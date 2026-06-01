El Banco Central compró más de USD 9.800 millones en 2026 y podría alcanzar un objetivo clave en los próximos días

El BCRA hilvana 98 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este lunes una adquisición de 55 millones de dólares, llevando el total acumulado en el año por encima de los 9.800 millones. Este monto representa ya más del 98% del objetivo anual fijado para la compra de divisas.

Desde la implementación del régimen monetario actual en enero, el BCRA sumó USD 9.806 millones a sus reservas. El organismo acumula así 98 jornadas consecutivas con resultado favorable en sus operaciones cambiarias, una secuencia que solo fue interrumpida el 2 de enero. El 10 de abril se registró la mayor compra diaria, con un total de USD 457 millones adquiridos.

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En la primera parte de mayo, las intervenciones diarias se mantuvieron por debajo de los USD 100 millones, aunque el ritmo se aceleró en la segunda mitad del mes. Durante la última semana, las compras totalizaron USD 761 millones y el saldo de mayo llegó a 2.596 millones de dólares. En tal sentido, junio arrancó por debajo del promedio del mes anterior.

Fuentes del Ministerio de Economía anticipan que una mayor parte de los ingresos por exportaciones agropecuarias aún no ingresó al circuito cambiario, lo que podría ampliar la disponibilidad de divisas para el BCRA en el corto plazo.

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Hasta la fecha, el ente monetario alcanzó el 97% de la meta establecida para 2026. La demanda de fondos por parte del Tesoro Nacional en los primeros tres meses del año limitó el crecimiento neto de reservas. Para mantener el ritmo de acumulación, el Central optó por emitir pesos sin esterilización, mientras el Tesoro absorbió ese excedente a través de colocaciones de deuda en moneda local, buscando estabilizar el dólar y frenar la inflación.

Las previsiones oficiales proyectan que, en 2026, el saldo neto de compras se ubicará entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, en función de la cantidad de divisas disponibles y la demanda de pesos en el mercado doméstico. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la evolución de estos factores será central para alcanzar los objetivos anuales.

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El ingreso de dólares por la venta de la cosecha gruesa se mantiene como un pilar fundamental para fortalecer las reservas internacionales. Un reporte de Portfolio Personal Inversiones destacó la aceleración en la liquidación del agro, que pasó de promediar USD 125 millones diarios en abril a USD 141 millones en mayo.

“En términos absolutos, el sector liquidó USD 2.677 millones durante el mes según CIARA, en línea con los USD 2.601 millones que compró el BCRA. Una manera de verlo sería que prácticamente la totalidad de las divisas aportadas por el agro terminó siendo absorbida por la autoridad monetaria, mientras que los flujos netos del resto de los sectores se compensaron entre sí”, indicaron.

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Por otro lado, las emisiones de deuda en mercados internacionales por parte de empresas y provincias superarían los USD 3.200 millones en las próximas semanas, reforzando la capacidad de intervención del Central.

“Con la última colocación de EDEMSA por USD 300 millones, las emisiones en el mercado internacional sumaron USD 1.500 millones en mayo y ya acumulan USD 11.900 millones desde las elecciones de medio término. Este flujo podría extenderse durante 2026, anticipando una potencial volatilidad de cara a 2027″, destacó un informe de GMA Capital.

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Al cierre de la jornada, las reservas brutas alcanzaron los USD 48.368 millones, con un incremento diario de 177 millones de dólares. En mayo, la suba mensual fue de 3.708 millones de dólares. Estos niveles constituyen el máximo en casi siete años y supera el pico registrado en febrero por la actual administración.

“La subida en las reservas de hoy se explica, además de por las compras del día, por los movimientos de vuelta de bancos, habituales a comienzo de mes”, explicaron desde el BCRA.

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Cabe destacar que la autoridad monetaria realizó el pago del Bopreal Serie 3, equivalente al 34% del capital emitido, por un monto próximo a los USD 1.020 millones más un interés del 3 por ciento. Según fuentes del organismo, en los datos de este lunes se refleja la caída de la parte pagada al exterior, que fueron 52 millones de dólares.