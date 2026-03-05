Mundo

Donald Trump apoyará a los kurdos si deciden lanzar una ofensiva contra el régimen de Irán

El presidente estadounidense respaldó públicamente una posible incursión de milicias kurdas iraníes desde Iraq en apoyo a la guerra contra la República Islámica

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla mientras se le ve un trozo de piel manchada por encima del cuello de la camisa, durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 2 de marzo de 2026 REUTERS/Ken Cedeno/File Photo

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el jueves que apoyaría una ofensiva de las milicias kurdas iraníes contra Irán y advirtió que Washington tendrá voz en la elección del próximo líder de Teherán tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei.

En una entrevista telefónica con Reuters, Trump calificó de “maravilloso” que las fuerzas kurdas basadas en Iraq quisieran cruzar la frontera para atacar a las fuerzas de seguridad iraníes. “Creo que es maravilloso que quieran hacer eso, estaría completamente a favor”, afirmó el mandatario seis días después del inicio de la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La declaración de Trump representa un giro significativo en la escalada del conflicto, que hasta ahora se había librado principalmente desde el aire. Las milicias kurdas iraníes, que cuentan con miles de combatientes en la frontera entre Iraq e Irán, formaron el 22 de febrero la Coalición de Fuerzas Políticas del Kurdistán Iraní, una alianza que incluye al Partido Democrático del Kurdistán de Irán, el Partido de la Libertad del Kurdistán y el Partido de la Vida Libre del Kurdistán. Estas organizaciones han mantenido una insurgencia intermitente contra el régimen desde la revolución islámica de 1979.

Trump mantuvo conversaciones telefónicas con Mustafa Hijri, líder del Partido Democrático del Kurdistán de Irán, así como con los dirigentes kurdos iraquíes Bafel Talabani y Masoud Barzani. Cuando se le preguntó si Estados Unidos proporcionaría cobertura aérea a las fuerzas kurdas, Trump respondió: “No puedo decirte eso”, aunque agregó que el objetivo sería “ganar”.

Un miembro del Partido Democrático
Un miembro del Partido Democrático del Kurdistán Iraní en un punto de inspección ubicado antes de una de sus bases, el viernes 27 de febrero de 2026, en Koya, en el distrito de Irbil, Irak (AP Foto/Rashid Yahya)

CNN y Reuters informaron que la CIA trabaja para armar a estos grupos con el propósito de fomentar un levantamiento popular en Irán, mientras Israel intensificó bombardeos en la frontera occidental iraní para preparar una posible incursión kurda.

El conflicto, que comenzó el sábado con ataques coordinados que causaron la muerte de Khamenei y otros altos mandos iraníes, dejó más de 1.000 muertos en Irán según medios estatales. Seis militares estadounidenses murieron en un ataque iraní contra un centro de operaciones en Kuwait, mientras que en Israel se confirmaron al menos nueve muertes civiles. Washington atacó cerca de 2.000 objetivos en territorio iraní, según el Comando Central estadounidense.

Sobre la sucesión del liderazgo iraní, Trump trazó un paralelismo con Venezuela, donde fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en enero. “Vamos a tener que elegir a esa persona junto con Irán”, declaró, añadiendo que Washington quiere “estar involucrado en el proceso”. Descartó al hijo de Khamenei, Mojtaba, quien emergió como favorito para la sucesión, y cuando se le preguntó sobre el príncipe heredero Reza Pahlavi, hijo del último sha, respondió: “Creo que todos están como opciones. Es muy temprano”.

El presidente también minimizó el impacto del cierre casi total del estrecho de Ormuz, por donde transita un quinto del petróleo mundial y que permanece prácticamente paralizado tras ataques iraníes contra al menos seis buques. “No tienen armada, ya sabes que la armada está ahora en el fondo del mar”, afirmó Trump, quien agregó que no le preocupa el aumento de los precios de la gasolina porque “caerán muy rápidamente cuando esto termine”.

