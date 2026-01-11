Clima de Negocios: La pelea entre bancos y fintech tiene un nuevo round bajo el sol del verano y en las playas de Brasil

Copacabana a full en el verano (Jose Lucena/TheNEWS2 via ZUMA Pr / DPA)

“Allá, pagá con Pix, es lo mejor”.

Las restricciones cambiarias y el dólar “bajo” del verano pasado hicieron que muchos argentinos se fueran de vacaciones a las playas de Brasil, justamente por el precio conveniente de la divisa de ese momento. Brasil “explotó” de turistas locales y esa recomendación se fue instalando hasta convertirse en un mandato.

Un año después, en esta temporada 2026, nadie que se moja los pies en las playas de Río de Janeiro, de la “gasolera” y juvenil Florianópolis o de la muy de moda Itamambuca, cerca de San Pablo, se cuestiona que este método de pago es el elegido para cancelar los gastos durante el descanso. Todos los gastos: desde el alojamiento, incluso si se paga por anticipado, hasta el “queijo quente” y la caipirinha en la playa, pasando por el supermercado, la farmacia y las excursiones. Hasta el más distraído de los vendedores ambulantes de Brasil cobra con Pix.

Este sistema de transferencias instantáneas, que habilitó en 2020 el Banco Central de Brasil, es directo, sin intermediarios y sin tarjetas bancarias, lo que elimina costos adicionales y simplifica las operaciones. El pago se hace con un código QR o escribiendo en la aplicación elegida la “llave Pix” del destinatario (el número de su móvil, lo que permite también hacer pagos desde Argentina). Como una transferencia local, pero más fácil y gratis: imposible pensar en no usarla. La mayoría de las apps locales que ofrecen esta alternativa de pago hacen una conversión cambiaria con una cotización similar al dólar MEP o al dólar cripto. Y listo.

En la otra cara de la simplicidad para los clientes están las tensiones entre las grandes empresas locales involucradas en pagos digitales. Es que la vieja “guerra” entre los bancos y las fintech argentinas –que generó explosivas denuncias cruzadas, acusaciones y señalamientos constantes– se trasladó a las playas brasileñas.

Como pasó el verano anterior, los argentinos que viajen podrán pagar con Pix desde sus cuentas en pesos si son clientes de empresas fintech como Cocos, Belo, Personal Pay, Ualá y, claro, Mercado Pago. Pero tendrán que hacerlo desde cuentas en dólares si son bancos. Y las entidades tradicionales protestan por un esquema de restricciones regulatorias e impositivas que definen como desigual –“cancha desnivelada”– y que, aseguran, intenta excluirlos de un gran negocio. Enmarcan la cuestión en un clásico de los últimos tiempos, la puja sin cuartel entre bancos y fintech.

Detrás de las quejas de los bancos hay millones de turistas y mucho, mucho dinero. Según el Indec, en 2024 hubo 3,6 millones de viajes desde Argentina hacia Brasil, mientras que solo entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron 4,84 millones. Si se mide solo la temporada de verano, en 2024/2025 creció un 92% respecto al verano anterior, pasando de 1,08 a 2,08 millones de viajes. Es un mercado que mueve unos 2.200 millones de dólares cada temporada, de los cuales al menos la mitad se cursan por medio de Pix. Nadie quiere quedarse afuera.

“Estamos habilitando a todos los bancos del ecosistema Modo para lanzar pagos Pix con débito en la cuenta de dólares de sus clientes”, explicó en diálogo con Infobae Rafael Soto, presidente de Modo, la aplicación móvil de la mayoría de los bancos públicos y privados del país (menos Banco Provincia). Modo realizó el anuncio general y ahora las entidades que son parte deben sumarse. Por el momento lo hicieron Galicia, Macro, Ciudad y Credicoop. Supervielle lo hará en las próximas horas, confían en el sector.

Como se dijo, el diferencial entre ambos radica en la moneda de origen y el tipo de cambio aplicado. Las billeteras virtuales, con Mercado Pago a la cabeza, posibilitan al usuario pagar en Brasil con fondos en pesos, evitando la compra previa de dólares y evitando las percepciones impositivas (30%) que afectan a la banca tradicional. Los bancos, en tanto, no pueden hacerlo por normativa del BCRA y por eso su oferta, realizada por medio de sus propias apps o de Modo, se debe cursar por medio de cajas de ahorro en dólares con divisas depositadas que se usan en la conversión instantánea a reales.

No parece algo complejo para el viajero frecuente, que suele tener dólares en la cuenta para pagar los gastos con tarjeta de crédito antes del vencimiento del resumen y evitar el 30% de recargo de dólar tarjeta (que por estos días cotiza a $1.930), pero sí lo es para las oleadas de jóvenes que viajaron a las playas de Canasvieiras, en Florianópolis, o Praia do Rosa, un poco más al sur, por mencionar dos destinos elegidos por ese grupo etario.

Por eso los bancos hablan de “cancha desnivelada”. Miran a las fintech y murmuran contra el Banco Central. Soto aportó otro dato coyuntural: “Los bancos usan el dólar oficial, que hoy está más bajo que el MEP que usan, en general, como referencia las fintech. Por eso es muy atractivo para los clientes comprar dólares al precio oficial, dejarlos en sus cajas de ahorro y direccionar ahí sus pagos con Pix. Hay que hacer una operatoria previa y tener cuenta en dólares, pero es algo que se saca con dos clics. Se consigue un mejor tipo de cambio”.

Según el sitio Comparapix, las fintech ofrecen hoy una relación de entre 284 y 294 pesos por real. Si se paga con tarjeta de crédito en pesos (con la retención) es la peor opción porque el cambio equivale a casi $379 por real, pero si de abona con el plástico y se liquidan los gastos en dólares con billetes o con depósitos en divisas en cuenta, antes del vencimiento del resumen, el cambio es de unos $276 por real, la mejor alternativa.

Boom y regulación

Pix es cosa seria. Como destacó este medio días atrás, más del 60% de los argentinos que viajan a Brasil lo usan para pagar, superando tanto al efectivo (49 %) como a las tarjetas (45,7%). El 80,6% de los usuarios de Pix lo emplea para pagar al menos la mitad de sus consumos, y el 40,5% planea usarlo para prácticamente todos sus gastos del viaje, según un informe reciente kamiPay.

“El liderazgo de Pix redefine el tablero para todo el ecosistema. Cuando un medio de pago pasa a ser el principal canal elegido por los viajeros, deja de ser una tendencia y se convierte en infraestructura de consumo. Para bancos, fintechs, comercios y plataformas turísticas, el mensaje es claro: integrar Pix ya no es una apuesta; es alinearse con el estándar que hoy guía el gasto de los argentinos en Brasil", señaló la investigación.

En general, la mecánica detrás de los pagos con Pix desde cuentas en pesos se apoya en la infraestructura cripto. Las billeteras autorizadas operan con monedas estables, conocidas como stablecoins, como USDT, que mantienen paridad uno a uno con el dólar. Según explicaron fuentes del sector, la app realiza una compra instantánea de USDT y lo vende para completar la operación, lo que permite que el comerciante brasileño reciba los reales mientras el argentino paga en pesos.

“Que los bancos no puedan dar un servicio porque tienen, justamente, licencia bancaria es el mundo del revés”

Los bancos no están habilitados para hacer este tipo de operaciones con dólares financieros (MEP o CCL). Como a cualquier argentino les cabe la “restricción cruzada” que lo impide: si operan con dólares financieros no pueden hacerlo con la cotización oficial por 90 días, algo impensado para las entidades.

“Aún queda mucho trabajo por hacer para desarmar la operatoria con el dólar del gobierno anterior. Este punto queda pendiente. Es un ‘impuesto’ que es cazabobos porque recauda con la gente que se olvida de cancelar la tarjeta antes y termina pagando más caro”, detalló una fuente bancaria.

“Que los bancos no puedan dar un servicio porque tienen, justamente, licencia bancaria es el mundo del revés. El BCRA interpretó que no es válida la operación incluso si el que cobraba y hace CCL o MEP es la empresa de Brasil. No sé si es intencional, pero es algo que las fintech pueden hacer y los bancos, no. Se mejoró, pero sigue habiendo restricciones que complican a los clientes”, dijo otro alto directivo del sector.

La entrada de Mercado Pago en el circuito de pagos con Pix, confirmada hace pocas semanas, profundizó el malestar de los bancos. Hasta entonces, la herramienta era dominio casi exclusivo de las fintech y las billeteras cripto, pero la llegada de la principal billetera virtual de la región, que no opera con criptomonedas, disparó los reclamos. “Queremos las mismas condiciones para que nuestros clientes puedan operar en Brasil”, plantearon desde Modo.

En el sistema bancario señalaron que exploraron alternativas para igualar la oferta de las fintech, como pasar la operatoria por el mercado de contado con liquidación, pero el Banco Central rechazó esa opción. Una de las razones sería el temor a que la demanda bancaria presionara sobre la brecha cambiaria durante la temporada alta. Por otra parte, la normativa prohíbe a los bancos ofrecer productos cripto a sus clientes, lo que impide replicar el mecanismo de las billeteras digitales.

Las fintech saben que esta vez están favorecidas, pero también hablan de “cancha inclinada” a favor de los bancos. “Es verdad que decirle a una parte de sus clientes que paguen en dólares genera una fricción adicional en los bancos, un problema de competitividad respecto a las billeteras. Son clientes que tienen que tener los dólares en su caja de ahorro muy probablemente rindiendo nada y, encima, para hacer esa compra de dólares tuvieron que hacer una operación de tipo de cambio. Los bancos pierden un poco de margen por varios lados”, reconocieron desde el mundo de las startups financieras.

“Esta vez, para este tema puntual, arrancan perdiendo 1-0, está claro. Es lógico que se quejen con el BCRA. Pero en otras no pierden: queremos pagar sueldos y no nos dejan, las billeteras cripto pagan el impuesto a los débitos y créditos, y ellos no. Debería haber plena competencia, de verdad, para todos, sin restricciones para nadie ni costos ocultos. Y que elijan los clientes”, dicen.

Desde el BCRA, por su parte, prefieren no dar demasiadas explicaciones. Aseguraron que es un tema de regulaciones que deben cumplir fintech y bancos. Un tema cambiario y de adecuación, exclusivamente. “Es una cuestión técnica relacionada con las restricciones que les corren a cada una de las empresas”, dijeron, escuetos.

Tensión

Si bien hay sinergias y hasta trabajos en conjunto, los bancos y las fintech, a la larga, pelean por el mismo cliente y, cada vez más, por los mismos servicios y productos.

Esa tensión, que tiene momentos de tranquilidad y otros de mayor intensidad, tuvo su punto más alto con las denuncias cruzadas que se hicieron Modo y Mercado Pago. La fintech de Mercado Libre, el gigante de Marcos Galperin, ya es más grande que el negocio de su empresa “madre”, el e-commerce. En el tercer trimestre de 2025, Mercado Pago alcanzó 72 millones de usuarios activos mensuales (+29 % interanual) con una cartera de crédito que superó los USD 11.000 millones (+83 %).

“Hubo contactos con el BCRA para conocer la opinión del organismo regulador de pagos sobre las denuncias. En enero van a tener novedades en todos los expedientes”

En mayo de 2024, Modo denunció a Mercado Libre ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por comportamientos anticompetitivos exclusorios. La presentación alegó abuso de su posición dominante “en perjuicio de múltiples actores del mercado, incluidos competidores, comercios y consumidores”. Señalaron a la empresa de Galperin por negarse a incorporar billeteras digitales competidoras, por obligar a abrir cuentas exclusivas y por negarse a la interoperabilidad, entre otros.

Tres meses después llegó la contraofensiva: Mercado Pago acusó a los 36 bancos que están detrás de Modo, también ante la CNDC, por cartelización, concentración prohibida y prácticas coordinadas que, según la principal billetera el mercado, están diseñadas para perjudicar a la industria fintech y a sus usuarios. “Los bancos se concentran ilegalmente en Modo, y nunca notificaron ni solicitaron autorización para operar de forma conjunta”, señaló.

¿Qué se sabe de las denuncias? Poco. Pasaron casi dos años y, en el medio, la CDNC pasó a ser la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), un ente ahora descentralizado y autárquico que ya no depende directamente de Economía. Si bien este proceso demoró la evolución de las demandas, no son pocos los bancos que aseguran que todo se “cajoneó” a propósito porque el Gobierno elige ponerse del lado de las fintech, sobre todo de Mercado Libre.

Desde el Gobierno reconocen que hubo demoras y aseguraron que están trabajando en cuatro investigaciones cruzadas, que se están resolviendo planteos de nulidad que presentaron algunas de las partes. La ANC evalúa acumular algunos de los expedientes y está en proceso de determinar cuáles de las denuncias y prácticas justifican un análisis más profundo. “Hubo contactos con el BCRA para conocer la opinión del organismo regulador de pagos sobre las denuncias. En enero van a tener novedades en todos los expedientes”, prometieron fuentes oficiales.

¿Qué novedades? Se esperan inminentes imputaciones por algunos de los delitos señalados.

Mientras tanto, la semana pasada, Infobae describió cómo funciona el “golpe da maquininha”, la estafa más común al pagar con Pix en Brasil. No hay mucha sofisticación y suelen estar involucrados vendedores ambulantes de las playas. Cuando un turista compra un producto de bajo valor y va a pagar, alguien lo distrae y a quien tiene el posnet en las manos se le “escapa” algún cero de más. Así, una compra de 5 reales puede terminar siendo de 50, 500 o más. Hay que estar siempre atentos al monto que muestra la pantalla antes de confirmar el pago para pasar un mal trago que puede hasta arruinar las vacaciones.

Los veloces perpetradores de este “cuento del tío” con acento carioca, paulista, pernambucano o del destino brasileño que fuere, no discriminan ni se hacen cargo de las rencillas entre empresas argentinas: no les importa si ese pago inflado se hace por medio de un banco o una fintech.