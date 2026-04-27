Economía

La mansión de Barrio Parque que perteneció a Franco Macri está en venta: cuánto vale y cómo es por dentro

Conocida como Casa Salvadori, es una de las viviendas de lujo más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires

Guardar
Casa Franco Macri en Barrio Parque - Casa Salvadori
La casa de Franco Macri en Barrio Parque - Casa Salvadori

La histórica propiedad que perteneció al empresario Franco Macri fue puesta a la venta en 2019 y permanece disponible tras sucesivas reducciones en su valor inicial. Se trata de una propiedad de alta gama, cuyo acceso está reservado a un segmento reducido de potenciales compradores.

Originalmente, la propiedad se ofrecía en USD 8,9 millones. En 2022, la familia del expresidente Mauricio Macri ajustó el precio a USD 8 millones. Más adelante, se publicó a USD 5,5 millones, y actualmente su valor se sitúa en USD 6 millones, en línea con la tendencia alcista del mercado inmobiliario de los últimos meses.

La propiedad está ubicada en la calle Eduardo Costa al 3.000, en el corazón de Barrio Parque, tiene 85 años de antigüedad y se encuentra en un sector destacado de la ciudad, próxima a muchas embajadas. En las inmediaciones sobresalen puntos de interés como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

Casa Franco Macri en Barrio Parque - Casa Salvadori
La propiedad, ubicada en Barrio Parque, también conocido como Palermo Chico; tiene 85 años de antigüedad y se encuentra en un sector destacado de la ciudad, próxima a embajadas

“Un barrio de trazado exclusivo, con baja densidad edilicia, que combina la tranquilidad residencial con la proximidad a los mejores restaurantes, espacios culturales y vías de acceso de la ciudad”, describe la inmobiliaria a cargo de la venta, Martín Pinus.

La Casa Salvadori representa un exponente del racionalismo arquitectónico en Buenos Aires, ubicada en el sector de Palermo Chico, uno de los barrios residenciales de mayor reconocimiento en la ciudad. Su construcción se remonta a la década de 1940, bajo el diseño del arquitecto Antonio Ubaldo Vilar, figura central en el desarrollo de la arquitectura moderna porteña.

La residencia cuenta con Catalogación APH de Protección General, distinción que le otorga reconocimiento patrimonial e histórico. Según la normativa vigente, este tipo de catalogación implica restricciones para preservar la integridad arquitectónica del inmueble y asegura la protección de sus valores originales en el contexto urbano.

Casa Franco Macri en Barrio Parque - Casa Salvadori
La residencia cuenta con Catalogación APH de Protección General, distinción que le otorga reconocimiento patrimonial e histórico

Con una superficie cubierta de 1.280 metros cuadrados, la casa se distribuye en cuatro plantas que permiten usos de carácter residencial, institucional o mixto. La organización funcional incluye siete dormitorios, entre los que destaca una suite principal dotada de hall de ingreso y vestidores, además de doce baños.

La planta baja integra hall principal con ascensor, sala de reuniones, oficina con baño, estacionamiento cubierto para dos vehículos y áreas de servicio independientes.

Casa Franco Macri en Barrio Parque - Casa Salvadori
La organización funcional incluye siete dormitorios, entre los que destaca una suite principal dotada de hall de ingreso y vestidores, además de doce baños

Según describió la inmobiliaria Martín Pinus, a cargo de la operación, en el primer piso se ubica el sector social, compuesto por comedor principal, living, sala de lectura, bar, cocina, comedor diario y un dormitorio con balcón.

El segundo piso alberga la zona privada: living íntimo, suite principal con vestidores y baño en suite, cinco dormitorios adicionales, baños completos, cocina secundaria con comedor diario y una terraza privada. El tercer piso ofrece un escritorio con baño, un amplio salón de estar, gimnasio y una terraza equipada con parrilla.

El equipamiento técnico también resalta: incluye dos ascensores independientes, uno principal y otro de servicio, así como dos escaleras que facilitan la circulación vertical.

La comercialización de la propiedad refleja el comportamiento de un segmento exclusivo dentro del mercado de lujo porteño, donde la singularidad arquitectónica, el factor histórico y la ubicación privilegiada inciden directamente en la demanda.

Casa Franco Macri en Barrio Parque - Casa Salvadori
Casa Franco Macri en Barrio Parque - Casa Salvadori

Más allá de las fluctuaciones en el precio, la Casa Salvadori se mantiene como una de las residencias más emblemáticas y cotizadas de Buenos Aires.

La disponibilidad prolongada en el mercado también responde a las exigentes condiciones de venta y a la selectividad de los potenciales compradores. Este tipo de propiedades suele atraer tanto a empresarios locales como a inversores internacionales interesados en activos únicos.

Casa Franco Macri en Barrio Parque - Casa Salvadori
La mansión que perteneció a Franco Macri está ubicada en la calle Eduardo Costa al 3.000, en Barrio Parque

A solo unas cuadras del inmueble, se encuentra la propiedad recientemente adquirida por el fundador de PayPal y Palantir, Peter Thiel. Está ubicada en Dardo Rocha al 2900, frente a la mansión de Susana Giménez. Cuenta con aproximadamente 1.600 m² cubiertos, una dimensión poco habitual dentro de la arquitectura residencial porteña. La operación ascendió a USD 12 millones.

Temas Relacionados

Franco Macriinmueblesbarrio parqueúltimas noticiasCasa Salvadori

Últimas Noticias

Crisis en la industria textil: una marca de ropa para niños cerró locales y pidió su concurso preventivo

Owoko afronta una fuerte crisis financiera. Las deudas, el descenso del consumo y la presión de las importaciones complican la continuidad de la empresa

Crisis en la industria textil: una marca de ropa para niños cerró locales y pidió su concurso preventivo

Consumo en caída y salarios rezagados: los factores que frenan la recuperación de la economía

Las ventas minoristas acumulan 11 meses en baja, más de 24.000 empresas cerraron desde 2023 y los salarios formales perdieron contra la inflación en el primer bimestre 2026

Consumo en caída y salarios rezagados: los factores que frenan la recuperación de la economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 27 de abril

La divisa al público avanza a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El mayorista supera los 1.400 pesos

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 27 de abril

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las diferencias de tasas entre las entidades financieras impactan de manera directa en el monto final para quienes buscan un rendimiento mensual en pesos

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Cayó la demanda de préstamos en los bancos para las familias y las empresas, según un informe oficial

Las entidades financieras ajustan sus políticas ante el aumento récord de la morosidad en las familias, mientras que estas piden menos créditos

Cayó la demanda de préstamos en los bancos para las familias y las empresas, según un informe oficial
DEPORTES
La escandalosa separación por una infidelidad entre una estrella de la NBA y una reconocida cantante: “Me engañaste”

La escandalosa separación por una infidelidad entre una estrella de la NBA y una reconocida cantante: “Me engañaste”

Barcelona acelera por Julián Álvarez: las charlas con el Atlético de Madrid y un dato familiar clave

Solana Sierra no pudo con Karolina Pliskova y quedó eliminada en Madrid

Los Pumitas debutarán en el Rugby Championship frente a Sudáfrica: todo lo que hay que saber

El video del violento accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en una competencia de rally

TELESHOW
El tajante comentario de Kennys Palacios sobre su distanciamiento de Wanda Nara: “Yo sé lo que pasó entre nosotros”

El tajante comentario de Kennys Palacios sobre su distanciamiento de Wanda Nara: “Yo sé lo que pasó entre nosotros”

El divertido cruce de idiomas de Luisana Lopilato en una noche familiar: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras”

La indignación de Sabrina Rojas tras las críticas por un video con sus hijos en el auto: “Preocúpense por ustedes”

El look de la China Suárez en el clásico de Estambul: moda, fútbol y repercusión en las tribunas del Galatasaray

Oriana Sabatini en su faceta de escritora: sueños transformados, un personaje vulnerable y la conexión con la muerte como motor creativo

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala, Honduras y el futuro incierto de la educación centroamericana: caída en la matrícula, presión fiscal y el dilema de los maestros ante la migración

Guatemala, Honduras y el futuro incierto de la educación centroamericana: caída en la matrícula, presión fiscal y el dilema de los maestros ante la migración

Sube la tarifa del taxi colectivo en Honduras: ajuste temporal impacta el bolsillo de los usuarios

El gobierno de Guatemala pública reglamento para la correcta implementación del subsidio temporal a los combustibles

Puertos panameños reciben mantenimiento para enfrentar exigencias marítimas y al cambio climático

Ecuador: el Consejo Electoral canceló a dos partidos y defendió que garantizó el debido proceso