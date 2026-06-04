La municipalidad de Guatemala inicia el montaje electromecánico del AeroMetro en Plaza España

El video muestra el avance en la construcción de un sistema de transporte elevado en un entorno urbano. Se observan grúas elevando grandes estructuras metálicas que son colocadas sobre pilares de concreto. Un camión transporta componentes mientras trabajadores supervisan las operaciones. El logotipo de Doppelmayr es visible, indicando la participación de la empresa en el proyecto. Este registro documenta la instalación de infraestructura para un nuevo sistema de movilidad.

La Municipalidad de Guatemala inició el montaje electromecánico del AeroMetro en la estación 1 de Plaza España durante la semana 22, una fase que marca el paso de la obra civil al ensamblaje del sistema que moverá las cabinas y que forma parte de un proyecto concebido para transportar hasta 374 mil usuarios por día.

Ese sistema, según la información del proyecto, operará con más de 450 cabinas de 12 pasajeros cada una, que circularán de forma continua a 23,4 km/h y pasarán por cada estación aproximadamente cada seis segundos. La estación 1 es el inicio de un trayecto con 11 estaciones distribuidas en dos líneas principales.

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En Plaza España ya fueron instalados componentes necesarios para la operación de las cabinas, entre ellos rieles, sistemas de ruedas y estructuras metálicas. También continúan trabajos de cimentación y fueron activados protocolos de seguridad por la temporada lluviosa.

Los desarrolladores del proyecto informaron que los trabajos en esa estación incluyen la instalación del sistema electromecánico que permitirá el desplazamiento y la dirección de las cabinas suspendidas.

Entre las piezas ya colocadas está el riel de acero conocido como Fahrbahn, que funcionará como rodadura dentro de la estación, además del volante electromecánico y los trenes de ruedas que permitirán el movimiento del cable.

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Una grúa trabaja en la estación de un sistema AeroMetro en construcción, mostrando sus pilares de hormigón, estructura metálica y cubiertas parciales, bajo un cielo nublado. (Aerometro Guatemala)

La primera línea unirá Plaza España con El Trébol y tendrá un centro de transferencia

La primera línea fue diseñada desde Plaza España, en la zona nueve, con estaciones en Tecún Umán, el Centro de Atención Médica Integral para Pensionados y El Trébol 1, en la zona 11. Según la planificación, en El Trébol se construirá un espacio más amplio que funcionará como centro de transferencia y punto de conexión con otros sistemas de transporte y servicios para los usuarios.

La segunda línea partirá de El Trébol 2 y tendrá estaciones en el Hospital Roosevelt, Kaminal Juyú-Rus Mall, Utatlán, Santa Rita, Eskala-Cotió y Molino de las Flores, en Mixco. En total, el trazado previsto comprende 11 estaciones.

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Según la comuna, en otros puntos avanzan las excavaciones y la construcción de la mayoría de las bases donde se levantarán las torres que sostendrán el mecanismo de las cuatro estaciones de la línea 1. También siguen las validaciones topográficas previas a nuevas fundiciones de concreto para los espacios de otras torres a lo largo del trayecto.

En las estaciones de Tecún Umán y El Trébol ya se realizaron excavaciones profundas y se colocaron bases para torres. En la estación 2, ubicada en Tecún Umán, zona nueve, se prevé ampliar la construcción hasta un segundo y un tercer nivel para adecuar la infraestructura y facilitar el cruce peatonal entre ambos lados de la vía.

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La estación 4, en El Trébol, será la estación motriz de la línea 1. Allí se instalará el motor principal que moverá el cable y funcionará un garaje para 135 cabinas, además de otros espacios menores y una plaza abierta.

Una grúa eleva un componente estructural para el nuevo sistema de transporte elevado, mostrando el progreso significativo en la obra urbana. (Aerometro de Guatemala)

En ese punto, de acuerdo con la planificación, los trabajos han sido subterráneos e incluyen la cimentación de estructuras de concreto destinadas a dar estabilidad al sistema electromecánico y al generador eléctrico con el que funcionará el AeroMetro ante eventuales fallas en el suministro de energía.

Quiñónez afirmó que la obra gris de la estación 1 está cerca del 90%

El alcalde de la ciudad Ricardo Quiñónez dijo en sus redes sociales y en las de la municipalidad que el AeroMetro “va a reducir tiempos, va a permitir que usted llegue antes a su trabajo, que regrese antes a casa, a su hogar, con su familia”. En esa misma intervención agregó que el plan apunta a alcanzar zonas de la ciudad y extenderse a municipios, y afirmó que el Instituto Guatemalteco de Turismo trabaja con la municipalidad para prolongar una línea hasta Antigua Guatemala.

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Quiñónez sostuvo además que en la estación 1 “ya la obra gris, mire, ya estamos en una etapa en donde alcanzamos cerca del 90%“. También señaló que en los próximos seis meses se podrá ver la transformación de esa infraestructura y que esa semana comenzarían a levantarse las primeras torres.

Sobre esas estructuras, el alcalde indicó que las primeras alcanzarán hasta 20 metros de altura y que el promedio sobre la Roosevelt llegará a 40 metros. Añadió que parte de los componentes listos para ensamblarse provienen de Europa, específicamente de Austria.

La imagen muestra un primer plano de la arquitectura y el diseño de una moderna estación de transporte por cable, destacando sus paneles transparentes y estructura metálica. (Aerometro de Guatemala)

El proyecto prevé retirar 721 árboles y plantar 5.569 como compensación

En otro video, la desarrolladora del proyecto abordó la tala de árboles asociada a la construcción de estaciones y al paso del AeroMetro. Allí afirmó: “Ocuparse por los árboles está bien. Desinformar, no”.

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La misma pieza audiovisual sostiene que la intervención “es puntual y tiene un plan de compensación” y que “no se trata de escoger entre árboles y movilidad”. Según la explicación de la desarrolladora, la ciudad necesita ambas cosas: responsabilidad ambiental y mejores formas de desplazamiento.

En ese video, la desarrolladora indicó que en el trayecto se identificaron más de 3 mil árboles, aunque aclaró que esa cifra corresponde al inventario forestal y no al total que será removido.

Según esa explicación, el proyecto contempla retirar 721 árboles y que 5.569 árboles serán plantados como parte del plan de reforestación. También señaló que la iniciativa fue evaluada ambientalmente con estudios técnicos, inventario forestal y planes de compensación.

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