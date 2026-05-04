Economía

Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos para jubilados, AUH y planes sociales en mayo 2026

Las fechas de acreditación de haberes y asignaciones del sistema previsional nacional se organizan según terminación de documento y tipo de beneficio, incluyendo refuerzos y bonos vigentes

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El organismo previsional dio a conocer el cronograma para todo el mes. (Adrián Escandar)
El organismo previsional dio a conocer el cronograma para todo el mes. (Adrián Escandar)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dependiente del Ministerio de Capital Humano, difundió el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubiladospensionados y titulares de las diferentes prestaciones y planes sociales. El calendario detalla las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para cada grupo de beneficiarios, e incluye información sobre el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

El pago para jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo comienza el 11 de mayo. El cronograma se estructura de la siguiente forma:

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  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Para quienes perciben un haber superior al mínimo, el pago se realiza en fechas posteriores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

De acuerdo con información publicada por Infobae, el monto del haber mínimo para mayo de 2026 se ajusta conforme a la última actualización por inflación (ver nota). Además, Anses otorga un bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo, y un bono proporcional para quienes reciben un monto menor al haber mínimo más el bono, de modo que igualen ese valor total.

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El bono extraordinario de $70.000 acompaña los haberes mínimos de jubilados y pensionados en el calendario de pagos de mayo (Foto: El Peruano)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

El calendario de pagos para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo sigue el mismo esquema que la AUH, con acreditaciones según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

El calendario de la Asignación por Prenatal establece las siguientes fechas de cobro:

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad pueden cobrar en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del documento.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

El pago de las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción) se realiza entre el 12 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

Pensiones No Contributivas

El calendario para Pensiones No Contributivas es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Estas asignaciones se abonan entre el 11 de mayo y el 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo

Para la Prestación por Desempleo, el pago se organiza de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Anses aclaró que el calendario de pagos de mayo de 2026 no introduce cambios respecto a meses anteriores. Los requisitos, el sistema de acreditación y los grupos de beneficiarios se mantienen sin variantes.

El bono extraordinario de $70.000 se aplica automáticamente a quienes perciben el haber mínimo. Para quienes reciben un monto menor al mínimo más el bono, el organismo liquida un refuerzo proporcional hasta alcanzar el valor total correspondiente.

Las fechas específicas para cada prestación buscan facilitar la organización y el acceso al cobro de los distintos grupos de beneficiarios. El calendario de pagos, que incluye la actualización de haberes determinada según la inflación y los refuerzos vigentes, se encuentra disponible para consulta en los canales oficiales del organismo.

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