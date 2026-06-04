Al menos cuatro muertos al estrellarse una avioneta cerca de la costa de Croacia

Varias personas murieron en un accidente aéreo en la región de Istria, en Croacia

Al menos cuatro personas murieron este jueves al estrellarse una avioneta cerca de la ciudad croata de Medulin, en la costa adriática, por razones aún desconocidas, según informaron los servicios de emergencia croatas.

“Extraoficialmente, se han reportado cuatro muertos y se sigue buscando a otras dos personas”, detalló la emisora regional croata N1, mientras que fuentes del Instituto Regional de Medicina de Emergencia confirmaron al portal de noticias Index que el número de víctimas mortales confirmadas hasta el momento es de cuatro.

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La policía local explicó que, tras recibir una alerta hacia las 11:15 hora local (09:15 GMT), varios equipos de agentes, paramédicos y bomberos se trasladaron de inmediato a la zona del siniestro, una extensión de terreno deshabitada en el límite entre la ciudad de Pula y el municipio de Medulin, cerca del aeródromo deportivo de la localidad.

Según Index, la avioneta habría despegado de Alemania sin notificar previamente su plan de vuelo a las autoridades de aviación croatas, y se cree que todas las víctimas son de nacionalidad extranjera.

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Algunos testigos relataron haber visto al aparato realizar movimientos en espiral sobre un vertedero cercano antes de perder el control y estrellarse contra el suelo, lo que provocó que la aeronave se partiera en dos debido al fuerte impacto.

Medulin se encuentra en el extremo sur de la península de Istria, a pocos kilómetros de Pula, y forma parte de una de las zonas turísticas estivales más visitadas de Croacia.

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El siniestro que dejó varias personas fallecieron este jueves ocurrió en la región de Istria, al noroeste de Croacia, según informó la agencia estatal de noticias Hina, citando a la policía.

Personal de rescate se encuentra junto a una avioneta que se estrelló en la región noroccidental croata de Istria, cerca de la ciudad adriática de Medulin, el 4 de junio de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. Sasa Miljevic/Pixsell/vía REUTERS

Según información no oficial, se hallaron cuatro personas fallecidas y los equipos de rescate buscaban a otras dos.

Nadie de la policía de Istria estuvo disponible de inmediato para hacer declaraciones.

La policía informó que los servicios de emergencia, la policía y los bomberos se encontraban en el lugar del accidente, según Hina.

Los servicios de emergencia buscaban a dos personas desaparecidas, informaron los medios.

Personal de rescate se encuentra junto a una avioneta que se estrelló en la región noroccidental croata de Istria, cerca de la ciudad adriática de Medulin, el 4 de junio de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. Sasa Miljevic/Pixsell/vía REUTERS

La Asociación Nacional de Bomberos informó en redes sociales que el accidente tuvo lugar cerca del aeródromo deportivo de Medulin y que bomberos y equipos médicos de emergencia se encontraban en el lugar.

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Los medios locales mostraron imágenes del lugar del accidente e informaron que se buscaba a dos personas más.

Según la emisora ​​estatal HRT, la avioneta, registrada en Alemania, había despegado de Austria con destino a Medulin.

En una fotografía tomada por AFP, se podía ver una bandera alemana negra, roja y dorada en la cola de los restos de la avioneta.

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Se esperaba la presencia en el lugar de los hechos de investigadores de la Agencia Nacional de Investigación de Accidentes Aéreos, Marítimos y Ferroviarios (AIN).

(Con información de Reuters, AFP y EFE)