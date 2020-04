Alfonso Prat Gay alertó en declaraciones radiales: “El Gobierno argentino está demostrando lo que ya sabíamos, que no tiene rapidez para llegar y cuando intenta llegar sucede lo que le pasó al ministro (Daniel) Arroyo. No tenemos los recursos fiscales de Alemania o Estados Unidos, no tenemos credibilidad monetaria y no tenemos la banca pública, porque acá el Banco Nación y el Provincia están en una situación bastante delicada. A países como Argentina, la crisis del coronavirus nos pega mucho más que a otros. Lo que hagamos de arbitrariedad y persecución es pan para hoy y hambre para mañana, hay que proteger a los que dan empleo. No se puede manejar un país con decretos de necesidad y urgencia”.