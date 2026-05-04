Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos para jubilados, AUH y planes sociales en mayo 2026

El organismo previsional dio a conocer el cronograma para todo el mes. (Adrián Escandar)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dependiente del Ministerio de Capital Humano, difundió el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de las diferentes prestaciones y planes sociales. El calendario detalla las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para cada grupo de beneficiarios, e incluye información sobre el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

El pago para jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo comienza el 11 de mayo. El cronograma se estructura de la siguiente forma:

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DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Para quienes perciben un haber superior al mínimo, el pago se realiza en fechas posteriores:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

De acuerdo con información publicada por Infobae, el monto del haber mínimo para mayo de 2026 se ajusta conforme a la última actualización por inflación (ver nota). Además, Anses otorga un bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo, y un bono proporcional para quienes reciben un monto menor al haber mínimo más el bono, de modo que igualen ese valor total.

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El bono extraordinario de $70.000 acompaña los haberes mínimos de jubilados y pensionados en el calendario de pagos de mayo (Foto: El Peruano)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

El calendario de pagos para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo es el siguiente:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo sigue el mismo esquema que la AUH, con acreditaciones según la terminación del DNI:

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DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

El calendario de la Asignación por Prenatal establece las siguientes fechas de cobro:

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad pueden cobrar en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del documento.

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

El pago de las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción) se realiza entre el 12 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

Pensiones No Contributivas

El calendario para Pensiones No Contributivas es el siguiente:

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DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Estas asignaciones se abonan entre el 11 de mayo y el 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo

Para la Prestación por Desempleo, el pago se organiza de la siguiente manera:

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DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Anses aclaró que el calendario de pagos de mayo de 2026 no introduce cambios respecto a meses anteriores. Los requisitos, el sistema de acreditación y los grupos de beneficiarios se mantienen sin variantes.

El bono extraordinario de $70.000 se aplica automáticamente a quienes perciben el haber mínimo. Para quienes reciben un monto menor al mínimo más el bono, el organismo liquida un refuerzo proporcional hasta alcanzar el valor total correspondiente.

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Las fechas específicas para cada prestación buscan facilitar la organización y el acceso al cobro de los distintos grupos de beneficiarios. El calendario de pagos, que incluye la actualización de haberes determinada según la inflación y los refuerzos vigentes, se encuentra disponible para consulta en los canales oficiales del organismo.