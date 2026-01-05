La pobreza se redujo en CABA en el tercer trimestre de 2025 y creció la clase media

Un hombre busca comida en un contenedor de basura cerca de la Casa Rosada, en el centro de Buenos Aires, Argentina, el 29 de marzo de 2025. REUTERS/Mariana Nedelcu

La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó al 13,7% de los hogares (188.000) y al 17,3% de las personas (534.000) en el tercer trimestre de 2025. Esto implica una reducción frente a igual período de 2024, en un contexto en que los ingresos superaron a la inflación. Así, ganaron participación los sectores medios y acomodados.

En detalle, según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), en la comparación interanual, se registró un descenso de 111.000 hogares y 334.000 personas en condición de pobreza. El organismo oficial destacó que se trata de la cuarta baja medida en términos interanuales consecutiva.

En tanto, la indigencia alcanzó al 4% de los hogares (55.000) y al 5,3% de las personas (164.000). “Dentro del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema (indigencia) se reduce en la comparación interanual, pasando a representar el 29,1% de los hogares con carencias de ingresos y el 30,7% de las personas en esa condición”, señaló el IDECBA.

Población por estrato de ingresos (IDECBA)

La incidencia de la pobreza no afecta de manera homogénea a todos los grupos de hogares. Los mayores niveles se registran entre los hogares ubicados en la Zona Sur de la Ciudad, donde el 21,8% se encuentra bajo la línea de pobreza, y entre aquellos con presencia de niños y niñas menores de 14 años, que alcanzan una incidencia del 22,6%. En este último caso, los indicadores de pobreza e indigencia se agravan a medida que aumenta la cantidad de niños y niñas en el hogar.

En contraste, los hogares con presencia de adultos mayores muestran una incidencia de la pobreza del 12,1%, un nivel algo inferior al observado para el total de la población.

El impacto es especialmente significativo entre la población infantil y adolescente: el 27,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años vive en hogares en condición de pobreza, lo que representa unas 190.000 personas en ese tramo etario. Un año atrás, este indicador se ubicaba en 42,6%, lo que refleja una caída pronunciada en la comparación interanual.

A su vez, el informe indica que el ingreso per cápita familiar de los hogares en situación de indigencia alcanza, en promedio, los $93.428, mientras que en aquellos que padecen pobreza no indigente asciende a $290.364.

Hogares no pobres por estrato de ingresos (IDECBA)

De acuerdo con las estimaciones, para que un hogar promedio salga de la pobreza sería necesario transferir $388.031 mensuales, monto que equivale al 37,8% de la canasta básica total.

En paralelo con la reducción del peso relativo de los estratos en condición de pobreza, se observa una expansión de los hogares no pobres en la comparación interanual. Dentro de este universo, aumenta la participación de los sectores medios y, con mayor intensidad, de los sectores acomodados.

Los hogares considerados vulnerables representan el 9% del total (unos 124.000 hogares), en los que reside el 11,1% de la población, equivalente a unas 343.000 personas.

Si se los suma a los hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza, el conjunto de hogares en situación de vulnerabilidad asciende al 22,7% (alrededor de 312.000 hogares), donde habita el 28,4% de la población, unas 877.000 personas. En el último año, este grupo se redujo de manera significativa, desde el 38,2%.

Por su parte, el sector medio frágil —ubicado entre los hogares vulnerables y los sectores medios consolidados— reúne al 9,8% de los hogares y al 10,0% de las personas, lo que equivale a unos 135.000 hogares y 310.000 habitantes.

Los hogares considerados vulnerables representan el 9% del total

Los sectores medios, asociados a la denominada “clase media”, constituyen la categoría de mayor peso y la que mostró el mayor cambio interanual. En la Ciudad de Buenos Aires concentran el 51,4% de los hogares y el 49,0% de la población, es decir, unos 707.000 hogares y 1.511.000 personas. En el último año, su participación creció 1,9 puntos porcentuales en hogares y 2,9 puntos en población.

Los sectores acomodados también registraron una expansión, incluso más marcada que la de los sectores medios. Su participación aumentó 8 puntos porcentuales en hogares y 6,2 puntos en personas, hasta representar el 16,1% de los hogares y el 12,6% de la población de la Ciudad, lo que involucra a aproximadamente 221.000 hogares y 389.000 personas.

Pobreza a nivel nacional

A nivel nacional, según el Indec, la pobreza se ubicó en 31,6% durante el primer trimestre del año pasado, cuando en el mismo período de 2024 había sido de 52,9%. La indigencia fue del 6,9%.

Analistas y consultoras privadas, como la UCA y Equilibra, advierten que la fuerte caída oficial de la pobreza reflejada por el Indec responde en gran parte a cuestiones metodológicas, como la desactualización de la canasta básica y mejoras en la captación de ingresos no laborales en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Analistas y consultoras privadas, como la UCA y Equilibra, advierten que la fuerte caída oficial de la pobreza reflejada por el Indec responde en gran parte a cuestiones metodológicas (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Según estos análisis, la pobreza real en el primer semestre de 2025 estaría cerca del 40-42%, muy por encima de la cifra reportada por el Indec.

Las revisiones incluyen la actualización de la canasta de referencia y ajustes por subdeclaración de ingresos, mostrando además alta volatilidad en la serie oficial de pobreza durante los últimos años.

Los expertos recomiendan actualizar las metodologías para mejorar la comparabilidad y confiabilidad de las estadísticas, dado que la mejora informada por el instituto oficial podría estar sobreestimada.