El Gobierno se encamina a alcanzar la meta de reservas netas del FMI por primera vez en lo que va del mandato de Milei

El Banco Central superó los USD 10.000 millones en compras de divisas y habría cumplido la meta técnica del FMI.

La relación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está cambiando y todo se encamina a que en diciembre se cumpla una meta que por años no respetó la Argentina. En las últimas horas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó el objetivo de compra de reservas para este año (USD 10.000 millones), pero el verdadero canbio está en que según cálculos privados se cumplió el objetivo de acumulación que se pactó con el organismo internacional para junio y hay buenas proyecciones paraa diciembre, momento en que se volverá a poner sobre la lupa los resultados del programa económico.

La autoridad monetaria concretó la adquisición de USD 43 millones el miércoles, lo que permitió alcanzar el 100% de la meta anual fijada para 2026. Desde enero, el BCRA sumó USD 10.020 millones mediante compras dentro y fuera del mercado cambiario, en el marco de un nuevo esquema monetario. La entidad encadenó 100 ruedas con saldo positivo, salvo el 2 de enero, y la compra diaria más alta se registró el 10 de abril, con una operación de 457 millones de dólares.

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Meta reservas FMI

El cumplimiento anticipado de la meta técnica del FMI generó mejores expectativas para el resto del año. Según la consultora 1816, el BCRA logró sobrecumplir la meta de reservas de junio en unos USD 2.000 millones después del pago del BPY26 de este lunes. “Las compras del BCRA hacen que la meta 2026 del FMI esté muy bien encaminada. Según nuestros cálculos, el objetivo para fin de junio ya está sobrecumplido en unos USD 2.000 millones y parecen ser muy buenas las perspectivas pensando en la meta de diciembre”, indicó la firma.

Lo que implicaría un cambio respecto al historial de la Argentina con el organismo internacional. La consultora remarcó que Argentina incumplió la meta de reservas de 2025 por USD 10.500 millones, lo cual derivó en un ajuste a la baja de los niveles objetivo para este año. A pesar de ese recorte, el objetivo de sumar USD 8.000 millones se presentaba como un desafío relevante y, con los datos actuales, se percibe alcanzable.

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Las proyecciones oficiales iniciales situaban el saldo neto de compras para 2026 entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función de la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos en el mercado local. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que “la dinámica de estos factores será determinante para cumplir las metas anuales”. Durante la última semana, la entidad sumó USD 761 millones, mientras que el saldo de mayo cerró en USD 2.596 millones. En los primeros días de junio, el BCRA acumuló USD 273 millones adicionales.

De cara la segundo semestre

En los últimos seis meses del año, en el equipo económico esperan avanzar con la acumulación de reservas. Sobretodo luego de que en julio se den a conocer los mecanismo de financiamiento (garantías con organismos internacionales y prestamos con bancos) para el pago con bonistas por USD 4.200 millones.

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Durante su participación en el evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, remarcó que “a medida que progresa el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alineara con la compra de reservas que lleva a cabo el Banco Central, esto reflejara el gran progreso del Tesoro en el programa de refinanciamiento de sus obligaciones en dólares”. Werning subrayó que el Tesoro prioriza “de manera racional las fuentes de financiamiento más baratas, aprovechando la repatriación de ahorro en dólares de argentinos y las operaciones con garantías de organismos previas a las fuentes de mercado externo”.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, apuesta a que la acumulación de reservas aumente con los mecanismos de financiamiento.

El logro del BCRA permitió abrir una ventana de oportunidad para avanzar hacia el segundo semestre sin la presión de nuevas revisiones o exigencias inmediatas del organismo multilateral. La perspectiva de no requerir un nuevo waiver -dispensa- del Fondo en diciembre marcaría un contraste con el año anterior, cuando el país tuvo que negociar un ajuste de las metas por un desfase de USD 10.500 millones respecto al objetivo.

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El directorio del FMI concedió dos waivers consecutivos a la Argentina por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas, y se muestra muy paciente al momento de reclamar las reformas previsionales e impositivas que Milei y Caputo prometen desde la primera negociación a comienzos de 2024.

La consultora 1816 subrayó el cambio de escenario respecto de 2025 y el margen de maniobra que abrió el ajuste a la baja de las metas para este año. La entidad concluyó que, si bien el desafío inicial era relevante, la dinámica de compras y la disponibilidad de dólares facilitaron el cumplimiento, al punto de que la meta de sumar USD 8.000 millones “a esta altura luce muy cumplible”.

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El horizonte en los próximos meses apunta que el BCRA consolide el sendero de acumulación de reservas, con la expectativa de que la combinación de resultados positivos en el mercado cambiario y el acceso a fuentes alternativas de financiamiento permitan evitar nuevas negociaciones con el FMI hacia fin de año. El desempeño del BCRA y la coordinación con el Tesoro constituyen los ejes del esquema vigente.