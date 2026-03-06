Mercados sin refugio: Argentina soportó mejor la debacle, pero persiste la volatilidad por la guerra en Irán

La volatilidad volvió a dominar los mercados internacionales, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Por el conflicto en Medio Oriente, los mercados globales atraviesan una crisis sin refugios para los inversores. El oro y los bonos del Tesoro de Estados Unidos están en baja. Las acciones petroleras suben, pero su volatilidad no es garantía de nada. La caída de los títulos norteamericanos hizo subir la tasa de rendimiento a 4,14% y fue un imán para los capitales que antes venían a países emergentes.

El aumento de las Bolsas del mundo del miércoles se esfumó. Wall Street tuvo bajas de hasta 1,61% en el Dow Jones y contagió al mundo. Las Bolsas europeas bajaron más de 1,6% y el Euro Stoxx, que representa a los 50 papeles más grandes del continente, cedió 1,46 por ciento.

En la región el comportamiento fue similar. México se derrumbó 2,93%; Brasil, 2,65% y Chile, 1,88 por ciento. El S&P Merval de las acciones líderes locales bajó 0,4% en pesos y 0,1% en dólares, pero a diferencia de los otros mercados, la Bolsa Argentina venía descendiendo desde antes de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Las acciones de bancos como Supervielle retrocedieron 5,1%, mientras que Galicia perdió 2,1% y Macro, 1,8 por ciento. VALO cerró sin cambios, pero tras el cierre presentó los resultados del cuarto trimestre de 2025, que sorprendieron al mercado. La compañía informó una ganancia neta de 16.741 millones de pesos en el trimestre, lo que representa un aumento interanual del 79%. Además, acumuló utilidades de 57.772 millones de pesos en el año, un 135% más que en 2024. La entidad señala como clave la estrategia de diversificación impulsada tras la fusión con Columbus y el crecimiento del negocio corporativo, con una cartera de créditos que mantiene niveles de mora inferiores al 1 por ciento.

Mientras Wall Street subía el miércoles, los inversores hablaban de una guerra de corta duración. Ahora se sabe que Irán estaba preparado para esta contingencia y su cadena de mandos permanece intacta, por eso sigue atacando a blancos militares. Hoy nadie imagina que el conflicto bélico termine en el corto plazo.

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ve temblar su estrategia económica por la inflación que producirá la suba del petróleo y está negociando con las compañías de seguros para obtener coberturas para los buques petroleros a un costo más bajo.

El petróleo Brent el de referencia de la Argentina ayer subió 3,57% a USD 84,31 el barril. Las acciones de YPF reflejaron las situación con un aumento de 2,9 por ciento.

Los bonos soberanos cayeron hasta 1% y el riesgo país subió 8 unidades (+2,2%) hasta 546 puntos básicos. Los sombríos pronósticos de Wells Fargo no incidieron en el mercado. El banco había señalado que la Argentina y Turquía son los países más expuestos a una descapitalización si se prolonga el conflicto. Las bajas reservas y la dependencia de los organismos internacionales para pagar la deuda, estuvieron entre los principales argumentos.

La entidad señaló que el ingreso de capitales iba a afectar a toda la región. De hecho, ayer el índice que mide los países emergentes ayer cayó 2,3% y Brasil perdió 3%, cuando en la Argentina el riesgo país estuvo por debajo de esos porcentajes.

Los dólares financieros no mostraron tensión ni preocupación por parte de los inversores. El MEP bajó 0,4% a $1.433 y el contado con liquidación (CCL) subió 0,5% a 1.467 pesos. El “blue” perdió otros $4 y cerró en $1.400 y está más barato que el dólar minorista.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 354 millones y el dólar mayorista subió $6,50 a 1.407 pesos. El Banco Central hizo una de las compras más altas del año al adquirir 124 millones de dólares. Pero las reservas no pudieron reflejar el esfuerzo porque el dólar subió 0,5% en el mundo. Cabe aclarar que la divisa norteamericana perdió en el último año casi 5% de su valor frente a las seis principales monedas del mundo y ahora está recuperando terreno. Esto hizo bajar al oro, al yuan y al euro lo que significó una caída de más de USD 200 millones en las reservas. Además, hubo un pago al exterior. De esta manera, las reservas bajaron USD 383 millones a 45.825 millones de dólares. Anoche, la moneda norteamericana se mantenía en alza de 0,30 por ciento.

Para la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “dada la magnitud de la compra el Banco Central en relación con el volumen de operaciones del MLC es probable que la autoridad monetaria haya operado bloques por fuera del mercado”.

“El mercado de futuros sigue reflejando la volatilidad que imprime el contexto internacional y que impacta, entre otras variables, en el mayorista. Así que la rueda dejó ajustes positivos con un volumen de operaciones de 1.334.467 contratos, levemente superior al de la rueda previa y un incremento en el interés abierto relativamente bajo, de unos 33,6 millones. Donde sigue notándose mayor actividad es en los instrumentos de deuda ligados al dólar oficial que en BYMA (t+1) operaron unos 140 millones (VN) contra los 76 millones previos. Esto refuerza la hipótesis de ventas oficiales suavizando la volatilidad, manteniendo la positividad de la curva de sintéticos. A su vez, es un factor de contracción monetaria mientras expande a través de las compras de divisas”, sumó.

Por su parte, las tasas siguieron bajando. Las LECAP, los bonos a tasa fija, rinden 2,36% efectivo mensual hasta fin de octubre. Los bonos CER tuvieron una leve suba y sus rendimientos están por debajo de 0% sobre la inflación. Hay muchos vendedores de bonos porque esperan hacerse de liquidez para la licitación del Tesoro que se anunciará el lunes.

Anoche, los tres principales indicadores de Wall Street operaban levemente en verde, después de haber abierto negativos. Los inversores aguardan hoy los oficiales de empleo de febrero. El oro se ubicaba en terreno positivo, mientras el crudo operaba en baja. No se descarta un escenario similar al del miércoles: los cazadores de oportunidades recomprando lo que vendieron ayer.