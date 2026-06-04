Economía

Llegaron al país dos vehículos importados que reemplazarán producción nacional: cuáles son y cuánto cuestan

Stellantis lanzó los furgones Peugeot Partner y Citroën Berlingo que reemplazan a los modelos nacionales que se dejan de fabricar este mes

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Una van Peugeot Partner blanca de perfil, iluminada con luces azules en su parte trasera, sobre una plataforma oscura con un fondo negro y pantalla
Stellantis Argentina exhibe la flamante van Peugeot Partner, parte de la nueva gama de vehículos livianos importados de Europa bajo el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Stellantis presentó en Argentina la nueva generación de los furgones Peugeot Partner y Citroën Berlingo que llegan al mercado local importados de Europa dentro del marco del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Estos dos modelos emblemáticos para el segmento de utilitarios livianos reemplazan a sus predecesores de fabricación nacional que están en junio en su último mes de producción en la planta bonaerense de Palomar.

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Pero la diferencia no es únicamente el origen de fabricación de las unidades, ya que la nueva generación de Berlingo y Partner representan un salto técnico y funcional de mayor escala a la de sus versiones históricas, pensando en adaptarse a los nuevos estándares de actividades como la distribución urbana, logística de última milla, servicios técnicos, flotas corporativas, oficios independientes y pymes.

En la nueva plataforma que comparten ambos vehículos, el chasis fue mejorado con refuerzos en zonas críticas y una puesta a punto en suspensiones que permite mantener estabilidad y control incluso con el vehículo cargado a su capacidad máxima, que alcanza hasta 865 kg, con un peso bruto total de 2.340 kg. En comparación con la generación anterior, estos dos vehículos utilitarios tienen una capacidad de carga de 3,9 m2 contra los 3 m2 de las versiones nacionales.

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Una van comercial blanca Citroën Berlingo estacionada sobre césped verde, con un edificio moderno de fondo y otra van similar al costado
El Citroën Berlingo comparte la carrocería y motorización con Peugeot Partner, aunque no el interior de la cabina.

Al tratarse de vehículos utilitarios cerrados, todo el diseño está puesto al servicio de la versatilidad, para lo cual es fundamental un interior uniforme y piso plano. La iluminación específica en la zona de carga, los ganchos de sujeción y el panel divisor de cabina con protección parcial refuerzan las cualidades específicas para el trabajo profesional, que se complementa con puertas traseras de doble hoja y el portón lateral corredizo.

Exteriormente, ambos modelos muestran una renovación total a nivel estético que se percibe especialmente en la vista frontal, en la que se incorpora la nueva identidad visual de cada marca con parrilla en color carrocería y faros con luces diurnas DRL halógenas. En el resto de la carrocería se destaca la eliminación de los logotipos frontales, la integración de una vagueta lateral protectora y llantas de acero de 16 pulgadas.

Se mantiene la motorización diésel

Mecánicamente, ambos vehículos están propulsados por el conocido HDI, un motor turbodiésel de 1.6 litros de Inyección Directa Common Rail Euro 5, es decir que no utiliza urea como sí lo hacen los motores Euro 6 como el que equipa a las Fiat Titano y Ram Dakota. La potencia que desarrolla es de 92 CV con un torque de 230 Nm a partir de las 1.750 RPM, con una transmisión es una caja de velocidades manual de cinco marchas velocidades calibrada para optimizar el aprovechamiento del torque y reducir el consumo. El tanque de combustible es de 53 litros.

Interior de un vehículo con volante multifunción negro, panel de instrumentos digital, pantalla táctil central y palanca de cambios manual
Vista detallada del moderno diseño interior del Peugeot Partner, que adopta el concepto I-Cockpit del 208 y 2008 actuales.

A nivel de seguridad, las nuevas Partner y Berlingo incorporan frenos a disco en las cuatro ruedas con sistema ABS, control electrónico de estabilidad (ESP), airbags frontales para conductor y pasajero, sistema de monitoreo indirecto de presión de neumáticos (iTPMS), cámara trasera y sensores de estacionamiento. También suman inmovilizador de motor, cierre centralizado con comando a distancia, chapón protector bajo cárter y la función Coffee Break Alert, diseñada para trayectos prolongados.

La cabina tiene una sutil diferencia entre ambas marcas. El Peugeot Partner tiene el concepto I-Cockpit con volante más chico como el Peugeot 208 y cuadro de instrumentos profundo, en cambio el Citroën Berlingo es más utilitario, con el volante más grande (tamaño convencional) y el tablero del conductor de aspecto también genérico.

El habitáculo tiene capacidad para tres pasajeros con una butaca para el conductor que es regulable en altura, profundidad y soporte lumbar, con columna de dirección ajustable y dirección asistida eléctrica.

Interior vacío de la zona de carga de una furgoneta blanca, con el suelo oscuro y estriado, paredes claras y detalles en azul a los lados de la puerta trasera
Vista del espacioso compartimento de carga de las furgonetas Peugeot Partner y Citroën Berlingo de nueva generación, destacando su diseño funcional y listo para transportar mercancías.

El tablero es digital en blanco y negro e integra computadora de a bordo, indicador de intervalos de mantenimiento y encendido automático de luces. La conectividad y multimedia se acciona a través de una pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Ambos modelos tienen el mismo precio de lanzamiento en $38.680.000 con una financiación de hasta $30.000.000 a tasa 0% en hastan en 36 meses.

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