Economía

Cuántos porteños son de clase media y la cifra que hay que ganar para pertenecer a ese estrato social

El Idecba registró un suba de la porción de la población que integra los sectores medios en su última publicación oficial. Qué pasó con la indigencia, la pobreza y los segmentos acomodados

Casi el 50% de los
Casi el 50% de los habitantes de CABA pertenecen a la clase media, según datos oficiales. Photographer: Sarah Pabst/Bloomberg

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) estimó que la franja social identificada como clase media creció durante el tercer trimestre de 2025 y abarcó a casi el 50% de los habitantes.

Los sectores medios representan el grupo más numeroso y el que tuvo el mayor incremento interanual. En territorio porteño, reúnen al 51,4% de los hogares y al 49,0% de la población, lo que equivale a cerca de 707.000 hogares y 1.511.000 personas.

De acuerdo a la información oficial, en el último año, este segmento aumentó su peso en 1,9 puntos porcentuales en hogares y 2,9 puntos en población. No obstante, todavía se ubica más de 6 puntos porcentuales por debajo de los 55,2% que había registrado la variable en el mismo período de 2017.

Por su parte, los sectores acomodados también experimentaron un crecimiento, incluso superior al de la clase media. Su presencia subió 8 puntos porcentuales en hogares y 6,2 puntos en población, alcanzando el 16,1% de los hogares y el 12,6% de los habitantes de la Ciudad. Esto involucra a aproximadamente 221.000 hogares y 389.000 personas. En este caso, se posiciona cerca del punto más alto de la serie: 12,9% en 2017.

A la vez, el 13,7% de los hogares de CABA (188.000) y el 17,3% de sus habitantes (534.000) se encontraban en situación de pobreza entre julio y septiembre de 2025. Estas cifras reflejan una disminución respecto al mismo período de 2024, en un escenario donde los ingresos lograron crecer por encima de la inflación.

De acuerdo con datos de Idecba, la comparación interanual muestra una reducción de 111.000 hogares y 334.000 personas bajo el umbral de la pobreza. El organismo resaltó que este resultado representa “la cuarta baja medida en términos interanuales consecutiva”.

Por otro lado, la indigencia afectó al 4% de los hogares (55.000) y al 5,3% de la población (164.000). “Dentro del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema (indigencia) se reduce en la comparación interanual, pasando a representar el 29,1% de los hogares con carencias de ingresos y el 30,7% de las personas en esa condición”, informó el organismo estadístico.

Una familia tipo precisó de
Una familia tipo precisó de más de $2 millones mensuales para ser de clase media en noviembre de 2025. (Sarah Pabst/Bloomberg)

Cuánto se necesita para ser clase media en CABA

A fines de continuar con el análisis del tercer trimestre de 2025, a septiembre del año pasado, una familia tipo requirió ingresos de $1.997.377 para pertenecer a la clase media en la Capital Federal, según datos oficiales. Este monto corresponde a un hogar integrado por dos adultos y dos hijos en edad escolar y representa el nivel más alto registrado hasta el momento para acceder a este segmento social.

No obstante, la estadística más actual se corresponde con noviembre de 2025. La segmentación de ingresos definida por el Idecba permite identificar distintos niveles sociales. Los hogares considerados en situación de indigencia son aquellos cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En tanto, los pobres no indigentes logran cubrir la CBA pero no la Canasta Básica Total (CBT).

Por encima del umbral de pobreza se ubican los no pobres vulnerables, con ingresos comprendidos entre la CBT y la Canasta Total (CT), que para el hogar tipo de referencia se fijó en $1.661.524 en noviembre.

El sector denominado medio frágil percibe ingresos que van desde el valor de la CT hasta 1,25 veces ese monto ($2.076.904,90). La condición de clase media corresponde a quienes reciben entre 1,25 y cuatro veces la CT, es decir, entre $2.076.904,91 y $6.646.095,71. Los sectores acomodados superan ese nivel superior de ingresos. En enero se conocerán los datos correspondientes a diciembre del año pasado.

