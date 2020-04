El ex funcionario entiende el contexto de cuarentena, pero está convencido que el Gobierno la usa como una excusa. “Los supermercados están abiertos, no veo por qué una sucursal bancaria no puede estarlo. ¿Están abiertos los supermercados y no los bancos? Es ridículo. Pero ocurre que esto es muy conveniente para que el Gobierno emita y esos billetes no vuelvan a entrar al circuito financiero otra vez, a ser depositados, y funcione el multiplicador bancario. Por eso está el contado con liqui a $101 y el blue a 84 pesos. Es un corralón bancario que en caso de Domingo Cavallo terminó haciendo caer al gobierno. La gente no se da cuenta aún de lo que le han hecho: le secuestraron los depósitos en dólares del sistema bancario ”, asegura.