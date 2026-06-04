El brote de sarampión en Guatemala deja 20 muertos y 6.764 contagios confirmados

Guatemala enfrenta un brote de sarampión con 20 fallecidos y 6.764 casos confirmados hasta el 1 de junio, afectando principalmente a niños y adultos jóvenes tras un retiro religioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala acumula 20 fallecidos y 6.764 casos confirmados de sarampión hasta el 1 de junio, según el portal especial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El dato de mortalidad es preliminar y se actualiza conforme avanza la revisión de cada defunción, un proceso que combina información epidemiológica, análisis de laboratorio y atención hospitalaria con evaluación de un comité de expertos externos al MSPAS.

La mayoría de las personas fallecidas eran menores de edad sin esquema completo de vacunación, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entre los muertos hay seis adultos de 21, 23, 27, 29, 33 y 42 años.

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El brote dejó además una letalidad de 0,30%, lo que equivale a cerca de tres muertes por cada 1.000 personas enfermas, de acuerdo con el portal oficial. En menores de edad, ese riesgo es mayor, según la misma fuente.

La jornada nacional abarca desparasitación y prioriza la inmunización infantil, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y Unicef (Foto cortesía Ministerio de Salud y Asistencia Social)

Más de la mitad de los casos se concentra entre los 15 y 39 años

El 56% de los casos confirmados corresponde a personas de 15 a 39 años, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El portal define como caso confirmado a toda muestra positiva por serología de inmunoglobulina M o por detección de ARN viral mediante RT‑PCR en muestras respiratorias o de orina.

La distribución por sexo es casi idéntica: 49% de los casos corresponde a hombres y 50% a mujeres, según el MSPAS. El ministerio señala que el sarampión se propaga de la misma forma sin distinguir sexo, aunque advierte un riesgo particular para las embarazadas, que no pueden recibir la vacuna y pueden sufrir complicaciones en el embarazo si se exponen al virus.

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En la distribución por pueblo, el 50,1% de los casos corresponde a población ladina mestiza y el 26,8% a población maya, según el portal del MSPAS. El 18,5% figura sin dato, el 4,5% como desconocido, el 0,1% como xinca y menos de 0,1% como garífuna.

El riesgo más alto aparece en bebés de cuatro a 10 meses

El grupo con mayor frecuencia de enfermedad por cada 100.000 personas es el de bebés menores de un año, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El portal explica que, aunque ese grupo es numéricamente menor, se enferma a una tasa mucho más alta que el resto.

Entre los 1.014 bebés menores de un año que contrajeron sarampión, los casos aumentan a partir de los cuatro meses y alcanzan su punto más alto a los ocho meses, con 132 casos, de acuerdo con el MSPAS. Ese pico ocurre antes de la edad en que se aplica la primera dosis SPR del esquema regular, fijada en los 12 meses.

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Por esa razón, el ministerio adelantó la dosis cero desde los seis meses durante el brote, según el portal oficial. Hasta ahora, en respuesta a la epidemia y dentro del esquema regular, se administraron 898.727 dosis de vacuna.

El brote comenzó tras un retiro religioso y alcanzó su pico entre marzo y abril de 2026

La línea de tiempo oficial sitúa el origen del brote entre diciembre de 2025 y abril de 2026. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el evento inicial fue un retiro de una iglesia evangélica en Santiago Atitlán, celebrado entre el 11 y el 12 de diciembre de 2025, con un período de exposición que comenzó el 22 de diciembre y reunió a más de 2.000 asistentes.

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El 21 de diciembre de 2025 se confirmó el caso índice: un hombre salvadoreño trasladado a El Salvador, mientras guatemaltecos que asistieron al retiro comenzaron a desarrollar síntomas, según el portal oficial. El 2 de enero de 2026 se notificó el primer caso confirmado en Guatemala, de nacionalidad salvadoreña, y se activó la búsqueda de casos en todo el país.

El pico del brote llegó entre marzo y abril de 2026, cuando se registró el mayor número de casos diarios, según el MSPAS. El portal resume el comportamiento de la epidemia con tres advertencias: el sarampión se propaga rápidamente si no hay vacunación, la detección temprana ayuda a controlar el brote y la vacunación es la mejor protección.

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