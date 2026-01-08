Economía

“Golpe de maquininha”: cómo es la estafa más común al pagar con Pix en Brasil y cómo evitarla

Hay varias modalidades de fraude que los turistas argentinos deben tener en cuenta para evitar pérdidas económicas

Pix permite pagar en pesos con conversión automática a reales

Las estafas digitales dirigidas a turistas en Brasil presentan nuevas variantes durante la temporada de verano y pueden afectar a los miles de argentinos que deciden vacacionar en las playas del país vecino.

En los últimos meses, se registró un aumento de intentos de fraude en los que delincuentes simulan ser representantes del Banco Central de Brasil o del sistema de pago electrónico Pix, el más utilizado por los brasileños y de gran expansión entre los turistas argentinos por su simplicidad. Vale mencionar que Pix, a diferencia de los métodos tradicionales, funciona sin intermediarios ni tarjetas bancarias, lo que reduce costos y facilita las operaciones.

Para los argentinos, permite pagar en pesos con conversión automática a reales, accediendo a un tipo de cambio que suele ser más conveniente que el oficial o el que aplican las tarjetas internacionales.

Pix, a diferencia de los métodos tradicionales, funciona sin intermediarios ni tarjetas bancarias, lo que reduce costos y simplifica las operaciones. REUTERS/Pilar Olivares

Hay muchas variantes usadas por los estafadores y conviene estar alerta a ellas. Una habitual suele ser recibir un contacto por WhatsApp, donde el estafador utiliza logotipos oficiales. El objetivo es convencer a la persona de que existe un inconveniente técnico y, bajo ese pretexto, solicitar datos personales que facilitan el acceso a cuentas, tarjetas o billeteras digitales.

Es importante resaltar que Pix y el Banco Central de Brasil no solicitan información por canales no oficiales ni realizan llamadas por aplicaciones de mensajería.

Otra modalidad identificada involucra a los vendedores ambulantes en las playas. En Brasil se la conoce como “golpe da maquininha”, en relación a la maquinita para pagar. Se produce cuando un turista compra un producto de bajo valor y, en el momento de pagar con el celular vía QR o con una tarjeta, comienza a distraer a la víctima, en ocasiones ayudado por un cómplice.

Durante ese instante, el monto en la terminal POS (o en el celular que es usado como tal) es modificado y se concreta una venta por un importe mucho más alto que el acordado. De esa forma, alguien que quiso pagar 5 reales por una gaseosa en la playa puede terminar pagando 500 o 5.000 reales.

Verificar siempre el importe en la pantalla antes de aprobar una transacción es fundamental para evitar pérdidas económicas.

Otra modalidad de estafa identificada involucra a los vendedores ambulantes en zonas costeras- crédito Pexels

El tercer sistema detectado utiliza la tecnología QR. Promotores ofrecen descargar una supuesta aplicación con beneficios exclusivos para turistas, argumentando que la mayoría ya la emplea para acceder a promociones.

Al escanear el código, el teléfono instala un programa malicioso capaz de solicitar permisos y, tras obtenerlos, acceder a cuentas bancarias o billeteras digitales. Las consecuencias suelen descubrirse cuando el usuario ya sufrió el vaciamiento de sus fondos.

Pix no exige la descarga de ninguna aplicación propia. Los argentinos pueden usar el sistema solamente utilizando las mismas billeteras virtuales que usan en forma cotidiana para pagar en la Argentina. La práctica recomendada es utilizar únicamente las tiendas oficiales de aplicaciones y rechazar cualquier invitación a instalar software o bajar apps a través de códigos QR o enlaces desconocidos.

Otras recomendaciones para evitar estafas en Brasil, se subraya no entregar nunca la tarjeta de crédito o débito a terceros. Si el pago con tarjeta resulta inevitable, lo aconsejable es que cada persona inserte o arrime el plástico por su cuenta en la terminal de pagos.

También es clave chequear el monto antes de autorizar la operación: si la pantalla del posnet está dañada o no permite ver con claridad el importe, lo mejor es cancelar la transacción. Como medida adicional, activar las notificaciones de consumo permite recibir alertas inmediatas ante cualquier movimiento.

PIX y el Banco Central de Brasil no solicitan información por canales no oficiales ni realizan llamadas por aplicaciones de mensajería. REUTERS/Adriano Machado/Foto de archivo

Cómo pagar con Pix

La integración con Pix por parte de billeteras digitales argentinas amplió las opciones para turistas que viajan a Brasil. Varias fintech locales, entre ellas Prex, Belo, Lemon, Cocos, Takenos, Fiwind y Decrypto, facilitaron el uso de este sistema de pagos desde la temporada pasada, gracias a acuerdos con proveedores tecnológicos como kamiPay.

Algunas aplicaciones ofrecen la posibilidad de abonar con Pix utilizando fondos que generan intereses hasta el momento de la operación. Cocos permite comprar a través de Pix con pesos o dólares invertidos en fondos comunes, lo que otorga rendimientos previos al pago.

Lemon habilita transferencias con Pix tanto en pesos como en criptomonedas estables, como USDT, ambas con la opción de obtener intereses. En estos casos, el usuario puede cargar la cuenta que utilizará en Brasil y beneficiarse de los rendimientos que se acumulen hasta el gasto.

Este verano, nuevas billeteras digitales y bancos se sumaron a la interoperabilidad con Pix. Personal Pay, Mercado Pago, Ualá y Brubank agregaron la función, mientras que Banco Galicia incorporó la opción de pagos con QR en Brasil a través de su aplicación, vinculando la operación a una caja de ahorro en dólares. Banco Macro, por su parte, habilitó el sistema mediante la app Modo, buscando agilizar y simplificar la experiencia de pago en territorio brasileño.

Estas herramientas permiten a los usuarios transferir dinero de forma instantánea a través de Pix, tanto en pesos como en dólares, mediante el escaneo de códigos QR o el ingreso de claves específicas, sin necesidad de adquirir reales ni enfrentar el recargo del 30% que aplica a los consumos con tarjeta en el exterior.

