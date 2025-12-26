Turismo

Boom de pagos con Pix entre los turistas argentinos en Brasil: ya desplazó al efectivo y a las tarjetas

Muchos viajeros eligen el método de pago que evita cambiar pesos por reales y permite pagar en cualquier comercio brasileño con moneda argentina

El 61% de los argentinos que viajan a Brasil utiliza Pix para pagar productos y servicios, superando tanto al efectivo (49%) como a las tarjetas (45,7%). El 80,6% de los usuarios de Pix lo emplea para pagar al menos la mitad de sus consumos, y el 40,5% planea usarlo para prácticamente todos sus gastos del viaje.

El auge en el uso de Pix se consolida en el comienzo de una temporada de verano en el que los viajes de argentinos a Brasil dan todas las señales de seguir creciendo. Según el Indec, en 2024 hubo 3,6 millones de viajes desde Argentina hacia Brasil, mientras que solo entre enero y octubre de 2025 ya se contabilizaron 4,84 millones. Si se mide solo la temporada de verano, en 2024/2025 creció un 92% respecto al verano anterior, pasando de 1,08 a 2,08 millones de viajes.

Los datos surgen del Monitor kamiPay, un relevamiento entre más de 6.200 viajeros realizado por la firma internacional de investigación de mercado Netquest. El estudio fue encargado por kamiPay, que provee de la tecnología a billeteras argentinas que incorporaron los pagos Pix tales como Lemon, Belo, Cocos, Takenos, Fiwind, Decrypto y Plus, entre otras.

"La adopción de Pix por parte de los turistas argentinos está lejos de ser una moda pasajera", señaló el informe, al tiempo que señala que el efectivo y la tarjeta suelen combinarse en distintos momentos del viaje, pero Pix se destaca por su autonomía.

El avance de Pix en el ecosistema de servicios para turistas abre nuevas oportunidades para el sistema financiero. Los turistas, a través de muchas billeteras digitales disponibles en la Argentina pueden hacer pagos instantáneos sin necesidad de comprar reales. A las que ya funcionaban el verano pasado, esta temporada se agregan Personal Pay, Mercado Pago, Brubank y Ualá.

El modo de usar Pix es muy sencillo. Un argentino puede pagar en Brasil con los pesos cargados en su billetera que usa cotidianamente en la Argentina, sin necesidad de otro trámite ni de transformarlos en relaes. El pago se hace con código QR o tipeando una “llave Pix” del destinatario (su número de celular).

Una de las particularidades de Pix es su amplitud de uso en la economía brasileña. Prácticamente, en Brasil no hay quién no acepte Pix. Por ello, se puede pagar por esa vía en cualquier ocasión, desde un shopping hasta un vendedor ambulante en la playa.

“El liderazgo de Pix redefine el tablero para todo el ecosistema. Cuando un medio de pago pasa a ser el principal canal elegido por los viajeros, deja de ser una tendencia y se convierte en infraestructura de consumo. Para bancos, fintech, comercios y plataformas turísticas, el mensaje es claro: integrar Pix ya no es una apuesta; es alinearse con el estándar que hoy guía el gasto de los argentinos en Brasil", señaló el Monitor kamiPay.

Facilidad y tipo de cambio conveniente

Entre los motivos principales que explican la preferencia por Pix figura la facilidad operativa. De acuerdo con el informe, el 70,3% de los usuarios menciona la simplicidad como razón central: pagos directos desde el celular, sin manipular billetes ni tarjetas. Otros factores valorados son la rapidez del proceso, la ausencia de fricciones y la independencia respecto a medios de pago tradicionales.

Aunque la conveniencia prevalece, el beneficio económico asociado al tipo de cambio y al ahorro es relevante para el 32,3% de los consultados. Pix ofrece un tipo de cambio más favorable que los pagos con tarjeta, a la vez que no tiene ningún recargo impositivo.

Además, la seguridad —junto con la amplia aceptación en comercios— completa el conjunto de atributos más apreciados, con el 28,9% de las menciones.

La utilidad de Pix se extiende también al periodo previo al viaje. El informe revela que 1 de cada 4 turistas lo utiliza antes de llegar a destino en pagos anticipados como reservas o transportes desde Argentina. Esta posibilidad, habilitada por las “llaves Pix” asociadas a teléfonos, correos electrónicos o documentos, refuerza el atractivo de operar sin exponer información financiera sensible.

El perfil de los usuarios muestra el carácter transversal de la adopción de Pix. No se registran diferencias significativas según el género, con un 44,2% de hombres y un 46,3% de mujeres que lo utilizan o planean hacerlo durante el viaje. El mayor nivel de uso se encuentra en el grupo de 35 a 44 años (49,8%), seguido de los adultos de 45 a 54 años (46,5%). En los mayores de 55 años el porcentaje desciende a 40,8%, y quienes integran ese segmento suelen preferir la tarjeta o el efectivo.

La difusión de Pix se construye principalmente sobre la recomendación personal: el 66% de los usuarios afirma haberlo conocido por referencias directas, mientras que la publicidad (48,6%) y la investigación propia (26,6%) cumplen roles secundarios. Este patrón de boca a boca predomina en todas las franjas etarias, aunque las personas entre 35 y 44 años destacan por recurrir con mayor frecuencia a la búsqueda activa de información.

