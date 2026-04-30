El mapa de la marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador convocada por la CGT

Desde temprano columnas de gremios de la CGT y organizaciones sociales marcharán a Plaza de Mayo (Maximiliano Luna)

A partir de las 11 de la mañana, el centro porteño verá modificada su habitual escenografía: miles de manifestantes, detrás de pancartas, banderas de agrupaciones gremiales y movimientos sociales, se concentrarán para marchar, colapsando las arterias principales, hacia Plaza de Mayo. El acto central convocado por la CGT está previsto para las 15 horas. Allí se leerá un documento con consignas y críticas sobre las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

Entre las principales arterias, que estarán congestionadas por las columnas que marcharán a la histórica plaza, sobresalen: Avenida de Mayo, Bernardo de Yrigoyen, Entre Ríos y su continuación, Callao; Luis Sáenz Peña, Virrey Ceballos, Avenida 9 de Julio, Diagonal Sur, Alsina, Carlos Calvo y Avenida Belgrano, entre otras.

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Esas arterias serán puntos de concentración de movimientos sociales enrolados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Bancarios; el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (SITIA); organizaciones de jubilados; el gremio de Camioneros; UOCRA; UDA y buena parte de los gremios que conforman la CGT. Las dos CTA y partidos y organizaciones de izquierda anticiparon que no coincidirán en el mismo acto para conmemorar el Día del Trabajador.

El Gobierno ya anunció que desde las 13 implementará “cortes de tránsito conforme se vayan sumando manifestantes”. Los principales despliegues estarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio; Diagonal Norte y 9 de Julio Diagonal Sur y la Avenida 9 de Julio.

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La Policía de la Ciudad desplegará un operativo para monitorear la marcha y acompañar a las distintas columnas y las Fuerzas Federal estarán detrás del vallado de Casa de Gobierno.

Desde la cartera de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva se advirtió que el Gobierno prepara un operativo de seguridad especial para la movilización de la CGT. El despliegue incluirá vallado en la zona de Plaza de Mayo, controles en accesos a la Ciudad y el despliegue de alrededor de 1.000 efectivos.

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Las ordenes son claras, se buscará sostener el protocolo antipiquetes sin elevar la confrontación con los manifestantes. El vallado busca evitar el contacto directo entre columnas sindicales y fuerzas federales, así como contener la protesta sin incidentes frente a edificios públicos, ya que se espera que la concentración sea muy numerosa.

Volviendo a los organizadores por el Día del Trabajador, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en organismos estatales para facilitar la marcha. La jornada no implica un paro general nacional, pero puede afectar dependencias públicas, tránsito en el centro porteño, trámites, vuelos y servicios con guardias reducidas.

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Junto a la CGT marcharán movimientos sociales Fotografía: Gastón Taylor

La central obrera convocó a la protesta contra la política económica del Gobierno, la reforma laboral y los cambios en el sistema aduanero. El reclamo también suma el respaldo de más de 100 organizaciones sindicales, sectores estatales y agrupaciones sociales, la mayoría de ellas enroladas en la UTEP, integrada, entre otras organizaciones, por el Movimiento Evita, Barios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP informó a través de un comunicado que “para la jornada del día 30 de abril que es la movilización a Plaza de Mayo en el marco del día del trabajador vamos a estar concentrado a las 12:00 hs en Bernardo de Yrigoyen y Av de Mayo”.

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Camioneros, por su parte, concentrara, también a la misma hora en Avenida 9 de Julio y Avenida Belgrano. La UOCRA, lo hará al mediodía en la sede sindical ubicada en Avenida Belgrano 1870. Una hora después, a las 13, UPCN marchará, como suelen hacerlo desde Diagonal Sur y Alsina. Por su parte, el gremio Obras Sanitarias se reunirán a las a las 12 en Defensa e Hipólito Yrigoyen.

La convocatoria principal está prevista para las 15 en Plaza de Mayo. A partir del mediodía, las columnas empezarán a ingresar desde el Conurbano bonaerense y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

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Desde la central remarcaron que la protesta tendrá como eje la defensa del trabajo, los salarios y los derechos laborales. La CGT difundió la consigna “trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”. También pidió que la protesta mantenga una identidad nacional, con banderas argentinas como símbolo principal de la jornada.