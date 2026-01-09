Boom de pagos con Pix: la billetera de los bancos también ofrecerá los pagos QR en Brasil

En medio del aluvión de turistas argentinos que veranea en playas brasileñas, la competencia por los pagos con Pix sumó un nuevo jugador. Modo, la billetera que congrega a más de 37 bancos de la Argentina, sumó la modalidad de pagos QR vía Pix, el medio más utilizado en el país vecino. De esta forma, habrá 20 millones de usuarios financieros argentinos en condiciones de utilizarlo.

El pago se realiza mediante el QR Interoperable, que le permite a los usuarios pagar con Modo directamente desde sus apps bancarias, y con conversión de moneda en tiempo real. El monto se debita automáticamente de cualquier cuenta bancaria en dólares asociada, en cualquier comercio que acepte Pix, el sistema de pago instantáneo del Banco Central de Brasil. La cuenta elegida debe ser en dólares, ya que el pago con Pix a través de Modo aún no está habilitado para las cuentas en pesos.

Algunos bancos como Galicia y Macro ya habían anunciado su adhesión a los pagos Pix. De esta forma, los bancos tradicionales salen a dar pelea a un terreno que en el verano pasado había convocado a un puñado de billeteras (Cocos, Belo, Lemon, Takenos, Prex, Decrypto, Fiwind y otras) en general ligadas al mundo cripto. Para este verano, otras fintech y bancos digitales, con Mercado Pago a la cabeza, salieron a competir fuerte. También ofrecen pagar en Brasil con Pix entidades como Personal Pay, Ualá, Brubank y otras.

Pix permite pagar en Brasil sin la necesidad de abrir una cuenta en el exterior, utilizar tarjetas físicas, manejar efectivo ni descargar aplicaciones adicionales.

Con esta funcionalidad, los usuarios argentinos podrán escanear un QR o ingresar una clave del comerciante brasileño con Modo desde la app de su banco. Tras esta acción, la pantalla mostrará el monto en reales, la tasa de conversión en pesos y el equivalente en pesos o dólares, calculado en tiempo real al momento de la operación.

Crédito: freepik

El pago se debita automáticamente desde una cuenta en dólares elegida por el usuario, “permitiendo una experiencia rápida, segura y completamente integrada al sistema financiero argentino”. Una vez confirmado el pago, al instante se recibirá un comprobante por mail, al tiempo que el comercio recibirá la acreditación del importe en reales en el mismo momento.

“Este lanzamiento es un paso concreto para que millones de personas puedan pagar en el exterior con la misma seguridad y simplicidad que usan todos los días en Argentina. Integrar Modo con Pix nos permite avanzar hacia un ecosistema más interoperable, sumando cada vez más casos de uso y transformando la innovación en experiencias reales y confiables para millones de usuarios”,afirmó Pablo Scoglio, SVP de Product Development de Modo.

La empresa destacó que busca “impulsar soluciones que fortalezcan la interoperabilidad regional, faciliten la vida cotidiana y acompañen a los argentinos dentro y fuera del país con experiencias de pago simples, seguras y transparentes.

Cómo usar Pix

Con esta movida de Modo, prácticamente todas las billeteras que usan los argentinos van a estar disponibles para pagar con Pix en Brasil. El modo de usarlo es muy sencillo. Un argentino puede pagar en Brasil con los fondos cargados en su billetera que usa cotidianamente en la Argentina (pesos o dólares, dependiendo de que billetera elija) sin necesidad de otro trámite ni de transformarlos en relaes. El pago se hace con código QR o tipeando una “chave Pix” del destinatario (su número de celular).

Una de las particularidades de Pix es su amplitud de uso en la economía brasileña. Prácticamente, en Brasil no hay quién no acepte Pix. Por ello, se puede pagar por esa vía en cualquier ocasión, desde un shopping hasta un vendedor ambulante en la playa.

El 61% de los argentinos que viajan a Brasil utiliza Pix para pagar productos y servicios, superando tanto al efectivo (49%) como a las tarjetas (45,7%). El 80,6% de los usuarios de Pix lo emplea para pagar al menos la mitad de sus consumos, y el 40,5% planea usarlo para prácticamente todos sus gastos del viaje. Los datos surgen del Monitor kamiPay, un relevamiento entre más de 6.200 viajeros.

El auge en el uso de Pix se consolida en el comienzo de una temporada de verano en el que los viajes de argentinos a Brasil dan todas las señales de seguir creciendo. Según el Indec, en 2024 hubo 3,6 millones de viajes desde Argentina hacia Brasil, mientras que solo entre enero y octubre de 2025 ya se contabilizaron 4,84 millones. Si se mide solo la temporada de verano, en 2024/2025 creció un 92% respecto al verano anterior, pasando de 1,08 a 2,08 millones de viajes.