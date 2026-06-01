La recaudación tributaria superó a la inflación por primera vez en nueve meses por el cobro de Ganancias

Destaca ARCA la causa del aumento de lo percibido por Ganancias: "La baja base de comparación, debido al menor saldo a ingresar en el año anterior, principalmente a los altos anticipos determinados en base al período fiscal 2023 producto del fuerte crecimiento que había tenido la actividad financiera en ese período fiscal".

Los ingresos tributarios de mayo registraron un salto por el Impuesto a las Ganancias, un tributo clave para la coparticipación, y ese repunte apuntaló las transferencias automáticas a las provincias.

En un mes en el que economistas de consultoras privadas expusieron lecturas divergentes sobre el nivel de actividad, la recaudación por el Impuesto a las Ganancias alcanzó un máximo de $7,8 billones y contribuyó a mejorar el resultado global tras nueve meses de caída en valores ajustados por inflación. El tributo se vio impulsado por el aumento de las utilidades de las empresas y de la base imponible de los trabajadores.

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ARCA informó que en mayo las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $21,5 billones, un incremento nominal del 35,6% respecto del mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 32,4% en ese lapso. En términos reales registró un aumento de 3,3 por ciento.

En el caso de Ganancias el informe de ARCA destacó que incidieron favorablemente:

La baja base de comparación , debido al menor saldo a ingresar en el año anterior por los altos anticipos del período fiscal 2023.

El incremento en mayo 2026 de la cantidad de presentaciones y del impuesto determinado en relación a lo presentado en el año anterior en el mes de vencimiento, favorecido por los incentivos generados por las modificaciones de la Ley 27.799, como ser el incremento de los umbrales penales, el aumento de multas por infracciones formales y la disminución de períodos de prescripción para contribuyentes cumplidores.

Los cambios introducidos por la R.G. 5.685/2025 en Ganancias Sociedades, que modificó las alícuotas de los anticipos a 11,11% en un régimen de 9 ingresos .

Atenuó la variación la liquidación anual de relación de dependencia y jubilados con el cómputo del Siradig 2025 y de los parámetros definitivos para el período fiscal 2025..

Por otra parte, ARCA explica los factores que incidieron negativamente en el mes por IVA impositivo e IVA Aduanero:

El incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago , en relación al año anterior.

Mayores devoluciones a Exportadores y del Régimen de Comercialización de Granos en comparación al año pasado.

Mayores pagos con saldos a favor de los contribuyentes .

La desaceleración de las importaciones, debido a la alta base de comparación por el fuerte crecimiento en el año anterior.

La liquidación del agro en plena cosecha gruesa

En plena recolección de maíz y soja, las empresas del sector agroexportador liquidaron USD 2.677 millones durante mayo. El monto representó un incremento del 7% respecto de abril y una disminución del 12,3% en comparación con un año antes.

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Los datos surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que precisaron además que el acumulado anual totalizó USD 10.343 millones. En comparación con el período enero-mayo de 2025, significó un ingreso 12% inferior.

“Mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”, explicaron en Ciara-CEC. En términos de recaudación, lo ingresado por retenciones disminuyó 18,3% en valores nominales y 38,3% en valores reales.

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Mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores (Ciara-CEC)

En los primeros cinco meses de 2026, los recursos tributarios sumaron $89,6 billones. El total implicó un aumento nominal del 26,4% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 4,5% respecto del año anterior.

A partir del período devengado mayo 2026 -se liquida en junio- comenzó a aplicarse el beneficio establecido en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mediante el cual se dispuso una alícuota reducida de Contribuciones patronales por cada nuevo trabajador incorporado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. El beneficio aplica a empleadores del sector privado y tendrá efectos en la recaudación a partir del mes que viene.

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Giros a provincias: suba real en mayo y caída en el acumulado

En mayo de 2026, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $8 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $5,57 billones girados en igual período del año anterior. La variación nominal fue del 44,5% y, al descontar la inflación del período, se tradujo en una suba real del 8,6 por ciento.

La coparticipación -las transferencias automáticas sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones- aumentó 9,2% en valores ajustados por inflación. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz, sostuvo que el factor determinante fue el crecimiento de lo percibido por ARCA por el Impuesto a las Ganancias.

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En el acumulado del año a mayo, los giros automáticos totales por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones registraron una baja de 2,4% en valores reales (Iaraf)

Según la información suministrada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Iaraf destacó que las transferencias automáticas totales por jurisdicción registraron variaciones reales positivas en todos los casos, con una dispersión de 5,4 puntos porcentuales entre Buenos Aires, con la menor suba (7,6%), y Catamarca, la mayor (13%). En la zona intermedia se ubicaron Misiones (9,6%), Tucumán (9,5%) y CABA (9,2 por ciento).

En el acumulado del año a mayo, los giros automáticos totales por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron $29,8 billones, frente a $23,1 billones en igual período del año anterior. El aumento fue del 29,7%, equivalente a una baja real del 2,4% al descontar la inflación del período.

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