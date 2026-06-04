Economía

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en junio 2026 tras los aumentos

El ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad actualizó haberes, asignaciones y pensiones, y el medio aguinaldo elevó el ingreso total de los beneficiarios, mientras los programas de Capital Humano continúan sin modificaciones

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Genéricas de ANSES 1920
ANSES actualizó en junio de 2026 la AUH, las jubilaciones, las pensiones y otras prestaciones con un aumento del 2,58% por la fórmula de movilidad previsional atada al IPC del Indec - ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó en junio de 2026 los montos de las principales prestaciones del sistema de seguridad social argentino, en un esquema de ajuste que abarca desde haberes jubilatorios hasta asignaciones familiares, pensiones no contributivas y programas de transferencia de ingresos.

El incremento responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que establece actualizaciones mensuales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con dos meses de rezago. En este caso, el porcentaje aplicado fue del 2,58%, equivalente a la inflación registrada en abril pasado.

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Las prestaciones administradas por Anses cubren a distintos grupos de la población: jubilados y pensionados del sistema contributivo, adultos mayores sin aportes suficientes, familias con hijos a cargo en situación de vulnerabilidad social, personas con discapacidad y trabajadores informales o desocupados, entre otros. El calendario de cobros de junio fue organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario, una modalidad que distribuye los pagos a lo largo del mes y contempla feriados nacionales y días no laborables.

A su vez, junio incluye el pago del medio aguinaldo, un adicional equivalente al 50% del mayor haber mensual percibido durante el semestre, lo que eleva el ingreso total del mes para los beneficiarios del sistema previsional.

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Vista frontal de un grupo diverso de personas haciendo fila en la acera frente a una oficina de ANSES en un escenario urbano diurno en Argentina.
Junto al haber de junio se acredita el aguinaldo semestral, que representa el 50% del mayor ingreso mensual del período y lleva el total cobrado por encima de los valores habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilación mínima

El haber mínimo de los jubilados asciende en junio a $403.317,99 brutos, tras la aplicación del incremento de 2,58%. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto se ubica en $391.218.

A quienes perciben la jubilación mínima se les suma un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024 y exento de descuentos por su carácter no remunerativo. En junio se acredita además el medio aguinaldo, que para este grupo equivale a $201.659 brutos; sobre ese monto también se aplica la retención del 3% de PAMI, lo que arroja un aguinaldo neto de $195.609. El ingreso total del mes —haber, bono y aguinaldo— alcanza los $674.976,99 brutos —$656.827,67 netos—.

Las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo se cobran desde el 8 hasta el 22 de junio.

Jubilación máxima

El haber máximo jubilatorio llega en junio a $2.713.948,17 brutos, luego de la actualización por inflación. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo correspondiente a este grupo es de $1.356.974 brutos y, una vez aplicado el descuento, queda en $1.316.264,78 netos. El ingreso total del mes alcanza los $4.070.922,27 brutos —$3.879.475,78 netos—.

Las jubilaciones que superen el haber mínimo se abonan desde el 23 hasta el 29 de junio, según terminación de DNI.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
La jubilación mínima de ANSES llegó a $403.317,99 brutos en junio de 2026 y alcanzó $674.976,99 con bono extraordinario y aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $322.654,39 brutos en junio ($312.974,76 netos). Al sumar el bono extraordinario de $70.000 y el aguinaldo de $161.327 brutos ($156.487,19 netos), el ingreso total del mes para los titulares de la PUAM llegará a $553.981,59 brutos —$539.461,95 netos—.

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no perciban ninguna otra prestación previsional y no exige aportes previos. Incluye cobertura médica a través del PAMI y es compatible con asignaciones familiares.

El trámite puede realizarse de forma digital a través de la plataforma Mi ANSES.

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez alcanzarán en junio un haber de $282.322,60. Con el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $141.161, el ingreso total del mes se ubica en $493.483,90. A diferencia de las jubilaciones y la PUAM, las PNC no están sujetas al descuento de PAMI sobre el haber ni sobre el aguinaldo, dado que sus titulares acceden a cobertura médica a través del Programa Federal Incluir Salud.

Pueden acceder a la PNC por Invalidez quienes presenten una disminución física o mental del 66% o más. La PNC por Vejez, en tanto, está dirigida a personas mayores de 70 años que no perciban jubilación ni pensión. En ambos casos, el solicitante no debe contar con ingresos que superen los topes establecidos por Anses.

El cobro se realiza desde el 8 hasta el 12 de junio, según la terminación del DNI.

Pensión Madre de 7 Hijos

La Pensión Madre de 7 Hijos tendrá en junio un haber de $403.317,99, equivalente al de la jubilación mínima. Con el bono extraordinario, el ingreso asciende a $473.317,99. Al incorporar el medio aguinaldo, el total del mes llega a $674.976,99. Esta prestación está destinada a madres de siete hijos o más, de cualquier edad, que no cuenten con otra prestación previsional o contributiva.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
La PUAM alcanzó $322.654,39 brutos en junio y llegó a $553.981,59 con bono de $70.000 y medio aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en junio un monto de $144.932 por cada menor de 18 años. La AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años cuyos adultos a cargo sean trabajadores informales, desocupados o perciban ingresos bajos. La normativa establece que si algún miembro del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.970.968 mensuales, la familia queda excluida del cobro.

Para la AUH por discapacidad, el valor asciende a $471.915 mensuales. Se mantiene la retención del 20% del valor mensual, que solo se libera con la presentación de la Libreta AUH, el documento que acredita la asistencia escolar y los controles de salud y vacunación requeridos por la normativa. Los titulares de la AUH también reciben la Tarjeta Alimentar de forma automática, sin necesidad de inscripción previa, para la compra de alimentos. La AUH se cobra desde el 8 hasta el 22 de junio, según terminación de DNI.

Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados se fija en junio en $72.474 por hijo para el primer rango de ingresos. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $236.013 mensuales. El calendario de cobro es el mismo que el de la AUH: desde el 8 hasta el 22 de junio.

Asignación por Embarazo para Protección Social

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) tiene en junio un monto de $144.932. Sus titulares cobran desde el 8 hasta el 22 de junio, según la terminación del DNI.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La AUH de ANSES se fijó en $144.932 por hijo y la AUH por discapacidad en $471.915, con retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH

Ex Potenciar Trabajo: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

El Potenciar Trabajo fue reorganizado en 2024 por el Ministerio de Capital Humano bajo dos nuevas denominaciones: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Ambos programas continúan vigentes: el primero, por una medida cautelar dictada en abril de 2026 por el Juzgado Federal de Campana, que ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las prestaciones tras el anuncio de cierre del esquema. Por su parte, el segundo lo hace por decisión del Poder Ejecutivo, que extendió su vigencia a 48 meses mediante una resolución publicada también en abril en el Boletín Oficial.

A diferencia de las prestaciones de la seguridad social, estos programas no reciben incrementos automáticos por movilidad previsional. El monto mensual se mantiene en $78.000 para junio de 2026, sin actualización respecto a meses anteriores. Aunque el Ministerio de Capital Humano no realizó un anuncio oficial, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmó que el pago de junio fue habilitado.

El cobro no sigue el esquema escalonado por DNI que rige para el resto de las prestaciones de Anses.

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