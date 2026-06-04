Fabrica zapatos hace 16 años y describió el desafío de sostener su emprendimiento: “Estamos todos tirando y no nos alcanza a nadie”

Clara Barceló sostuvo que la crisis económica en Argentina golpea a su emprendimiento de zapatos por la caída del consumo y los costos de producción

La crisis económica en Argentina puso en jaque a emprendedores. Desde hace 16 años, Clara Barceló encabeza una marca de zapatos que reivindica el trabajo artesanal. En diálogo con Infobae Al Mediodía explicó que enfrenta a diario el reto de mantener a flote un negocio en un panorama de incertidumbre.

“Hace dieciséis años hago zapatos en Argentina, pero también hacemos mucho más: diseñamos herrajes desde cero, probamos materiales y apostamos a los talleres y oficios que merecen perdurar”, contó Barceló. Y afirmó: “Son dieciséis años de remarla en dulce de leche”.

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El impacto de la caída del consumo, los costos de producción y las limitaciones para vender sin financiación son algunos de los factores que impactan de forma negativa en el emprendimiento, según detalló Barceló. En este sentido explicó que la venta en cuotas se volvió una herramienta necesaria para sostener el movimiento comercial.

Aún así, la emprendedora destacó la importancia de la identidad nacional en su proyecto, aun cuando sostenerlo se vuelve cada vez más complejo. “Seguimos creyendo aquí, con errores y esfuerzo, con miedo a veces, pero con el corazón. Hay oficios que no deberían desaparecer nunca, pero la verdad que no la estamos pasando bien”, agregó la emprendedora.

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La marca de calzado de Clara Barceló apuesta al diseño, la producción nacional y el trabajo artesanal después de 16 años de actividad en Argentina

De forma continua, Barceló contó que la marca también ofrece descuentos por transferencia, pero esa opción no alcanza para compensar la menor demanda. “Sin cuotas, las veces que hemos puesto solo tres nos costó mucho más”, señaló.

La emprendedora sostuvo que su propuesta no compite por precio, sino por diseño. Aun así, indicó que incluso entre clientes con mayor poder adquisitivo detecta un freno en las compras y un cambio en las prioridades de consumo.

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En ese marco, dijo que muchos clientes siguen la marca, valoran el producto y envían mensajes, pero no siempre pueden concretar una compra. También mencionó que parte de su público acumula cuotas y posterga nuevas decisiones de consumo.

Cómo cambió la estrategia de producción

Entre otras estrategias, la emprendedora contó que incorporó la modalidad de preventa para vender sin stock previo. Explicó que lanza productos por tiempo limitado, toma los pedidos, cobra y luego manda a fabricar.

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Esa dinámica, según dijo, le permitió ordenar mejor la producción y reducir el riesgo de inmovilizar capital en mercadería. También sostuvo que una mala gestión de compras del año pasado le dejó stock que ahora necesita vender rápido.

La empresaria señaló que antes podía absorber mejor ese tipo de errores porque la suba de precios le permitía liquidar mercadería sin perder tanto margen. Ahora, dijo, ese escenario cambió y cada decisión de compra tiene más impacto.

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Contó además que, si un color o un modelo no funciona, intenta reconvertir materiales para volverlos comercializables. Lo describió como un trabajo de ajuste permanente sobre detalles de diseño, producción y demanda.

Barceló afirmó que la venta en cuotas se volvió clave para sostener las ventas de zapatos ante las dificultades para comprar sin financiación

Los costos, la mano de obra y la producción local

Consultada sobre el costo de producción, Barceló respondió que el componente de mayor incidencia es la mano de obra. Aún cuando consigue materiales más económicos, el precio final casi no cambia por ese peso dentro de la estructura.

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También aclaró que no importa insumos de manera directa. Según explicó, trabaja con producción local y con proveedores vinculados a la industria nacional.

En otro tramo de la entrevista, planteó una tensión entre los costos laborales y la pérdida de poder de compra. “Es una sábana corta, estamos todos como tirando y no nos alcanza a nadie”, afirmó.

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Barceló agregó que en esta temporada la marca tuvo que absorber parte de los aumentos porque el mercado puso un límite. Según su explicación, decidió sostener precios más bajos para seguir vendiendo, aunque eso redujo el margen.

El impacto sobre el empleo y la estructura del negocio

Al mismo tiempo, la emprendedora dijo que hoy trabajan siete personas en su estructura directa. Desde fines del año pasado redujo personal y que despidió a tres empleados.

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A eso sumó una baja en el nivel de actividad de las fábricas con las que trabaja. Como ejemplo, indicó que una de ellas pasó de 25 empleados a 15.

Barceló recordó que antes de la pandemia llegó a tener ocho locales entre propios y franquicias. Luego, según relató, el negocio se replegó por la crisis económica y por cambios en los hábitos de consumo. “Veo emprendimientos que cierran todos los días y fabricantes un montón”, dijo.

La emprendedora incorporó la preventa para ordenar la producción, vender sin stock previo y reducir el riesgo de inmovilizar capital en mercadería REUTERS/Jon Nazca/File Photo

Deudas, créditos y límite financiero

Entre otras cosas, Barceló confirmó que está endeudada y que atraviesa dificultades para afrontar los compromisos tomados. Dijo que sacó créditos y que hoy le cuesta sostenerlos. “Estoy endeudada, estoy haciendo malabares. Y cuando me siento a hablar con el banco para ver cómo hacer, tampoco hay como una respuesta lógica. Es como que viven una realidad paralela”, reflexionó.

Cuando le preguntaron si podrá pagar esas deudas sin una reestructuración, respondió: “Así no, como está ahora actualmente la venta, no”. Explicó que tomó ese financiamiento entre fines de 2024 y principios de 2025.

Según detalló, una parte del crédito se destinó a ordenar desajustes financieros con proveedores. La otra apuntaba a ampliar el negocio, abrir un local nuevo, sumar stock y ganar puntos de venta.

Sin embargo, señaló que la caída de las ventas frenó esos planes y que el capital terminó destinado a otros usos. Por eso, dijo, la situación actual es complicada y obliga a revisar cada paso del negocio.

Producción argentina, importaciones y presión impositiva

Barceló remarcó que mantiene su apuesta por fabricar en el país. Explicó que valora el trabajo con talleres, oficios y procesos locales, y no quiere trasladar la producción a otro mercado.

En ese sentido, planteó que podría buscar alternativas fuera de la Argentina, pero que intenta evitar esa opción. “Si no lo hice y si trato de evitarlo es porque me gustaría poder dar lugar acá de trabajos”, sostuvo.

Asimismo indicó que la presión impositiva representa un problema para emprender y también para pensar en exportaciones. Como referencia, mencionó diferencias de precios con Chile para productos de una misma marca. A partir de esa comparación, señaló que el problema no pasa por el diseño ni por el producto, sino por los costos que enfrenta la actividad en la Argentina.

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