto en Medio Oriente”, declaró Georgieva durante un simposio organizado por el Ministerio de Finanzas de Japón.
“Mi consejo a los responsables de las políticas en este nuevo entorno global es que piensen en lo impensable y se preparen para ello”, afirmó la titular del organismo.
Cánticos contra el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se escucharon en la capital iraní, Tehran, poco después de su designación, según un video publicado el domingo en redes sociales.
En el clip de 26 segundos, grabado de noche desde la ventana de un edificio, se oyen voces de mujeres que gritan “Muerte a Mojtaba” en persa, mientras a lo lejos se escuchan cánticos religiosos.
La agencia AFP señaló que no pudo determinar con exactitud dónde se filmó el video ni si se escucharon consignas similares en otros puntos de la ciudad. El hijo del fallecido ayatollah fue designado por la Asamblea de Expertos y se convirtió en el tercer guía espiritual de la República Islámica.
Al menos 32 personas resultaron heridas en Bahréin tras un ataque con un dron iraní cerca de la capital, según informó la Bahrain News Agency.
El reporte, que citó al Ministerio de Salud, indicó que todos los heridos eran ciudadanos bareiníes. Entre ellos figura una joven de 17 años que sufrió graves lesiones en la cabeza y en los ojos. El herido más joven tenía dos meses. De los lesionados, cuatro corresponden a “casos graves”, añadió el informe.
Arabia Saudita intensificó el lunes sus advertencias a Irán y afirmó que Teherán será el “mayor perdedor” si continúa con ataques contra los estados árabes. La declaración se conoció después de que un nuevo ataque con drones aparentemente tuvo como objetivo el enorme campo petrolero de Shaybah.
El reino rechazó además los comentarios realizados el sábado por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien sostuvo que Irán detuvo sus ataques contra los estados árabes del Golfo.
“El reino afirma que la parte iraní no ha implementado esta declaración en la práctica, ni durante el discurso del presidente iraní ni después”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita en un comunicado.
“Irán ha continuado su agresión basándose en pretextos endebles y carentes de toda base fáctica”, agregó, y advirtió que los ataques representan “una mayor escalada que tendrá un grave impacto en las relaciones, actuales y en el futuro”.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que Washington está “dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para tener éxito” en la guerra contra Irán, según una entrevista con el programa 60 Minutes.
“No se lo dices al enemigo, no se lo dices a la prensa, no se le dice a nadie cuáles serían tus límites en una operación”, declaró Hegseth en la entrevista difundida por CBS. El jefe del Pentágono señaló que Estados Unidos está “luchando para ganar” y que Donald Trump “establecerá los términos” de la rendición de Irán.
“Sabremos que no son capaces de luchar... lo sepan o no, serán ineficaces en el combate, se rendirán”, afirmó Hegseth. El funcionario agregó que la armada iraní “en gran medida ya no existe” y advirtió: “Esto es sólo el comienzo”.
Las bolsas asiáticas abrieron este lunes con fuertes descensos después de que los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez en casi cuatro años. En las primeras horas de la sesión, el índice Kospi de Corea del Sur caía un 8,1%, mientras el Nikkei 225 de Tokio retrocedía cerca de un 7,3%.