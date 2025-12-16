Economía

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

El IDECBA dio a conocer los montos mínimos de ingreso que corresponden a cada estrato social. Una familia debe contar con ingresos superiores a $1.300.000 para quedar fuera de la situación de pobreza

IDECBA estimó que una familia
IDECBA estimó que una familia porteña necesita más de $2 millones para ser de clase media. Photographer: Sarah Pabst/Bloomberg

Para ser considerada de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una familia debe contar con ingresos mensuales superiores a $2.076.904,91. Así lo indica el reporte del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) para el mes de noviembre de 2025.

El cálculo está basado en un hogar tipo conformado por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de su vivienda, junto con dos hijos varones de 9 y 6 años. El informe también establece que la línea de pobreza para esta estructura familiar, determinada por la Canasta Básica Total (CBT), se ubica en $1.308.061, mientras que el umbral de indigencia, medido a partir de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es de $703.325.

El IDECBA aclara que estos valores se actualizan todos los meses y representan el costo de vida específico de la Ciudad, en una coyuntura de inflación y movimientos permanentes en los precios de bienes y servicios. Estas cifras presentan diferencias con las difundidas este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A nivel nacional, la CBA se sitúa en $566.364,43 y la CBT en $1.257.329,03, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), siempre considerando una familia de cuatro miembros. Al comparar ambos informes, se observa que la Ciudad de Buenos Aires presenta un costo de vida más elevado que el promedio nacional, por lo que un hogar considerado pobre bajo los parámetros porteños podría no serlo según el estándar nacional.

Una familia porteño precisó al
Una familia porteño precisó al menos $1.308.061 para no ser pobre en noviembre. Photographer: Sarah Pabst/Bloomberg

La clasificación por segmentos de ingreso que realiza el IDECBA distingue los diferentes estratos sociales. Se considera en situación de indigencia a los hogares cuyo ingreso no alcanza a cubrir la CBA. Los denominados pobres no indigentes son aquellos que llegan a cubrir la CBA pero no la CBT.

Por encima de la línea de pobreza se encuentran los no pobres vulnerables, quienes registran ingresos entre la CBT y la Canasta Total (CT), establecida en $1.661.524 para el hogar tipo de referencia.

El grupo identificado como sector medio frágil recibe entre el valor de la CT y hasta 1,25 veces esa cifra ($2.076.904,90). Se ubican en la clase media quienes cuentan con ingresos equivalentes a un mínimo de 1,25 veces la CT y hasta cuatro veces esta, lo que corresponde a un rango de $2.076.904,91 a $6.646.095,71. Finalmente, los sectores acomodados perciben montos que superan ese límite superior.

Según el IDECBA, la metodología de cálculo para estas líneas y canastas se basa en un esquema implementado en 2008, pensado para evaluar la capacidad de los hogares porteños de acceder a un conjunto de bienes y servicios acordes al estándar local.

Se necesitaron al menos $703.325
Se necesitaron al menos $703.325 para no ser indigente en CABA. Photographer: Sarah Pabst/Bloomberg

A partir de 2016, la definición de las líneas de indigencia y pobreza utiliza la CBA y la CBT como referencia. Desde marzo de 2022, la actualización de estos valores se realiza con el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), lo que permite reflejar los cambios en los precios con mayor fidelidad.

La estratificación por nivel de ingresos que realiza el instituto permite identificar los sectores más expuestos, así como también aporta información sobre la composición interna de los grupos que no se consideran pobres. Esta herramienta resulta clave para analizar la evolución social en la Ciudad y orientar el diseño de políticas públicas adecuadas para cada segmento.

El relevamiento se integra al monitoreo habitual que lleva adelante el órgano porteño acerca de las condiciones de vida de los hogares. El objetivo del IDECBA es ofrecer datos actualizados sobre los ingresos necesarios para cubrir las necesidades elementales en la Ciudad y delimitar con precisión los distintos niveles socioeconómicos urbanos.

